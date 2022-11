Marosvásárhelyre is elhozták az alkotók a Szilvássy Caroláról szólo dokumentumfilmet

A budapesti és kolozsvári bemutató után Marosvásárhelyre is elhozták az alkotók A maga természete szerint és szabadon című történelmi dokumentumfilmet, amely báró Bornemisza Elemérné Szilvássy Carola életét mutatja be.

A néző úgy kísérheti végig Szilvássy Carola életét a hetvenperces dokumentumfilmben, hogy betekintést nyer Erdély 19. század végi és 20. század eleji történelmébe, kulturális és társadalmi életébe is. Az alkotók korabeli fényképfelvételeket és mozgófilmeket használtak, játékfilmes elemeken alapuló jelenetbetéteket, valamint irodalom- és művészettörténészeket szólaltattak meg.

A Sapentia koronkai kampuszában tartott zártkörű vetítést egy rövid beszélgetés követte, ahol Bertha Lívia arról beszélt többek közt, hogy milyen kutatómunkával járt egy-egy fényképfelvétel, vagy mozgófilm megtalálása a különböző archívumokban. Szebeni Zsuzsanna a Székelyhon érdeklődésére elmondta, több éve fogalmazódott meg a gondolat, hogy létrehozzanak egy tartalmas dokumentumfilmet, amely a kiállítás és a könyv után még hatásosabban mutassa be Szilvássy Carola alakját. A filmen körülbelül másfél évet dolgoztak, az előmunkálatok tíz évet vettek igénybe.

Molnár-Bánffy Kata procuder még gyerekként találkozott Szilvássy Carola nevével, elkezdte róla gyűjteni az információkat, de sehol nem lehetett egyben találni semmit róla – mondta, hozzátéve, hogy a bárónő szakácskönyve is a kezébe került, és az is nagyon érdekes volt számára, még jobban felcsigázta a kíváncsiságát a különleges asszony, a női példakép személye iránt. A beszélgetésen a színészek közül a Carolát alakító Kádár Noémi és a Kemény Jánost megformáló Csíky Szabolcs is jelen volt, akik a forgatásról, a szerepek megformálásáról, az alkotási folyamat élményeiről beszéltek.