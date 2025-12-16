szekelyhon szekelyhon

Tusványos számokban

Tusványos számokban

Közel ötvenezer személy fordult meg szombat délutánig a 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban.

Hirdetés

Orbán: biztos pont maradni egy bizonytalan világban

Az Európai Unió globálisból regionális szereplővé minősült, és már nem képes megvédeni a polgárait, külső határait, közösségét – jelentette ki hagyományos tusványosi felszólalásában Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Orbán: biztos pont maradni egy bizonytalan világban
Orbán: biztos pont maradni egy bizonytalan világban
2016. július 23., szombat

Orbán: biztos pont maradni egy bizonytalan világban

Hirdetés
2016. július 23., szombat

Orbán Viktor: az európai politikai vezetés megbukott

Orbán Viktor szerint elitválság és demokráciaválság van Európában és a nyugati világban – Magyarország miniszterelnöke erről beszélt Tusnádfürdőn a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott előadásán.

Orbán Viktor: az európai politikai vezetés megbukott
Orbán Viktor: az európai politikai vezetés megbukott
2016. július 23., szombat

Orbán Viktor: az európai politikai vezetés megbukott

Hirdetés
2016. július 23., szombat

Tőkés Tusványoson: fontos a védhatalmi státus és az autonómia

Az autonómia és Magyarország védhatalmi státusának fontosságáról beszélt Tőkés László európai parlamenti képviselő a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) szombati, Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott fórumán.

Tőkés Tusványoson: fontos a védhatalmi státus és az autonómia
Tőkés Tusványoson: fontos a védhatalmi státus és az autonómia
2016. július 23., szombat

Tőkés Tusványoson: fontos a védhatalmi státus és az autonómia

2016. július 23., szombat

Mindenki megadta magát a Quimbynek

Fergeteges koncertet adott pénteken a Vad Fruttik és a Quimby Tusványoson. Életképeken mutatjuk a fesztivál harmadik napját, amelyre a jó hangulat volt jellemző.

Mindenki megadta magát a Quimbynek
Mindenki megadta magát a Quimbynek
2016. július 23., szombat

Mindenki megadta magát a Quimbynek

Hirdetés
2016. július 22., péntek

Pártvezérek egy asztalnál

Nyolc Kárpát-medencei magyar párt vezetőjének részvételével rendezték meg a 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hagyományos nemzetpolitikai kerekasztalát pénteken Tusnádfürdőn.

Pártvezérek egy asztalnál
Pártvezérek egy asztalnál
2016. július 22., péntek

Pártvezérek egy asztalnál

2016. július 22., péntek

Az identitás a társadalom immunrendszere

Mi a tartalma annak, amit keresztény Európa névvel szoktunk illetni, mit jelent ebben a keresztény fogalom? Minderről egy háromrészes beszélgetéssorozatban értekeztek Tusványoson.

Az identitás a társadalom immunrendszere
Az identitás a társadalom immunrendszere
2016. július 22., péntek

Az identitás a társadalom immunrendszere

Hirdetés
2016. július 22., péntek

Tusványoson a sportközvetítések határon túli elérhetőségéről

Az MTVA folyamatosan dolgozik azon, hogy a határon túli magyarok számára is elérhetővé tegye a sportközvetítéseket – mondta pénteken Vaszily Miklós, az MTVA megbízott vezérigazgatója a 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen.

Tusványoson a sportközvetítések határon túli elérhetőségéről
Tusványoson a sportközvetítések határon túli elérhetőségéről
2016. július 22., péntek

Tusványoson a sportközvetítések határon túli elérhetőségéről

2016. július 22., péntek

Migrációról, ritkán hallott megközelítésben

A pénteki tusványosi előadáson olyan megközelítésben esett szó az Európa jövőjét befolyásoló bevándorlás- és menekülthullámról, amilyenben a napi sajtó nem vagy alig foglalkozik a témával.

Migrációról, ritkán hallott megközelítésben
Migrációról, ritkán hallott megközelítésben
2016. július 22., péntek

Migrációról, ritkán hallott megközelítésben

2016. július 22., péntek

Tömegek Tusványoson

Tizenhétezer látogatója volt csütörtökön a 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek és Diáktábornak – tájékoztatott Fall Sándor, a rendezvény sajtófőnöke. Csíkszeredából a délutáni órákban két óra alatt lehetett leérni autóval Tusványosra.

