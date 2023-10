Személyes konfliktusok miatt úszhat el a szarvasmarhatartók fajtanemesítő támogatása

A fajtanemesítő programban részt vevő pirostarka szarvasmarhát tartó székelyföldi gazdák egy része is megihatja a levét annak, hogy konfliktus alakult ki a brassói székhelyű törzskönyvvezető egyesület és egyes, a tej minőség-ellenőrzését végző kisebb egyesület között. Utóbbiak ugyanis átvinnék a hozzájuk tartozó gazdákat egy másik, vitatott körülmények között létrejött törzskönyvvezető egyesülethez. A kialakult helyzet következményeként ezek a gazdák elveszíthetik az ez évi fajtanemesítési támogatást, hosszabb távon pedig akár a pirostarka-állomány minőségének a leromlásához is vezethet a konfliktus eredménye.

A fajtanemesítő programban résztvevő pirostarka szarvasmarhát tartó gazdák ezzel az egyesülettel álltak szerződéses viszonyban, azt pedig, hogy a gazdák farmja, tehenei és az azok által adott tej megfelel-e az előírt kritériumoknak, kisebb, regionális egyesületek végezték, és végzik ma is. Ezek szolgáltatnak adatokat a törzskönyvvezető egyesületnek, amelynek a nyilvántartása alapján

A tej ellenőrzésének a költségtámogatását állatonként 80 lejről 140 lejre növelte az állam, ami a 70 százalékát teszi ki a tejkontrollt végző egyesületek által elvégzett vizsgálatok éves költségének, a fennmaradó 30 százalékot a gazdák saját forrásból fizetik. Ezek a pénzek az egyesületekhez folynak be a hozzájuk tartozó gazdáktól.

„Pénzről szól ez a dolog”

2020-ban az Országos Állattenyésztési Ügynökség (ANZ) jóváhagyta két új törzskönyvvezető egyesület bejegyzését, amelynek a törvényessége ügyében több bírósági per is indult, akkor mélyült el a konfliktus is az egyesületek közt – tudtuk meg az addigi egyetlen pirostarka-törzskönyvvezető egyesület vezetőjétől.

Haller Zoltánt sokan karakán emberként ismerik, egyesek szerint „könnyebben törik, mint hajlik”, és részben ezzel is magyarázható a helyzet. Szerinte viszont