Ahol nincs gyógyszer, csak ima van

Önzetlenül, elvárások nélkül segíteni

Nemrég létrehozta a saját alapítványát, az Érted Teszem Alapítványt (I do it 4 you) aminek a fő tevékenységi köre a hátrányos helyzetű gyerekek és a nők felzárkóztatása. „Ha másoknak adunk, mi annál sokkal többet kapunk vissza” – magyarázta előadás közben Emese, hangsúlyozva, hogy aki ad, az soha ne várja vissza a jó cselekedetet, mindig önzetlenül, elvárások nélkül adjon.