Textil- és elektronikaihulladék-gyűjtést szerveznek Szentegyházán

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Textil- és elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek Szentegyházán, ahol április közepén két alkalommal is leadhatják a lakók a feleslegessé vált holmikat.
Két külön napon gyűjtik a már fölöslegessé vált tárgyakat Szentegyházán: április 16-án 9 és 17 óra között textíliákat, április 18-án pedig 10 és 17 óra között elektronikai eszközöket lehet leadni a piactéren kijelölt gyűjtőponton.
A textilgyűjtés során újrahasználható ruhákat – például pólókat, kabátokat, nadrágokat – várnak, illetve nem újrahasználható textíliákat, mint az ágyneműk vagy törölközők. Ezeket átlátszó zsákban kell leadni. Nem fogadnak el ugyanakkor cipőt, pelenkát, higiéniai termékeket vagy nedves hulladékot.
Az elektronikai gyűjtés célja, hogy a lakók megszabadulhassanak a régi, használaton kívüli eszközöktől, amelyek megfelelő módon kerülnek újrahasznosításra – írja a polgármesteri hivatal.
