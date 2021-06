Veszélyben a veteményesek: invazív csigafaj pusztít Udvarhelyszéken

Több mint tíz éve jelent meg a Nyikó mentén az invazív fajnak számító spanyol meztelen csiga, amely természetes ellenségek híján nagyon elszaporodott, sőt, Udvarhelyszék más régióira is átterjedt. A helyi termelők már jól ismerik a ezt a betolakodó állatot, amely jelentős károkat okoz a veteményeseikben. Többségük szerint – akik többféle módszert is kipróbáltak – csak a csigákat felfaló indiai futókacsa jelent hatékony védelmet a betolakodók ellen.

Még kicsik, júniusra megnőnek. Pár perc alatt ennyi meztelen csigát gyűjtött egy gazda a veteményesében • Fotó: Erdély Bálint Előd

A székelyudvarhelyi piacon érdeklődve nem találtunk olyan udvarhelyszéki termelőt, aki ne ismerné az elmúlt években elterjedt spanyol meztelen csigákat. Mindnyájan megegyeztek abban, hogy roppant kártékony fajról van szó, amely nagy egyedszámmal lepi el a veteményeseket és hamar tönkre is teszi azokat, amennyiben a gazdák nem cselekednek növényeik védelme érdekében.

A helyzet azonban nem annyira egyszerű, mint amennyire elsőre tűnhet, hiszen az invazív fajnak vidékünkön nincsenek természetes ellenségei, a mérgező vegyszerek használatól, pedig ódzkodnak a termelők. Az információhiány is nagy gondot jelent, hiszen nem készültek helyi tanulmányok a csigákról, így a gazdák többsége az interneten próbál tájékozódni.

A termelők jó része abban viszont egyetért, hogy egy indiai futókacsa beszerzése jelentené a legjobb védelmet a csigákkal szemben, hiszen az felfalja az említett kártevőket. Többen gondolkodnak is már a szárnyas beszerzésén.

Egyébként invazív egy állatfaj, ha az adott területen behatolónak számít, és esetleg fel is borítja az ott fennálló ökológiai egyensúlyt

Vevőket veszíthetnek

Gábor Péter, akinek Nagygalambfalván van veteményese, rámutatott, tavaly ősszel náluk is megjelentek a spanyol meztelen csigák, ám szerencsére eddig még nem szaporodtak el túlságosan. Ettől függetlenül aggódik a gazda, hiszen társaitól is azt hallja, hogy hamar rosszra fordul a helyzet. „Pont ez hiányzik, hogy még ez ellen is védekezni kelljen a sok más kártevő mellett” – jegyezte meg ironikus hanglejtéssel. Mint mondta, ha a csigák nem is pusztítanák el a terményét teljesen,

már az is elég probléma, ha beleesznek abba, ugyanis a vevők kényesek a piacon értékesített áru minőségére, így nem biztos, hogy ebben az esetben is megvásárolnák.

Mikor jelentek meg?

Számos gazda panaszkodott már a spanyol meztelen csigák megjelenése, illetve az általuk okozott károk miatt Sólyom István nyikómalomfalvi állatorvosnak, aki saját kertjében is megtapasztalta a faj pusztítását. Ő úgy sejti, hogy

a Nyikó mentét sújtó 2005-ös árvíz után eljuttatott, nyugatról érkező segélycsomagokban megbújva érkezhetett meg a faj a térségbe, amely azóta folyamatosan terjed.

Meglátását arra alapozza, hogy a kártékony csigák először két évvel az említett természeti katasztrófa után Kobátfalván okoztak gondokat a káposztatermelőknél, majd újabb két év múlva Nyikómalomfalván és lassan a többi Nyikó menti településen is megjelentek. Most már persze, ha kisebb létszámban is, de szinte mindenhol fellelhetőek Udvarhelyszéken, még Szentegyházán is ismerik ezeket a kis kártevőket. Az állatorvos ugyanakkor megfigyelte, hogy a nedvességet kedvelő puhatestűek rendszerint a folyók, patakok, árkok mentén haladva terjednek. Esős időszakokban, illetve szürkületkor, valamint éjszaka aktívak.