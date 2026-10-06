Pártokon átívelő támogatást remél kormányprogramjához a kijelölt miniszterelnök

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kedden hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy évben, amíg ő irányította az ország Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) való csatlakozási folyamatát, „a politikai pártoknak sikerült a köztük fennálló természetes különbségek ellenére közösen támogatniuk egy Románia számára fontos célt”, és ez a pártközi konszenzus óriási jelentőségű volt.

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„Ezekben az években egy fontos dolgot tanultam meg: a jó reformokat adatok, a valós helyzet és más sikeres tapasztalatok alapján kell végrehajtani. És az emberekért kell végrehajtani őket.

Facebook-bejegyzésében Niculescu rámutatott: ez a négy év jelentette életének legintenzívebb szakmai tapasztalát, amely során átfogó képet kapott Románia gazdaságáról, közigazgatásáról, oktatásáról, egészségügyéről, állami vállalatairól, munkaerőpiacáról és adórendszeréről.

Az OECD-hez való csatlakozási folyamat már több mint 100 reformot jelentett Románia számára. Szeretném, ha ez a munka folytatódna, és a kormányprogram egyik alapjává válna”

Kiemelte ugyanakkor, hogy az OECD-hez való csatlakozási folyamat egy másik fontos dolgot is megmutatott: a pártok képesek voltak túllépni a természetes politikai különbségeken, és közösen támogatni egy országos jelentőségű célt. Reméli, hogy ugyanezzel a nyitottsággal szembesül a parlamenti pártok részéről a kormányprogramját illetően.

Nyitott vagyok a párbeszédre, és tiszteletben tartom a jó ötleteket, függetlenül attól, kitől származnak”

– idézi Niculescut az Agerpres.

Nicușor Dan államfő a parlamenti pártokkal tartott hétfői cotroceni-i egyeztetés után jelölte miniszterelnöknek Luca Niculescu külügyi államtitkárt. A Bolojan-kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök-jelölt, akit az elnök kormányalakításra kért fel.

korábban írtuk Luca Niculescu lett Nicușor Dan negyedik miniszterelnök-jelöltje Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.

Hétfő esti sajtónyilatkozatában Nicușor Dan azzal indokolta döntését, hogy diplomataként Niculescunak eleve az eltérő álláspontok összehangolása a feladata. Emlékeztetett arra, hogy a külügyi államtitkár az elmúlt négy évben Románia OECD-csatlakozási folyamatát koordinálta, ezért jól ismeri az állami intézmények működését, és közreműködésével mintegy száz jogszabályt fogadott el a parlament a pártok egyetértésével.

A Luca Niculescu kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet kedden jelent meg a Hivatalos Közlönyben.