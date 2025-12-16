szekelyhon szekelyhon

/ Levelek Bolíviából
Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Magyarázkodás helyett

Magyarázkodás helyett

Elég gyakran szegeznek nekem kérdéseket. Mit miért, hogyan csináltam, vagy miért gondoltam úgy. Úgy érzem, hogy minden lépésemet kivesézik.

Hirdetés

Börtönben hamis vádakkal

Immár öt éve annak, hogy börtönben vagyok hamis vádakkal. Minden bizonyíték ellenére nem vagyok szabad. Ez egy segélykiáltás, az igazság érdekében.

Börtönben hamis vádakkal
2014. április 14., hétfő

Börtönben hamis vádakkal

Hirdetés
2014. március 31., hétfő

Harc a demokráciáért!

Az itt eltöltött öt év, és a küzdelem, amiben élek nem csak a szabadulásomról szól, hanem harc egy gépezet ellen.

Harc a demokráciáért!
Harc a demokráciáért!
2014. március 31., hétfő

Harc a demokráciáért!

Hirdetés
2014. március 21., péntek

A székely falvak

Székelyföld legfontosabb kérdése manapság az autonómia, amiért küzdenünk kell, nem kérdés, de ugyanakkor gazdaságilag erőssé kell válnunk.

A székely falvak
A székely falvak
2014. március 21., péntek

A székely falvak

Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Egy függöny, amely mesél
Megnyitás

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Megnyitás

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Robogókon szelték át a kontinenseket
Megnyitás

Robogókon szelték át a kontinenseket
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Megnyitás

Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Megnyitás

Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Korábbi cikkek betöltése
Hirdetés

Szavazógép

Szavazás Melyik időszámításnál maradjunk?

Szavazás eredménye
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!