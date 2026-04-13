Megérkeztek az első külképviseleti urnák az NVI-hez

Az NVI tájékoztatása szerint az első urna Jerevánból érkezett, kevéssel reggel 8 óra után, ezen a külképviseleten 26-an szerepeltek a névjegyzékben és valamennyien le is adták szavazatukat. Hétfő

délelőtt 11 óráig a Bécs, Kairó, Pozsony, New York, Jereván, Kolozsvár, Hongkong és Csíkszereda külképviseletről összesen 21 urna érkezett be az NVI-hez, ezekben 7787 szavazat van.

A 149 külképviseleten szombaton és vasárnap 90 730, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár szavazhatott, közülük 84 749-en el is mentek szavazni. (Teheránban és Erbilben a biztonsági helyzet miatt nem lehetett megtartani a szavazást).

A külképviseleteken nem számolják meg a voksokat, hanem csütörtök éjfélig a Nemzeti Választási Irodába szállítják, ahol választókerületenként szortírozzák és az átjelentkezők szavazataival együtt eljuttatják a megfelelő választókerületekbe.

Itt átadják az utazó szavazatokat a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri az utazó szavazatokkal, és így számlálja meg a voksokat, majd a szavazóköri eredményről jegyzőkönyvet állít ki.Amikor valamennyi szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság