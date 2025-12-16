/ Művelődés

szekelyhon szekelyhon

Nem szállt még el a hajó a szélben – a Kex és a Kexek

Nem szállt még el a hajó a szélben – a Kex és a Kexek

Pontosan ötven évvel ezelőtt élte fénykorát a budapesti Kex együttes, amely alig másfél évig működött. A magyar rockzene történetében mégis példátlanul nagy a kultusza az együttesnek. Zenés történelmi utazás következik, egyfajta különleges hagyományőrzés.

Újra a Spectrum Színház vendége lesz Hobo

Múlt év szeptemberében Földes László Hobo megígérte a hálás marosvásárhelyi közönségnek, hogy minden előadását elhozza nekik. Így nem csoda, hogy pár hónap után ismét a Spectrum Színház vendége a Kossuth-díjas előadóművész.

Újra a Spectrum Színház vendége lesz Hobo
Újra a Spectrum Színház vendége lesz Hobo
2017. március 10., péntek

Újra a Spectrum Színház vendége lesz Hobo

2017. március 10., péntek

Portugál: több szálon futó történet a Csíki Játékszínnél

Egressy Zoltán Portugál című darabját tűzte műsorára március végére az évad harmadik nagyszínpadi bemutatójaként a Csíki Játékszín. Az előadást Victor Ioan Frunză rendezi, akivel a Portugálban megmutatott világról beszélgettünk.

Portugál: több szálon futó történet a Csíki Játékszínnél
Portugál: több szálon futó történet a Csíki Játékszínnél
2017. március 10., péntek

Portugál: több szálon futó történet a Csíki Játékszínnél

2017. március 09., csütörtök

Migránsok az udvarhelyi színpadon

A migráció jelenségét feldolgozó új előadását mutatja be szombaton a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. A teátrum a produkcióval egy kulturális unikumot teremtene.

Migránsok az udvarhelyi színpadon
Migránsok az udvarhelyi színpadon
2017. március 09., csütörtök

Migránsok az udvarhelyi színpadon

2017. március 08., szerda

Az újrakezdés darabja a Nemzeti Színháztól

Székelyföldi turnéra érkezik a budapesti Nemzeti Színház a Vidnyánszky Attila rendezte Tamási Áron Vitéz lélek című előadással. A négyállomásos turné utolsó állomása Csíkszereda, itt március 23-án 19 órától lehet megtekinteni az előadást Csíkszeredában.

Az újrakezdés darabja a Nemzeti Színháztól
Az újrakezdés darabja a Nemzeti Színháztól
2017. március 08., szerda

Az újrakezdés darabja a Nemzeti Színháztól

2017. március 07., kedd

Litvániában alkothat a szárhegyi grafikusművész

Kettős lehetőségre nyílik alkalom egy projekt kapcsán Ferencz Zoltán (Bütyök) számára. A szárhegyi Művészeti és Kulturális Központ művészeti vezetője partnerkapcsolatokat épít, és Litvániában alkot európai képzőművésztársaival április 2–30. között.

Litvániában alkothat a szárhegyi grafikusművész
Litvániában alkothat a szárhegyi grafikusművész
2017. március 07., kedd

Litvániában alkothat a szárhegyi grafikusművész

2017. március 07., kedd

Ünnepel a színház: olyan fotókat várnak, amik el sem készülhettek volna

Az köztudott, hogy a színházi előadást fotózni nem szabad, de a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház most mégis várja azokat a felvételeket, amelyeket a nézők az előadás alatt készítettek.

Ünnepel a színház: olyan fotókat várnak, amik el sem készülhettek volna
Ünnepel a színház: olyan fotókat várnak, amik el sem készülhettek volna
2017. március 07., kedd

Ünnepel a színház: olyan fotókat várnak, amik el sem készülhettek volna

2017. március 05., vasárnap

Életműdíjat kapott Albert Ernő

A kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság életműdíjjal tüntette ki Albert Ernő sepsiszentgyörgyi néprajzkutatót, a társaság tagját.

Életműdíjat kapott Albert Ernő
Életműdíjat kapott Albert Ernő
2017. március 05., vasárnap

Életműdíjat kapott Albert Ernő

2017. március 04., szombat

Hímzés a legmagasabb szinten

Nincs már messze az a pillanat, amikor a Gránátalma Egyesület munkájának eredményét, az úrihímzést hungarikummá nyilvánítják.

Hímzés a legmagasabb szinten
Hímzés a legmagasabb szinten
2017. március 04., szombat

Hímzés a legmagasabb szinten

2017. március 04., szombat

Ízelítő Orosz Annabella grafikus alkotásaiból

Zsúfolásig telt érdeklődővel pénteken este a gyergyószentmiklósi városi könyvtár emeleti nagyterme, ahol Orosz Annabella grafikus illusztrációkiállítását nyitották meg, illetve három, általa illusztrált könyvet is bemutattak.

Ízelítő Orosz Annabella grafikus alkotásaiból
Ízelítő Orosz Annabella grafikus alkotásaiból
2017. március 04., szombat

Ízelítő Orosz Annabella grafikus alkotásaiból

2017. március 02., csütörtök

Fotók nők fókuszából

A Prisma fotóklub női tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás csütörtök délután a Nagy István Művészeti Iskola aulájában Nők fókuszában címmel.

Fotók nők fókuszából
Fotók nők fókuszából
2017. március 02., csütörtök

Fotók nők fókuszából

2017. március 02., csütörtök

Tamási-darabbal turnézik Székelyföldön a budapesti Nemzeti Színház

2013 szeptemberében, a Vidnyánszky Attila által vezetett budapesti Nemzeti Színház nyitóelőadása a Vitéz lélek volt. Azóta több mint félszázszor került színre Tamás Áron példázata a Nemzetiben. Most újra turnéra indulnak vele.

Tamási-darabbal turnézik Székelyföldön a budapesti Nemzeti Színház
Tamási-darabbal turnézik Székelyföldön a budapesti Nemzeti Színház
2017. március 02., csütörtök

Tamási-darabbal turnézik Székelyföldön a budapesti Nemzeti Színház

2017. március 01., szerda

Táncszínházi előadással érkezik Gyergyószentmiklósra az András Lóránt Társulat

Flow című előadását mutatja be Gyergyószentmiklóson az András Lóránt Társulat. A marosvásárhelyiek táncszínházi produkcióját március 3-án 19 órától nézheti meg a közönség a művelődési ház nagytermében. Szombaton a Figura mutatja be Anyegin című előadását.

Táncszínházi előadással érkezik Gyergyószentmiklósra az András Lóránt Társulat
Táncszínházi előadással érkezik Gyergyószentmiklósra az András Lóránt Társulat
2017. március 01., szerda

Táncszínházi előadással érkezik Gyergyószentmiklósra az András Lóránt Társulat

2017. március 01., szerda

Szöllősi Mátyás volt a Látó-est vendége

Milyen események, történetek, tapasztalatok járulnak hozzá ahhoz, hogy megszülessen egy novelláskötet? Erről beszélgetett a Látó-est meghívottjával, Szöllősi Mátyással, a Váltóáram című kötet szerzőjével Szabó Róbert Csaba, a Látó szerkesztője.

Szöllősi Mátyás volt a Látó-est vendége
Szöllősi Mátyás volt a Látó-est vendége
2017. március 01., szerda

Szöllősi Mátyás volt a Látó-est vendége

2017. március 01., szerda

Marosvásárhely mint filmes oázis

Nem is kezdődhetnének jobbkor a magyar filmnapok Marosvásárhelyen. Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmje vasárnap éjjel Oscar-díjat ért, s ha ezt az alkotást nem is láthatjuk a 7. Magyar Fimnapokon, a magyar filmek újra divatba jöttek.

Marosvásárhely mint filmes oázis
Marosvásárhely mint filmes oázis
2017. március 01., szerda

Marosvásárhely mint filmes oázis

2017. február 28., kedd

Rafi Lajos nem merül feledésbe

Van, aki holtával az emlékezetből is kitörlődik, Rafi Lajos immár sosem fog nyomtalanul eltűnni. Csatornái, üstjei, papírfecnire vagy szalvétára írt versei tartják életben az emléket: élt egyszer Szárhegyen egy cigány költő.

Rafi Lajos nem merül feledésbe
Rafi Lajos nem merül feledésbe
2017. február 28., kedd

Rafi Lajos nem merül feledésbe

2017. február 27., hétfő

A legkisebbeket várják a Pity-Palatty című előadásra

Időről időre műsorára tűzi a Csíki Játékszín a múlt évadban bemutatott Pity-Palatty előadást. Az 1–4 éveseknek szóló babaszínházi produkciót legközelebb március 3-án játsszák 10 óra 30 perctől a Hunyadi László Kamarateremben.

A legkisebbeket várják a Pity-Palatty című előadásra
A legkisebbeket várják a Pity-Palatty című előadásra
2017. február 27., hétfő

A legkisebbeket várják a Pity-Palatty című előadásra

2017. február 25., szombat

Úgy érzik, hazataláltak

Egy művészházaspár munkáiból nyílik kiállítás Csíkdelnén szombaton 18 órától, a felújított kultúrotthon avatóünnepségén. Szekeres Bernadette és Dobolyi Tamás két kisgyerekükkel Temesvárról költöztek Delnére, az eddigi munkáikból mutatnak be válogatást.

Úgy érzik, hazataláltak
Úgy érzik, hazataláltak
2017. február 25., szombat

Úgy érzik, hazataláltak

