/ Egyéb sportok

Szász Kincső az ifjúsági bajnok

Szász Kincső az ifjúsági bajnok

Csíkszeredai sportoló nyerte a román ifjúsági fallabda (squash) bajnokságot.

Országos versenyt nyert Ferencz Katalin

Brassó megyében, Prázsmáron tartották a fedettpályás díjugrató-bajnokság utolsó versenyét, amely csíki sikerrel zárult.

2017. március 08., szerda

Országos versenyt nyert Ferencz Katalin

2017. március 08., szerda

Legyőzték a címvédőt az ifjúsági tekések

A Marosvásárhelyi Elektromaros Romgaz női ifjúsági tekecsapata idegenben is legyőzte a bajnoki címvédő Vajdahunyadi Siderurgicát az országos tekebajnokság 5. fordulójában. 

2017. március 08., szerda

Legyőzték a címvédőt az ifjúsági tekések

2017. március 07., kedd

Történelmi elismerés Novák Eduárdnak

Mostantól mások lesznek az erőviszonyok – nyilatkozta Novák Eduárd, miután az Európai Kerékpáros Szövetség elismerésben részesítette, majd beválasztotta abba a 15 fős küldöttségébe, amely szavazhat a világszövetség tisztújító közgyűlésén.

2017. március 07., kedd

Történelmi elismerés Novák Eduárdnak

2017. március 07., kedd

Németországban versenyeztek a H2O Team úszói

A Marosvásárhelyi H2O Team Sportklub úszói három érmet és több előkelő helyezést szereztek hétvégén Berlinben az International Swim Meeting 2017 elnevezésű versenyen.

2017. március 07., kedd

Németországban versenyeztek a H2O Team úszói

2017. március 07., kedd

Csíki érmek a felnőtt cselgáncsbajnokságon

Jól szerepeltek Csíkszereda képviselői a Kolozsváron megrendezett felnőtt egyéni cselgáncs országos-bajnokságon. Több ezüst- és bronzéremmel tértek haza.

2017. március 07., kedd

Csíki érmek a felnőtt cselgáncsbajnokságon

2017. március 06., hétfő

Besztercén tékvandóztak a csíkiak és az udvarhelyiek

Hatodik alkalommal rendezték meg Besztercén az országos szintű, Ilyo-kupával díjazott WTF tékvandóversenyt. Csíkszeredai és Székelyudvarhelyi sportolók is érmes helyezéseket szereztek.

2017. március 06., hétfő

Besztercén tékvandóztak a csíkiak és az udvarhelyiek

2017. március 02., csütörtök

Megvédte címét az Elektromaros női csapata

A Marosvásárhelyi Elektromaros Romgaz női tekecsapata tavalyhoz hasonlóan idén is elhódította a Román Kupát, miután megnyerte a sorozat Kolozsváron, a Györgyfalvi modern sportközpontban megrendezett utolsó fordulóját.

2017. március 02., csütörtök

Megvédte címét az Elektromaros női csapata

2017. március 02., csütörtök

Ditriders: sikeres idény után, nagy célok előtt

Újra nyeregbe szálltak már a Ditrói Ditriders Sportklub terepmotoros versenyzői, elindult a felkészülés, a gyakorlás a 2017-es év versenyeire. Legalább a múlt évi eredményeket szeretnék megismételni, de már ezzel is magasra teszik a lécet.

2017. március 02., csütörtök

Ditriders: sikeres idény után, nagy célok előtt

2017. március 01., szerda

Libiczey László nyerte a horgászversenyt

Először szerveztek téli horgászversenyt a Gyilkos-tó jegén. Hatvanegy résztvevő próbálta ki magát lékhorgászatban, a gyergyószentmiklósiak és Hargita megyeiek mellett Marosvásárhelyt és Sepsiszentgyörgyöt is képviselték, de Bákóból is jöttek horgászok.

2017. március 01., szerda

Libiczey László nyerte a horgászversenyt

2017. február 28., kedd

Kiütéssel nyert Fikó Oszkár

Több vereséggel záruló mérkőzést követően a csíkszeredai Fikó Oszkár ökölvívónak sikerült győztesként elhagyni a ringet.

2017. február 28., kedd

Kiütéssel nyert Fikó Oszkár

2017. február 28., kedd

Schlier célja az élmezőnyben végezni

Minél jobb eredményt szeretne elérni a bulgáriai Plovdivban kedden elkezdődött és március 9-ig tartó serdülő és ifjúsági vívó Európa-bajnokságon a marosvásárhelyi Schlier Zsuzsa, aki egyéniben és a válogatottal is megméretkezik.

2017. február 28., kedd

Schlier célja az élmezőnyben végezni

2017. február 27., hétfő

Bronzérmes lett az udvarhelyi gátfutó

Hosszú kihagyás után nagyszerű eredménnyel tért vissza Bálint Noémi, a Székelyudvarhelyi ISK gátfutója.

2017. február 27., hétfő

Bronzérmes lett az udvarhelyi gátfutó

2017. február 26., vasárnap

Nagy csatában nyert az ISK-FSK

Maratoni mérkőzésen győzte le az Aradi VSK-t a Székelyudvarhelyi ISK-FSK az országos asztalitenisz-csapatbajnokság A divíziójának rájátszásában.

2017. február 26., vasárnap

Nagy csatában nyert az ISK-FSK

2017. február 25., szombat

Alapos lépésekkel a csúcs felé

Letette kézjegyét a romániai tereptriatlonban a székelyudvarhelyi Bíró Júlia, hiszen az országos bajnokság végén az ifjúsági mezőnyben kétszer is dobogós helyezést ért el. 

2017. február 25., szombat

Alapos lépésekkel a csúcs felé

2017. február 24., péntek

Határon túliak is indulhatnak a magyar birkózó-bajnokságokon

A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnöksége lehetővé tette minden magyar állampolgársággal rendelkező határon túli versenyző számára, hogy részt vegyen az országos bajnokságokon.

2017. február 24., péntek

Határon túliak is indulhatnak a magyar birkózó-bajnokságokon

2017. február 23., csütörtök

Csíki siker az olaszországi vb-n

Harmadik helyezést ért el a D1–2 kutyás fogat (szibériai husky) junior kategóriában a csíkszentmártoni Both Sebestyén az Olaszországban megszervezett FISTC sprint kutyaszánhúzó világbajnokságon.

2017. február 23., csütörtök

Csíki siker az olaszországi vb-n

2017. február 23., csütörtök

Asztalitenisz: a Szuperligáért adogatnak az udvarhelyiek

Az elmúlt tizenöt év legfontosabb mérkőzése vár a Székelyudvarhelyi ISK-FSK asztalitenisz-csapatra, a fiúk vasárnap 17 órától a városi sportcsarnokban az Aradi VSK játékosaival néznek farkasszemet az A divízió rájátszásának első összecsapásán.

2017. február 23., csütörtök

Asztalitenisz: a Szuperligáért adogatnak az udvarhelyiek

