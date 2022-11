A rongálók győznek?

Máthé László, a vállalat igazgatója keserűen állapította meg, hogy a lakosság nem segít a rongálások megfékezésében. Felidézte, több ízben a sajtón keresztül és a Facebookon is kérték a lakókat, hogy jelezzék, ha rongálást látnak, ám

egy ideje sajnos be kellett látnunk, hogy szélmalomharc, mert egy-két nap, és újra baj van, látni pedig senki nem látott semmit. Egyszerűen pénzkidobás ezeket javítani, ameddig a lakók sem tesznek annak érdekében, hogy felelősségre vonják a tetteseket”

– állapította meg Máthé László. Többen javasolták, hogy kamerázzák be a gyűjtőpontokat, de attól tartanak, hogy az is felesleges pénzkidobás lenne, mert a kamerákat is tönkretennék.

A TEGA nem büntethet a rongálásért, a helyi rendőrség pedig mire kiér, már csak a kárt tudja megállapítani, a tettesek eltűnnek.

A köztisztasági vállalat összesen 62 zárható szemétgyűjtőt működtet Sepsiszentgyörgyön, ezek közel fele, 26 már nem zárható. A szolgáltató