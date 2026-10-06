Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Talk-show-ban már bizonyított, de kicsoda a negyedik miniszterelnök-jelölt?

• Fotó: Presidency.ro

Fotó: Presidency.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicușor Dan államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Cotroceni-palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. A Bolojan-kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök-jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel.

Székelyhon

2026. október 06., 08:412026. október 06., 08:41

Luca Niculescut többen komoly, tapasztalt diplomatának tartják, 2022 szeptembere óta államtitkári tisztséget tölt be a román külügyminisztériumban.

Ugyancsak 2022 szeptemberétől részt vett Románia OECD-hez (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez) való csatlakozásának tárgyalási folyamatában. 2016 és 2022 között Románia rendkívüli és meghatalmazott nagykövete volt Franciaországban, a Monacói Hercegségben és az Andorrai Hercegségben. E tisztségében Romániát a Párizsban székelő nemzetközi szervezetekkel, különösen az OECD-vel és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetével való kapcsolataiban is képviselte.

korábban írtuk

Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje
Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje

Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.

2019 és 2022 között egyúttal a Franciaországi Frankofón Nagykövetek Csoportjának (GAFF) elnöke volt – foglalja össze a Digi24 hírportál Luca Niculescuról, aki a negyedik miniszterelnök-jelölt, miután a Bolojan-kormányt május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták.

Hirdetés

1992 és 2016 között Luca Niculescu újságíróként tevékenykedett. Az RFI Románia rádióadó főszerkesztője, valamint több televízió, a Money Channel, a TVR 1 és a Digi24 műsorvezetője volt. Elsősorban nemzetközi kapcsolatokra szakosodott, és öt éven át heti rovata volt a Dilema Veche című lapban. Ezzel egyidejűleg

állandó romániai tudósítója volt franciaországi médiaorgánumoknak.

A Bukaresti Egyetem Újságírás és Kommunikációtudományi Karán szerzett diplomát (1995), valamint európai újságírásból szerzett mesterfokozatot a Strasbourgi Egyetemi Újságírói Központban (1996). Luca Niculescu 1971. április 25-én született Bukarestben.

Díjai, elismerései

Luca Niculescu több díjjal és elismeréssel rendelkezik, a teljesség igénye nélkül 2023-ban megkapta a Francia Köztársaság elnökétől a Becsületrend parancsnoki fokozatát; 2022-ben Románia Királyi Keresztjét; 2019-ben a Művészetek és Irodalom Rendje parancsnoki fokozatát (Franciaország), 2015-ben A „Kulturális Érdem” Rend lovagi fokozatát, amelyet Románia elnöke az RFI România rádióadónak adományozott. 2010-ben Az Év Európai Újságírója volt a Romániai Európai Intézet elismeréseként, 2008-ban és 2011-ben pedig a legjobb talk-show-ért díjazta a Romániai Televíziós Szakemberek Szövetsége.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Előzetes letartóztatásba került a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője
Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?
Ilyés Róbert: „olyan közösséget találtam, ahol csendben tudok dolgozni”
Tőkés László kiáll a Tisza-kormányt bíráló magyarországi plébános mellett
Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Előzetes letartóztatásba került a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője
Székelyhon

Előzetes letartóztatásba került a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője
Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?
Székelyhon

Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?
Ilyés Róbert: „olyan közösséget találtam, ahol csendben tudok dolgozni”
Székely Sport

Ilyés Róbert: „olyan közösséget találtam, ahol csendben tudok dolgozni”
Tőkés László kiáll a Tisza-kormányt bíráló magyarországi plébános mellett
Krónika

Tőkés László kiáll a Tisza-kormányt bíráló magyarországi plébános mellett
Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Székely Sport

Négyből semmi, Gyökeres gólja a kiesés szélére sodorta a román válogatottat
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 06., kedd

Állatösszeírás: visszaszorulóban a fejőstehén-tartás

A naplementében hazajáró csorda látványa egyre ritkább falukép lesz a jövőben Hargita megyében – az éves állatösszeírás adatai szerint csökken a fejőstehenek száma a mezőgazdaságban. A szarvasmarha-állomány azonban nem zsugorodik.

Állatösszeírás: visszaszorulóban a fejőstehén-tartás
Állatösszeírás: visszaszorulóban a fejőstehén-tartás
2026. október 06., kedd

Állatösszeírás: visszaszorulóban a fejőstehén-tartás
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Magyar Orpheusz – ünnepi hangverseny és leckehangverseny Sepsiszentgyörgyön

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódva ünnepi hangversenyre várják a zenekedvelő közönséget október 22-én, 18 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomba.

