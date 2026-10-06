Talk-show-ban már bizonyított, de kicsoda a negyedik miniszterelnök-jelölt?

Fotó: Presidency.ro
Nicușor Dan államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Cotroceni-palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. A Bolojan-kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök-jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel.
Luca Niculescut többen komoly, tapasztalt diplomatának tartják, 2022 szeptembere óta államtitkári tisztséget tölt be a román külügyminisztériumban.
Ugyancsak 2022 szeptemberétől részt vett Románia OECD-hez (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez) való csatlakozásának tárgyalási folyamatában. 2016 és 2022 között Románia rendkívüli és meghatalmazott nagykövete volt Franciaországban, a Monacói Hercegségben és az Andorrai Hercegségben. E tisztségében Romániát a Párizsban székelő nemzetközi szervezetekkel, különösen az OECD-vel és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetével való kapcsolataiban is képviselte.
Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.
2019 és 2022 között egyúttal a Franciaországi Frankofón Nagykövetek Csoportjának (GAFF) elnöke volt – foglalja össze a Digi24 hírportál Luca Niculescuról, aki a negyedik miniszterelnök-jelölt, miután a Bolojan-kormányt május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták.
1992 és 2016 között Luca Niculescu újságíróként tevékenykedett. Az RFI Románia rádióadó főszerkesztője, valamint több televízió, a Money Channel, a TVR 1 és a Digi24 műsorvezetője volt. Elsősorban nemzetközi kapcsolatokra szakosodott, és öt éven át heti rovata volt a Dilema Veche című lapban. Ezzel egyidejűleg
A Bukaresti Egyetem Újságírás és Kommunikációtudományi Karán szerzett diplomát (1995), valamint európai újságírásból szerzett mesterfokozatot a Strasbourgi Egyetemi Újságírói Központban (1996). Luca Niculescu 1971. április 25-én született Bukarestben.
Luca Niculescu több díjjal és elismeréssel rendelkezik, a teljesség igénye nélkül 2023-ban megkapta a Francia Köztársaság elnökétől a Becsületrend parancsnoki fokozatát; 2022-ben Románia Királyi Keresztjét; 2019-ben a Művészetek és Irodalom Rendje parancsnoki fokozatát (Franciaország), 2015-ben A „Kulturális Érdem” Rend lovagi fokozatát, amelyet Románia elnöke az RFI România rádióadónak adományozott. 2010-ben Az Év Európai Újságírója volt a Romániai Európai Intézet elismeréseként, 2008-ban és 2011-ben pedig a legjobb talk-show-ért díjazta a Romániai Televíziós Szakemberek Szövetsége.
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