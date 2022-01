Téli nyaralás, több biztosítás – így változtatta meg az utazási szokásokat az elhúzódó járvány

Sok egzotikus úti cél közül lehet választani • Fotó: Haáz Vince

Négy hónapig nagyon sokat dolgoztunk, de előtte szinte semmit, utána is elég nyugalmas időszakunk volt

Hozzátette: míg 2019-ben volt a csúcs, akkor utazott a legtöbb ember, sokan kétszer-háromszor is elutaztak egy évben, beindultak a városlátogatások, az egzotikus utazások, addig a 2020-as esztendő egy katasztrófa volt, a világjárvány megjelenésének évében szinte sehova sem lehetett menni. Úgyhogy ahhoz képest örültek a 2021-es év forgalmának, ami viszont így is 35-40 százalékkal kisebb volt a 2019-es évhez képest.

Ahhoz képest, hogy koronavírus van és világjárvány, jó szezon volt 2021-ben – mondta a Székelyhon érdeklődésére Kelemen Barna, az egyik marosvásárhelyi utazási iroda ügyvezetője. „Az volt a jellemző, hogy mindenki le akarta tudni az szabadságolását nyáron, mert azt látták, hogy nyáron kicsit a vírus is nyaralni megy: megengedik, hogy utazzunk, de ősztől meg jöhet a következő járványhullám, éppen ezért besűrűsödtek az utazók június, július, augusztusi hónapokra és szeptember elejére. Ez azt eredményezte, hogy a rengeteg utazni vágyó úgy lerohant, hogy sokszor az utcán is álltak az emberek” – mutatott rá az utazási szakértő.

2020 utolsó és 2021 első felében a téli szezonban nagyon sok egzotikus úti célra a indítottak charterjáratot, ami eddig nem volt még soha. Hogy miért? Mert nem nagyon lehetett hova utazni, megnyílt egy pár egzotikus úti cél, ahová akár teszt nélkül is lehetett menni, ezekre ráéreztek az utazásszervezők, s megpróbálták felfejleszteni úgy, hogy még Kolozsvárról is voltak egyenes járatok olyan egzotikus helyekre, mint a Maldív-szigetek, Zanzibár vagy a Dominikai Köztársaság. Hihetetlennek tűnt, amikor meghirdették, és hatalmas sikere volt” – összegzett.

Mindemellett idén mindenféle oltás- és tesztkötelezettség nélkül fogadták a kikapcsolódni vágyókat, akik ki is használták a lehetőséget.

Hatalmas sikere volt ugyanakkor Bulgáriának, amely évek óta nagy sláger amúgy is, hiszen autóval is könnyen megközelíthető, ráadásul pénztárcabarát.

Nyári úti célok tekintetében nem sokat változott a piac 2021-ben, megmaradtak a klasszikus célok, a török Riviéra, Görögország és a szigetvilága, Spanyolország, Olaszország, újból lehetett Tunéziába utazni, és Egyiptomot is folyamatosan keresték az emberek.

Megtudtuk, hogy az első, legnagyobb kedvezmények január 31-éig tartanak, majd február 28-ig, és március 31-ig, utána már hiába keressük a nagyon akciós árakat. Hogy mennyi az annyi? Kelemen Barna szerint leginkább szállásadóktól függ, hogy mennyivel olcsóbban hirdetik meg, de 20-25 százalékkal kevesebbért is meg lehet vásárolni az üdülési csomagot most, mint indulás előtt egy hónappal. Ráadásul most még választhatunk desztinációt, szállodát, időszakot, júniusban már azt vesszük és akkor, ami megmaradt, és még drágábban is.

Már január elején kezdtek gondolkodni az emberek, és foglalni is nyári utazásokat.

Kelemen Barna rámutatott: bár azt gondolták, hogy az emberek nem keresik többé már az early bookingot, vagyis az előfoglalási kedvezményeket, mert megijedtek, óvatosabban költik a pénzüket, nem akarják nagyon hamar kiadni a pénzt a nyaralásra, mert nem tudják, mi történik majd addig, a tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy ez a félelem nem igazolódik be.

Most kezdődik az előfoglalási időszak

Úgy tűnik, a tavalyi sikereken felbuzdulva, marad a trend idénre is, sőt újabb egzotikus úti célokat lehet elérni most is charterjárattal. Kelemen Barna szerint ez nem működne a régi, „szabad” világban, mert akkor megoszlana az utazóközönség, és nem tudnák megtölteni a járatokat, de úgy, hogy még mindig sok a szigorítás, szinte egész Ázsia le van zárva más utazási célpontok mellett, működik a dolog.

Idén például Srí Lanka, Mauritius és a Seychelle-szigetek lettek így elérhetők, de karácsony előtt vitték charterjárattal Lappföldre is a turistákat a Mikuláshoz. Pedig nem olcsók ezek a kirándulások

– teszi hozzá a szakember.

Népszerűbb a biztosítás

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyit költ egy átlagturista a nyaralására. Megtudtuk,

ha a téli egzotikus úti célt veszik célba, nem lehet megúszni azt 1000–1200 euró/fő alatt. Nyári repülős, szállodás, all inclusive ellátást biztosító ajánlatokért legtöbbször 450–550 eurót költenek személyenként, ezért Törökország, Egyiptom, Tunézia jöhet. Görögország már drágább, mint ahogy Spanyolország és Olaszország is. A bulgáriai nyaralás pedig kijöhet 500 euróból akár egy egész családnak is, két felnőttnek egy kisgyerekkel.

A koronavírus-járvány miatt amúgy gyakrabban kötnek az utazók utasbiztosításokat, mert sokkal nyilvánvalóbb már, hogy bármi megtörténhet, ami miatt meghiúsul a szabadságolás. Haláleset, munkahelyelvesztés, különböző komoly betegségek felütése mellett most egyre gyakrabban történik meg az, hogy koronavírus-tesztet kérnek a nyaralni vágyóktól, és utazás előtt derül ki, hogy bizony elkapta valamelyikük a Covidot.

Egy 100 lejes pluszköltséggel megspórolhatunk mondjuk 2000 eurót, így mindenképpen azt szoktuk ajánlani az utasoknak, hogy kössenek biztosítást

– összegez a szakember.