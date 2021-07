Rengeteg pénzt loptak el külföldi kiberbűnözők a Hargita megyei áldozatok bankszámláiról

Az mindig egy azonnali intő jel, ha az állítólagos vásárló bankkártyánk adatait kéri. Óvatossággal megelőzhető a bosszúság és a kár • Fotó: Pixabay

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrséget is együttműködésre kérte az online csalások elleni kampányban, részben azért is, mert a bűncselekményeknek a Hargita megyei áldozatai között székelyudvarhelyiek is vannak. A helyi rendőrség felhívása szerint az ismeretlenektől, azaz a csalóktól érkező üzenetekben az áll, hogy csomagot, küldeményt kap a címzett, és a megadott linkre kattintva követheti annak az útvonalát.

A weboldal azonban egy telefonos alkalmazás letöltését és telepítését kéri, az applikáció segítségével pedig bankkártyaadatokat, jelszavakat és egyéb személyes információkat lophatnak el a gyanútlan felhasználók telefonjáról az internetes bűnözők. Hasonló üzenetet e-mailben, sms-ben, és különböző üzenetküldő platformokon (Facebook Messenger, WhatsApp) egyaránt kaphatnak a potenciális áldozatok. Ugyanakkor a népszerű online piactér, az OLX szolgáltatásait használók is kaphatnak hasonló, megtévesztő linket tartalmazó üzenetet.

A módszer valószínűleg sokak számára ismerős lehet, hiszen kisebb-nagyobb különbséggel – alkalmanként az egyik legnagyobb hazai csomagküldő szolgálat nevével visszaélve – már hosszú hónapok óta küldözgetik az üzeneteket a látszólag véletlenszerűen kiválasztott címzetteknek.

Több tucat bűnügyi dosszié

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságnál megkeresésünkre az elsődleges adataik alapján arról tájékoztattak, csak ebben az évben 41 bűnügyi iratcsomót nyitottak már meg a hasonló csalások miatt. A kiberbűnözők csapdájába esett Hargita megyei áldozatok bankszámláiról összesen nagyjából 81 ezer lejt loptak el a csalók.

Megbízható forrásból származó információink szerint a csalók Ukrajnában és Oroszországban tevékenykednek

– külföldi elkövetőkre utal az is, hogy helytelenül használják a román nyelvet –, ezért is nehéz és körülményes a leleplezésük. Az utóbbi időben leggyakrabban WhatsApp-on küldött üzenetekkel próbálkoznak, kiszemelt áldozataik telefonszámát pedig sok esetben az OLX-ről gyűjtik be. Ezekben az üzenetváltásokban vevőnek adják ki magukat, és az eladót megpróbálják rávenni arra, hogy a megadott linkre kattintva adja meg bankkártyaadatait. A művelet során feltelepülő kémprogram azonban észrevétlenül személyes adatokat lop a telefonról, az így megszerzett információkkal pedig a netbanking szolgáltatásokat használó áldozatokat meglopják.

Óránként nagyjából száz eurónyi összeget szippantanak le az áldozat bankszámlájáról egészen addig, amíg a kárvallott észre nem veszi a lopást és letiltatja a tranzakciókat, addigra viszont akár egy komoly összegtől vagy a számláján tartott összes pénzétől megszabadították már

– számolt be a lopás részleteiről forrásunk.

A csalók az online piactéren történő hirdetésfeladás után azonnal lecsapnak kiszemelt áldozatukra, és amint azt az egyik udvarhelyszéki példa igazolja, elsőre csak ez adott okot a gyanúra a hirdetés feladójánál. „Engem is majdnem átvertek. Szerencsére a férjemmel leellenőriztük az oldalt és jelentettük is. Másnap is volt egy, aki próbálkozott. Nekem az lett gyanús, hogy nagyon hamar mondta, hogy megvásárolja” – írta meg tapasztalatait.