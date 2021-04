Székelyföldi kórházak: van ahol ötven százaléknál is több az intenzív terápiás túlélők aránya

Az elmúlt egy hónapban a székelyföldi kórházak Covid-részlegeihez tartozó intenzív terápiás (ATI) osztályok ismét folyamatosan tele vannak, hiszen ahogy felszabadul egy ágy, rögtön kerül a helyére másik kritikus állapotban lévő beteg, akinek szüksége van intenzív ellátásra. Körképünk első részéből kiderül, a székelyföldi kórházak intenzív terápiás részlegein a túlélő betegek aránya változó, hiszen van, ahol 34 százalékuk élte túl az elmúlt három hónapban, de olyan kórház is, ahol ötven százaléknál nagyobb a túlélési arány.

Reménykedni kell. Van esély a túlélésre az intenzív terápiás részlegeken is • Fotó: Beliczay László

A koronavírus-járvány harmadik hulláma az intenzív terápiás osztályokat sem kíméli, folyamatosan tele vannak mindegyik székelyföldi kórházban.

A Maros Megyei Klinikai Kórházban jelenleg 141 koronavírusos beteget ápolnak, ebből 18 kritikus állapotban lévő beteget intenzív terápián látnak el. Tekintettel a járványügyi helyzetre április 7-től az eddigi 203 ágyról 225-re növelték a koronavírusos betegeknek fenntartott ágyak számát. Az intenzív terápiás ágyak számát is az eddigi tízről tizennyolcra növelték, amelyek teljes kihasználtsággal működnek hetek óta – közölte a Székelyhonnal Gáll Boglárka, a kórház sajtószóvivője.

A Maros Megyei Klinikai Kórház Covid-intenzív terápiás osztályán 2021 első három hónapjában az elhalálozási arány 55,28 százalékos volt

– tájékoztatott a szóvivő a Maros megyei kórház Covid-ATI osztályának mortalitási arányáról.

Ahol 57,2 százalékos a túlélési arány

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház intenzív terápiás osztályán 12 ágy van, ebből szerdán nyolc ágyon volt beteg, a Covid-betegeket ellátó intenzív terápiás részlegen hat ágy van, és mind a hat foglalt jelen pillanatban – közölte a kórház sajtószóvivője, Kiss Edit. „A Covid-betegeket ellátó intenzív terápiás részlegen az eddig ott ápolt 126 Covid-beteg közül 54-en hunytak el, ezen a részlegen a mortalitás 42,8 százalékos, azaz 57,2 százalékuk élte túl. Az intenzív terápiás osztályon (non-Covid) 2020-ban a mortalitás 26,66-os százalékos volt” – tájékoztatott az adatokról Kiss Edit.

66 százalékuk hunyt el

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban a tíz intenzív terápiás ágyból már egy hónapja az összes foglalt folyamatosan. Az egészségügyi intézmény Covid-háttérkórházként működik, ami azt jelenti, hogy Hargita megyében – de gyakran más megyéből is, ha máshol telítődnek a helyek – a székelyudvarhelyi kórház látja el a koronavírusos és társpatológiával rendelkező betegeket. Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi kórház sajtószóvivője lapunknak elmondta,

az idei évben a székelyudvarhelyi kórház intenzív terápiáján elhunytak aránya 66 százalékos, tehát az itt ellátott betegek 34 százaléka élte túl az elmúlt három hónapban

– tette hozzá a sajtószóvivő.

Megfogalmazott és felfüggesztett beadvány

Attól a pillanattól kezdve, hogy a székelyudvarhelyi kórház Covid-háttérkórház lett, az egész intézmény Covid-kórházként működik, vagyis a teljes intenzív terápiás osztályból is kizárólag koronavírus-fertőzötteket ellátó intenzív terápia lett. Az orvosok tehát nem tudnak műtéteket programálni, mert nem tudják használni az intenzív osztályt – tájékoztatott Zörgő Noémi.

„Februárban a kórház megfogalmazott egy átiratot, amelyet el szerettek volna küldeni a minisztériumhoz és a megyei közegészségügyhöz, amelyben az alacsony esetszám miatt kérték, hogy hivatalosan különítsenek el öt koronavírusos- és öt egyéb betegnek való intenzív terápiás ágyat, hogy tudjon elkezdődni párhuzamosan a nem Covidos betegek ellátása is. A februári tanácsülésen aláírta mind a 19 helyi képviselő is ezt, küldték volna tovább, de azon a hétvégén megugrott a betegek száma, tehát az intenzív terápiára szorulók száma is, így felfüggesztették a beadványt, de

az orvosok továbbra is szeretnék, ha megszűnne a háttérkórház-státusz, és elkezdődhetne a nem koronavírusos betegek ellátása is, hogy ne kelljen máshová menniük a betegeiknek, hisz a saját pácienseik kórtörténetét ők ismerik a legjobban

– fejtette ki Zörgő Noémi.

Hozzátette, ha most valaki Székelyudvarhelyen vagy a környező településeken egészségügyi ellátásra szorul, és nem koronavírusos, akkor a csíkszeredai kórházba szállítják, és ott látják el a nem koronavírusos egyéb betegségben szenvedőket. Ha pedig Csíkszeredában egy betegnek nincs társpatológiája a koronavírusos fertőzés mellett, akkor ők elláthatják, de ha társbetegsége is van, például cukorbeteg és koronavírusos is, akkor a Székelyudvarhelyi Városi Kórházba szállítják őt. A csíkszeredai egészségügyi intézménybe azokat az udvarhelyszéki betegeket küldik, akik nem koronavírus-fertőzöttek, hanem más betegségben szenvednek.