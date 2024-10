Sárkány módjára repülő és rúdnyi hosszúságú tüzes jel az égen

A legkiszámíthatatlanabb hónapnak ugyan áprilist tartják, de az október is sokféle arcát képes mutatni, bármikor okozhat kellemes és kellemetlen meglepetést, és azt meg is tette az elmúlt századok folyamán – derül ki a régi krónikákból, naplóbejegyzésekből. Fehérbe boríthatja a havasokat, el nem álló esővel fékezheti az őszi munkálatokat, mint ahogy a mostani hidegfront után is beköszönhet még a vénasszonyok nyara.

Előfordult például olyan meleg is – 1473-ban –, hogy „a gyümölcsfák másodszor virágozának, és Márton napkor (nov. 11.) érett tseresznyét lehetett enni.” 1618-ban Brassó környékén pusztította a terményeket „a nagy hőség”, 1766-ban pedig „a nagy szárazság miatt nem vethettek az emberek októberig, akkor is keveset és későn… Erdélyben megtiltá a gubernium, hogy senkinek sert és égetett bort gabonából főzni szabad ne legyen.”

„Ijesztett inkább bennünket egy égen sárkány módjára repülő, s egy rúdnyi hosszuságú tüzes jel, az mely az egész országban egyazon a napon ugyanazon időben láttatott az áerben menni…” – ezt a bejegyzést pontosan 300 évvel ezelőtt, 1724 októberében írta be naplójába Czegei-Wass György, és mivel abból az évből semmiféle, szabad szemmel látható üstökösről nem találtam adatot (a svájci Jean-Philippe Loys Chéseaux által megfigyelt, akkoriban nagy visszahangot kiváltó fénycsóva majd csak húsz évvel később tűnik fel az égen), így akár valamiféle meteorológiai jelenségként is értelmezhetjük – habár az ufóhívőknek ehhez biztosan lenne egy-két szavuk.

No de nem mindig telt el verőfényes napsütésben ez a hónap sem, és nem mindig köszöntött be olyan év, mint az 1638-as, amikor „olyan bőséges szüret volt, hogy sok helyen egy hordót a másik fejébe töltöttek meg.”

A szűnni nem akaró csapadék is tudott gondot okozni! Így 1598 októberében is „az esős idő neki indult éjjel-nappal. Olyan nedves időjárás volt, hogy sok szántóföldet nem lehetett bevetni.” A következő év október 22-én a Bodzai-szorosban „hatalmas vihar és zivatar volt Béldi Jánosnak a Kárpátokon való átkelésekor” – és mintha ez a jeles uzoni gróf, főasztalnok és fejedelmi tanácsos számára nem lett volna elég, Mihály vajda még abban az évben felgyújtatta földvári udvarházát, ő maga pedig két fiával együtt életét vesztette Csíkszentdomokos közelében.

1695-ben például a „meddő és éretlen fürtökből kevés és savanyú bor lett”, míg 1717-ben Háromszéken „irtózatos éhség dúlt…, a mi nem csak arra adott okot, hogy az erősebbek elszedték, amit lehetett a gyengébbektől, hanem arra is, hogy az emberek nem csak fagyökér, rügy stb., hanem ló- és emberhússal is táplálkoztak”. Akkor inkább már hal!

1662-ben is olyan korán, október 10-én köszöntött be a tél Brassó környékén, hogy hóban kellett kaszálni.

Sőt, még korábbi lehavazásra is van adatunk: 1784-ben már 6-án „a hónak terhe alatt töredező fák ágain fáradoznak a gyümöltsök” Székelyföldön. Amúgy a zord időjárás akkor az egész Erdélyre jellemző volt, a síkságokon is havazott,

1905 októberét is hűvös, esős időjárás jellemezte, ami csakhamar havas eső formáját öltötte, így az hónap sem került be a legmelegebbek toplistájába.

Egyes háziasszonyok is számon tartották Ferenc napját: nyírfaágat tettek a kotlós fészkébe, hogy a csibéi ne legyenek betegek, el ne pusztuljanak. Október 15-én, Avillai Nagy Szent Teréz napján meg arra vigyáztak a katolikus vidékeken, hogy ne mossanak és ne süssenek kenyeret, ugyanis főleg ezekre vonatkozott a dologtiltás. Vendel napján (okt. 20.) sok helyen nem fogták járomba (hámba) az állatokat, de vásárra sem hajtották, míg Orsolyát (okt. 21.) régen a káposztabetakarítás napjának tartották, és többnyire a veteményt is ekkor gyűjtötték be. Ugyanakkor az időjárásra is figyeltek, hiszen „amilyen idő van e napon, olyan lesz a tél.” További népi megfigyelések a várható időjárásról:

ha október elején sok csillag esik, úgy szép idő lesz;

ha október első napjaiban derűs a holdvilág, jó ideig nem lesz eső, nem zavarja meg a szüreteket;

az októberi zivatar szeszélyes telet jelent;

sok októberi eső, termékeny eső, vagy sok októberi eső, sok decemberi szél;

ha fúj a hideg szél, enyhe lesz január, ha októberben még zivatarok vannak, hideg, szeles tél várható; ha meleg a hónap, hideg lesz február;

amilyen az időjárás októberben, olyan várható márciusban;

a makk általában novemberben érik, ám ha az érés már októberben bekövetkezik, hosszú, hideg telet jósolnak;

Tereza-napi viharos szél telet hozza, márciusig itt is tartja;

Ilonáig (okt. 14.), ha már lehullt fák levele, jó termésnek csábos jele;

minél előbb lehullatják a fák lombjukat, annál enyhébb a tél;

ha még októberben is sok a levél a fán, sok hernyó lesz a következő esztendőben;

ha száll az ökörnyál, hosszú ősz lesz;

hosszú ősz, késő tavasz;

Lukács (okt. 18.), hogyha ragyogó – telünk lészen locsogó;

ha szelet fúj Demeter (okt. 26.), tél havával temet el.

Simon és Judás napját (okt. 28.) néhol a tél kezdetének tartották, így csak reménykedhetünk abban, hogy idén az olyanszerű rigmusoknak, mint az „eljön a Simon, Judás, dideregve fázik a gulyás”, vagy „megérkezett Simon, Judás, jaj mán néked, pőregatyás”, nem lesz aktualitásuk.