Magyar Orpheusz – ünnepi hangverseny és leckehangverseny Sepsiszentgyörgyön
Magyar Orpheusz – ünnepi hangverseny és leckehangverseny Sepsiszentgyörgyön
2026. október 06., kedd

Magyar Orpheusz – ünnepi hangverseny és leckehangverseny Sepsiszentgyörgyön
2026. október 06., kedd

Így áll az RMDSZ az újabb miniszterelnök-jelölthöz

Az RMDSZ megszavazhatja Luca Niculescut miniszterelnöknek, de továbbra sem hajlandó sem a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR), sem az SOS Romániával tárgyalni a parlamenti többség kialakításáról – nyilatkozta hétfő este Csoma Botond.

Így áll az RMDSZ az újabb miniszterelnök-jelölthöz
Így áll az RMDSZ az újabb miniszterelnök-jelölthöz
2026. október 06., kedd

Így áll az RMDSZ az újabb miniszterelnök-jelölthöz
2026. október 06., kedd

Székelyföld-szerte megemlékeznek az aradi vértanúkról

Koszorúzással, ünnepi műsorokkal és megemlékezésekkel hajtanak fejet október 6-án az aradi vértanúk előtt Székelyföld több városában.

Székelyföld-szerte megemlékeznek az aradi vértanúkról
Székelyföld-szerte megemlékeznek az aradi vértanúkról
2026. október 06., kedd

Székelyföld-szerte megemlékeznek az aradi vértanúkról
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

„Nem dobott hátast” a három legnagyobb párt Nicușor Dan újabb miniszterelnök-jelöltjétől

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint Nicușor Dan államfő újabb miniszterelnök-jelölése továbbra is „figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat”.

„Nem dobott hátast” a három legnagyobb párt Nicușor Dan újabb miniszterelnök-jelöltjétől
„Nem dobott hátast” a három legnagyobb párt Nicușor Dan újabb miniszterelnök-jelöltjétől
2026. október 05., hétfő

„Nem dobott hátast” a három legnagyobb párt Nicușor Dan újabb miniszterelnök-jelöltjétől
2026. október 05., hétfő

Lakóház gyúlt ki egy Maros megyei községben

A szászrégeni tűzoltókat egy lakástűzhöz riasztották hétfő este a Maros megyei Bala községbe.

Lakóház gyúlt ki egy Maros megyei községben
Lakóház gyúlt ki egy Maros megyei községben
2026. október 05., hétfő

Lakóház gyúlt ki egy Maros megyei községben
2026. október 05., hétfő

Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje

Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.

Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje
Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje
2026. október 05., hétfő

Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

Folytatódik a Határtalanul! program, Erdélybe is utazhatnak a magyarországi diákok

Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul! program – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel.

Folytatódik a Határtalanul! program, Erdélybe is utazhatnak a magyarországi diákok
Folytatódik a Határtalanul! program, Erdélybe is utazhatnak a magyarországi diákok
2026. október 05., hétfő

Folytatódik a Határtalanul! program, Erdélybe is utazhatnak a magyarországi diákok
2026. október 05., hétfő

Zelenszkij szerint orosz drónok okozták a két tengerész életét követelő hajóbalesetet a Fekete-tengeren

Volodimir Zelenszkij szerint két orosz drón támadta meg hétfő reggel a Fekete-tenger román partjainál azt a teherhajót, amelynek két tengerésze életét vesztette – számolt be az AFP.

Zelenszkij szerint orosz drónok okozták a két tengerész életét követelő hajóbalesetet a Fekete-tengeren
Zelenszkij szerint orosz drónok okozták a két tengerész életét követelő hajóbalesetet a Fekete-tengeren
2026. október 05., hétfő

Zelenszkij szerint orosz drónok okozták a két tengerész életét követelő hajóbalesetet a Fekete-tengeren
2026. október 05., hétfő

Ők kapják az orvosi-élettani Nobel-díjat 2026-ban

Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.

Ők kapják az orvosi-élettani Nobel-díjat 2026-ban
Ők kapják az orvosi-élettani Nobel-díjat 2026-ban
2026. október 05., hétfő

Ők kapják az orvosi-élettani Nobel-díjat 2026-ban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!