Van jövője a juhtenyésztésnek Székelyföldön

mivel a magyarországi tenyésztőknek is hasonló nagyságrendű a juhállománya, mint Székelyföldnek, ezért a közös együttműködés mindkét fél számára előnyös tud lenni.

„Jelenleg az itteni juhászok eléggé ki vannak szolgáltatva a kupeceknek, a mindenféle kereskedőknek. Ehhez képest a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség, akik most eljöttek hozzánk, olyan rendszert hoztak létre, amely szövetkezeti alapon működik, tehát a gazdák a tulajdonosok, és nemhogy nincsenek értékesítési gondjaik, hanem még több bárányt tudnának értékesíteni. Ezért ezekre a piacokra a székelyföldi juhtenyésztő gazdák is tudnának termelni” – fogalmazott az egyesületi elnök.

Hozzátette, ehhez szakmailag is fel kell készülniük a gazdáknak fajtaválasztásban, illetve különböző technológiák beszerzésében és elsajátításában.

Fibula László csíkdánfalvi juhtenyésztő, 60 ezres juhállománnyal rendelkező, mintegy 350 juhtartó gazdát tömörítő egyesület vezetője ugyancsak megerősítette, hogy jelen pillanatban az állatokat nehezen tudják értékesíteni, ami a legnagyobb gondja a gazdáknak. Hozzátette, az is probléma, hogy

tavasz óta visszaesett a bárány ára, ami részben a kiskérődző állatok pestisjárványának tudható be.

Szerinte egy 50-55 kilogrammos bárány ezer lejt is meg kellene érjen, ehhez képest szinte feleannyi az ára. Ráadásul az állatok etetése, tartása meglehetősen költséges. Elmondta, nagyon szívesen működne együtt a magyarországi szövetséggel, ha ők is akarják.

Azt gondolom, hogy az anyaországnak és Székelyföldnek a juhtenyésztés területén nagyon sok közös ügye van, mert egy olyan piacra termelünk mindannyian, amely egy befogadó piac, ami egy fejleszthető piac, ami most jelen pillanatban egy jól fizető piac”

– fogalmazott. Hozzátette, határon átnyúló összefogással még több bárányt tudnak eladni magyar bárányként, amely jó brand Európában, és jó árat is fizetnek érte.

Azt is megtudtuk, hogy többnyire az olaszországi vágóhídakon értékesítik a bárányokat. A kereslet nagy, akár a dupláját is el tudnák adni a jelenleg értékesített mennyiségnek, és ez a kereslet várhatóan még nagyobb lesz – jegyezte meg, majd néhány számadatot is megosztott: