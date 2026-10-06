Talk-show-ban már bizonyított, de kicsoda a negyedik miniszterelnök-jelölt?

Nicușor Dan államfő hétfőn Luca Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Cotroceni-palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. A Bolojan-kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök-jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel.

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Luca Niculescut többen komoly, tapasztalt diplomatának tartják, 2022 szeptembere óta államtitkári tisztséget tölt be a román külügyminisztériumban.

Ugyancsak 2022 szeptemberétől részt vett Románia OECD-hez (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez) való csatlakozásának tárgyalási folyamatában. 2016 és 2022 között Románia rendkívüli és meghatalmazott nagykövete volt Franciaországban, a Monacói Hercegségben és az Andorrai Hercegségben. E tisztségében Romániát a Párizsban székelő nemzetközi szervezetekkel, különösen az OECD-vel és a Frankofónia Nemzetközi Szervezetével való kapcsolataiban is képviselte.

korábban írtuk Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.

2019 és 2022 között egyúttal a Franciaországi Frankofón Nagykövetek Csoportjának (GAFF) elnöke volt – foglalja össze a Digi24 hírportál Luca Niculescuról, aki a negyedik miniszterelnök-jelölt, miután a Bolojan-kormányt május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták.

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1992 és 2016 között Luca Niculescu újságíróként tevékenykedett. Az RFI Románia rádióadó főszerkesztője, valamint több televízió, a Money Channel, a TVR 1 és a Digi24 műsorvezetője volt. Elsősorban nemzetközi kapcsolatokra szakosodott, és öt éven át heti rovata volt a Dilema Veche című lapban. Ezzel egyidejűleg