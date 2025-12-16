Közel ötvenezer személy fordult meg szombat délutánig a 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban.
Az Európai Unió globálisból regionális szereplővé minősült, és már nem képes megvédeni a polgárait, külső határait, közösségét – jelentette ki hagyományos tusványosi felszólalásában Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
Orbán Viktor szerint elitválság és demokráciaválság van Európában és a nyugati világban – Magyarország miniszterelnöke erről beszélt Tusnádfürdőn a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott előadásán.
Az autonómia és Magyarország védhatalmi státusának fontosságáról beszélt Tőkés László európai parlamenti képviselő a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) szombati, Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott fórumán.
Fergeteges koncertet adott pénteken a Vad Fruttik és a Quimby Tusványoson. Életképeken mutatjuk a fesztivál harmadik napját, amelyre a jó hangulat volt jellemző.
Nyolc Kárpát-medencei magyar párt vezetőjének részvételével rendezték meg a 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hagyományos nemzetpolitikai kerekasztalát pénteken Tusnádfürdőn.
Mi a tartalma annak, amit keresztény Európa névvel szoktunk illetni, mit jelent ebben a keresztény fogalom? Minderről egy háromrészes beszélgetéssorozatban értekeztek Tusványoson.
Az MTVA folyamatosan dolgozik azon, hogy a határon túli magyarok számára is elérhetővé tegye a sportközvetítéseket – mondta pénteken Vaszily Miklós, az MTVA megbízott vezérigazgatója a 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen.
A pénteki tusványosi előadáson olyan megközelítésben esett szó az Európa jövőjét befolyásoló bevándorlás- és menekülthullámról, amilyenben a napi sajtó nem vagy alig foglalkozik a témával.
Tizenhétezer látogatója volt csütörtökön a 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek és Diáktábornak – tájékoztatott Fall Sándor, a rendezvény sajtófőnöke. Csíkszeredából a délutáni órákban két óra alatt lehetett leérni autóval Tusványosra.
Hogyan illik felöltözni, illetve meddig szabad levetkőzni bizonyos eseményekre, hogyan egyeztethető össze a dresszkód, a társadalmi elvárások az egyéni szabadsággal – többek között ezekről is szó volt az EFES-sátorban csütörtökön Tusványoson.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Lehet-e az egyes székelyföldi önkormányzatoknak olyan „összefűzhető” fejlesztési stratégiája, amely választási ciklusokon átívelve jövőképet nyújt? – tevődött fel a kérdés az önkormányzati vezetők csütörtöki tusványosi előadásán.
Túl kell lépni azon a tévhiten, hogy az önkormányzati választás egyfajta erőviszony-felmérés, a parlamenti választások „előjátéka” – hangzott el a székelyföldi önkormányzati vezetőket felsorakoztató, véleménykülönbségek jellemezte tusványosi előadáson.
A székelyföldi idegenforgalmi szolgáltatások összehangolásáról beszélgettek csütörtökön az Erdély Café sátorban Tusványoson.
Mikes Zsigmonddal, Bánffy Farkassal, Teleki Kálmánnal és Horváth Tholdy Péterrel beszélgetett Oláh-Gál Elvira a tusványosi Janus Pannonius irodalmi kávéházban szerda délután.
A bálványosi szabadegyetem meghívottjaként Peter Krajňák, a szlovák kormány oktatási minisztériumának államtitkára a keresztény Európa víziójáról szóló előadáson szólalt fel. Az államtitkárt a szlovákiai kisebbségi oktatásról kérdeztük.
Az értékválságban vergődő Európa egyre gyakrabban feledkezik el értékeiről, ezért szükségszerű, hogy megerősítse – kereszténység jelentette – alappilléreit. Megoldást a kontinens „újraevangelizálása” jelenthet – hangzott el Tusványoson.
Itthon voltunk, vagyunk, leszünk Európában: osztozunk a közös kultúrában, sorsban, problémákban és sikerekben. Viszont jogunk van nemet mondani a többrétű európai válságra adott rossz válaszokra – hangzott el a 27. Tusványos szerdai nyitóelőadásán.