Tömegek Tusványoson
Tömegek Tusványoson
2016. július 22., péntek

Tömegek Tusványoson

2016. július 21., csütörtök

Dresszkódok és divatok

Hogyan illik felöltözni, illetve meddig szabad levetkőzni bizonyos eseményekre, hogyan egyeztethető össze a dresszkód, a társadalmi elvárások az egyéni szabadsággal – többek között ezekről is szó volt az EFES-sátorban csütörtökön Tusványoson.

Dresszkódok és divatok
Dresszkódok és divatok
2016. július 21., csütörtök

Dresszkódok és divatok

2016. július 21., csütörtök

A jövőképépítés nem kívánságműsor

Lehet-e az egyes székelyföldi önkormányzatoknak olyan „összefűzhető” fejlesztési stratégiája, amely választási ciklusokon átívelve jövőképet nyújt? – tevődött fel a kérdés az önkormányzati vezetők csütörtöki tusványosi előadásán.

A jövőképépítés nem kívánságműsor
A jövőképépítés nem kívánságműsor
2016. július 21., csütörtök

A jövőképépítés nem kívánságműsor

2016. július 21., csütörtök

Együtt vagy külön utakon

Túl kell lépni azon a tévhiten, hogy az önkormányzati választás egyfajta erőviszony-felmérés, a parlamenti választások „előjátéka” – hangzott el a székelyföldi önkormányzati vezetőket felsorakoztató, véleménykülönbségek jellemezte tusványosi előadáson.

Együtt vagy külön utakon
Együtt vagy külön utakon
2016. július 21., csütörtök

Együtt vagy külön utakon

2016. július 21., csütörtök

Tusványos: Székelyföld mint turisztikai célpont

A székelyföldi idegenforgalmi szolgáltatások összehangolásáról beszélgettek csütörtökön az Erdély Café sátorban Tusványoson.

Tusványos: Székelyföld mint turisztikai célpont
Tusványos: Székelyföld mint turisztikai célpont
2016. július 21., csütörtök

Tusványos: Székelyföld mint turisztikai célpont

2016. július 20., szerda

Könyv a megmaradásról

Mikes Zsigmonddal, Bánffy Farkassal, Teleki Kálmánnal és Horváth Tholdy Péterrel beszélgetett  Oláh-Gál Elvira a tusványosi Janus Pannonius irodalmi kávéházban szerda délután.

Könyv a megmaradásról
Könyv a megmaradásról
2016. július 20., szerda

Könyv a megmaradásról

2016. július 20., szerda

Tusványos: kiterjesztenék a kisebbségi oktatást Szlovákiában

A bálványosi szabadegyetem meghívottjaként Peter Krajňák, a szlovák kormány oktatási minisztériumának államtitkára a keresztény Európa víziójáról szóló előadáson szólalt fel. Az államtitkárt a szlovákiai kisebbségi oktatásról kérdeztük.

Tusványos: kiterjesztenék a kisebbségi oktatást Szlovákiában
Tusványos: kiterjesztenék a kisebbségi oktatást Szlovákiában
2016. július 20., szerda

Tusványos: kiterjesztenék a kisebbségi oktatást Szlovákiában

2016. július 20., szerda

Kereszténység mint Európa „közös nyelve"?

Az értékválságban vergődő Európa egyre gyakrabban feledkezik el értékeiről, ezért szükségszerű, hogy megerősítse – kereszténység jelentette – alappilléreit. Megoldást a kontinens „újraevangelizálása” jelenthet – hangzott el Tusványoson.

Kereszténység mint Európa „közös nyelve”?
Kereszténység mint Európa „közös nyelve”?
2016. július 20., szerda

Kereszténység mint Európa „közös nyelve”?

2016. július 20., szerda

Megkeresni a válságból kivezető utat

Itthon voltunk, vagyunk, leszünk Európában: osztozunk a közös kultúrában, sorsban, problémákban és sikerekben. Viszont jogunk van nemet mondani a többrétű európai válságra adott rossz válaszokra – hangzott el a 27. Tusványos szerdai nyitóelőadásán.

Megkeresni a válságból kivezető utat
Megkeresni a válságból kivezető utat
2016. július 20., szerda

Megkeresni a válságból kivezető utat

