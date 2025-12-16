/ Egyéb sportok

Csíkszeredai sportoló nyerte a román ifjúsági fallabda (squash) bajnokságot.
Brassó megyében, Prázsmáron tartották a fedettpályás díjugrató-bajnokság utolsó versenyét, amely csíki sikerrel zárult.
A Marosvásárhelyi Elektromaros Romgaz női ifjúsági tekecsapata idegenben is legyőzte a bajnoki címvédő Vajdahunyadi Siderurgicát az országos tekebajnokság 5. fordulójában.
Mostantól mások lesznek az erőviszonyok – nyilatkozta Novák Eduárd, miután az Európai Kerékpáros Szövetség elismerésben részesítette, majd beválasztotta abba a 15 fős küldöttségébe, amely szavazhat a világszövetség tisztújító közgyűlésén.
A Marosvásárhelyi H2O Team Sportklub úszói három érmet és több előkelő helyezést szereztek hétvégén Berlinben az International Swim Meeting 2017 elnevezésű versenyen.
Jól szerepeltek Csíkszereda képviselői a Kolozsváron megrendezett felnőtt egyéni cselgáncs országos-bajnokságon. Több ezüst- és bronzéremmel tértek haza.
Hatodik alkalommal rendezték meg Besztercén az országos szintű, Ilyo-kupával díjazott WTF tékvandóversenyt. Csíkszeredai és Székelyudvarhelyi sportolók is érmes helyezéseket szereztek.
A Marosvásárhelyi Elektromaros Romgaz női tekecsapata tavalyhoz hasonlóan idén is elhódította a Román Kupát, miután megnyerte a sorozat Kolozsváron, a Györgyfalvi modern sportközpontban megrendezett utolsó fordulóját.
Újra nyeregbe szálltak már a Ditrói Ditriders Sportklub terepmotoros versenyzői, elindult a felkészülés, a gyakorlás a 2017-es év versenyeire. Legalább a múlt évi eredményeket szeretnék megismételni, de már ezzel is magasra teszik a lécet.
Először szerveztek téli horgászversenyt a Gyilkos-tó jegén. Hatvanegy résztvevő próbálta ki magát lékhorgászatban, a gyergyószentmiklósiak és Hargita megyeiek mellett Marosvásárhelyt és Sepsiszentgyörgyöt is képviselték, de Bákóból is jöttek horgászok.
Több vereséggel záruló mérkőzést követően a csíkszeredai Fikó Oszkár ökölvívónak sikerült győztesként elhagyni a ringet.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Minél jobb eredményt szeretne elérni a bulgáriai Plovdivban kedden elkezdődött és március 9-ig tartó serdülő és ifjúsági vívó Európa-bajnokságon a marosvásárhelyi Schlier Zsuzsa, aki egyéniben és a válogatottal is megméretkezik.
Hosszú kihagyás után nagyszerű eredménnyel tért vissza Bálint Noémi, a Székelyudvarhelyi ISK gátfutója.
Maratoni mérkőzésen győzte le az Aradi VSK-t a Székelyudvarhelyi ISK-FSK az országos asztalitenisz-csapatbajnokság A divíziójának rájátszásában.
Letette kézjegyét a romániai tereptriatlonban a székelyudvarhelyi Bíró Júlia, hiszen az országos bajnokság végén az ifjúsági mezőnyben kétszer is dobogós helyezést ért el.
A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnöksége lehetővé tette minden magyar állampolgársággal rendelkező határon túli versenyző számára, hogy részt vegyen az országos bajnokságokon.
Harmadik helyezést ért el a D1–2 kutyás fogat (szibériai husky) junior kategóriában a csíkszentmártoni Both Sebestyén az Olaszországban megszervezett FISTC sprint kutyaszánhúzó világbajnokságon.
Az elmúlt tizenöt év legfontosabb mérkőzése vár a Székelyudvarhelyi ISK-FSK asztalitenisz-csapatra, a fiúk vasárnap 17 órától a városi sportcsarnokban az Aradi VSK játékosaival néznek farkasszemet az A divízió rájátszásának első összecsapásán.