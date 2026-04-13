Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

Megérkeztek az országgyűlési választás első külképviseleti urnái a Nemzeti Választási Irodához (NVI) hétfő délelőtt.

2026. április 13., 14:54

Az NVI tájékoztatása szerint az első urna Jerevánból érkezett, kevéssel reggel 8 óra után, ezen a külképviseleten 26-an szerepeltek a névjegyzékben és valamennyien le is adták szavazatukat. Hétfő

délelőtt 11 óráig a Bécs, Kairó, Pozsony, New York, Jereván, Kolozsvár, Hongkong és Csíkszereda külképviseletről összesen 21 urna érkezett be az NVI-hez, ezekben 7787 szavazat van.

A 149 külképviseleten szombaton és vasárnap 90 730, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár szavazhatott, közülük 84 749-en el is mentek szavazni. (Teheránban és Erbilben a biztonsági helyzet miatt nem lehetett megtartani a szavazást).

A külképviseleteken nem számolják meg a voksokat, hanem csütörtök éjfélig a Nemzeti Választási Irodába szállítják, ahol választókerületenként szortírozzák és az átjelentkezők szavazataival együtt eljuttatják a megfelelő választókerületekbe.

Itt átadják az utazó szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az utazó szavazatokkal, és így számlálja meg a voksokat, majd a szavazóköri eredményről jegyzőkönyvet állít ki.Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság

szombaton – amennyiben a jelöltek között száz vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor legkésőbb hétfőn – megállapítja a választókerületi eredményt,

azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben. A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én.

Ezek is érdekelhetik

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
Elképesztő eredmény várható – vetítik előre a friss adatok
Mi lesz veled, székely foci? Szondy és Diószegi tiszta vizet öntött a pohárba
Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
2026. április 13., hétfő

Egy kis felmelegedés, egy kis lehűlés – ez áll most előttünk

Április 13. és 26. között országszerte kismértékű hőmérséklet-ingadozásra lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közölt előrejelzéséből.

2026. április 13., hétfő

Az Urbana Rt. veszi át a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen

Az önkormányzati tulajdonban lévő Urbana Rt.-re bízták Székelyudvarhelyen a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat, miután egy tanulmány szerint jogi, gazdasági, működési és közérdeki szempontból is ez bizonyult a legelőnyösebb megoldásnak.

2026. április 13., hétfő

Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra

A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.

2026. április 13., hétfő

Tánczos Barna: elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása

A bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese szerint elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása a Tisza Párt választási győzelmét követően.

2026. április 13., hétfő

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt is gratulált Magyar Péter győzelméhez

Facebook-bejegyzésben gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

2026. április 13., hétfő

Bolojan gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfőn gratulált Magyar Péternek a magyarországi parlamenti választásokon elért győzelméhez.

2026. április 13., hétfő

Magyar Péter: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn.

2026. április 13., hétfő

Fagyos reggelre ébredt Székelyföld hétfőn

Csíkszereda ismét rekordot döntött a mínuszok tekintetében: az ország lakott települései közül ott mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet hétfő hajnalban – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adataiból.

2026. április 13., hétfő

Nemzetközi gratulációk érkeztek Magyar Péter választási győzelmére

Számos európai és nemzetközi politikai vezető gratulált Magyar Péter győzelméhez a 2026-os magyarországi választásokat követően, hangsúlyozva az eredmény európai jelentőségét.

2026. április 13., hétfő

Magyarul is gratulált Nicușor Dan Magyar Péter választási győzelméhez

Közösségi oldalán gratulált vasárnap este Nicusor Dan román államfő a Tisza Pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott, „mérföldkőnek számító” győzelemhez.

