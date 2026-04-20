Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium

A szakszervezeti elnök reméli, hogy Bukarestben eredményesek lesznek a tárgyalások

A szakszervezeti elnök reméli, hogy Bukarestben eredményesek lesznek a tárgyalások

Fotó: Haáz Vince

Tízszázalékos költségcsökkentést kér a tanügyminisztérium az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményeknél, ami állások megszüntetését és ingyenes foglalkozások leállását is hozhatja.

Simon Virág

2026. április 20., 15:592026. április 20., 15:59

Rossz hírrel zárták a múlt hetet a megyei tanfelügyelőségek: a tanügyminisztérium átiratban kérte tőlük, hogy tíz százalékkal csökkentsék az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézmények személyzeti költségeit. A megszorító intézkedés a Tanulók Házát, az iskolai sportklubokat és a megyei kiválósági központokat érinti. A minisztérium hétfőn délutánra várja a választ.

Arról volt szó, a tanügyet békén hagyják

Iolanda Cătinean, a Spiru Haret Szakszervezet Maros megyei elnöke hétfői sajtótájékoztatóján számolt be az újabb költségcsökkentést előíró átiratról. Mint mondta, a tanügyben már eddig is több kedvezőtlen intézkedés született:

  • iskolákat vontak össze,

  • növelték az osztályok létszámát,

  • a kötelező óraszámot 18-ról 20-ra emelték,

  • és a pedagógusok jövedelme is csökkent.

„Bolojan miniszterelnök úr azt ígérte, hogy a tanügyet idén nem befolyásolják az újabb költségcsökkentési intézkedések. Mindezek ellenére a pénteken kapott tanügyminisztériumi átiratban a kormány azt kéri, hogy tíz százalékkal csökkentsék az iskolán kívüli tevékenységeket folytató intézmények személyzeti költségeit. Érintettek a Tanulók Háza, az iskolai sportklubok és a kiválósági központok.

Állásokat kell megszüntetni olyan körülmények között, amikor egyre több iskolán kívüli foglalkozásra lenne szükség, hogy a gyermekek és fiatalok hasznosan töltsék a szabadidejüket.

Fontos tevékenységek vannak ezekben a központokban, amelyek fejlesztik a gyermekek és fiatalok képességeit, támogató közösségeket hoznak létre, megalapozzák a diákok szakmai képzését és fejlődését” – sorolta a szakszervezeti elnök.

Hasznosabban tölteni a szabadidőt. Erre is lehetőséget biztosít a Tanulók Háza. Képünk illusztráció

Hasznosabban tölteni a szabadidőt. Erre is lehetőséget biztosít a Tanulók Háza. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Hozzátette, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Tanulók Házában és az iskolai sportkluboknál a foglalkozások ingyenesek, ezért olyan gyermekek számára is elérhetők, akiknek a szülei nem tudnák megteremteni az ilyen képzések anyagi hátterét.

Mi várható?

Az illetékes szerint jelenleg a szakszervezetek a tanügyminiszterrel egyeztetnek. Elmondása alapján a tízszázalékos csökkentés a Maros megyei Tanulók Háza esetében hat állás megszüntetését jelenthetné, és azt, hogy

egyes tanfolyamok teljesen megszűnnek.

Ez több száz gyermeket érintene, hiszen Maros megyében csak a Tanulók Házában évente több mint háromezer tanuló vesz részt különböző foglalkozásokon.

Az intézménynek Marosvásárhely mellett Marosludason, Dicsőszentmártonban, Radnóton és Ludason is vannak kirendeltségei.

A Maros megyei főtanfelügyelő helyettese, Antal Levente a Székelyhonnak jelezte, egyelőre nem született döntés arról, milyen módon csökkentik a költségeket az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményekben, erről jelenleg is egyeztetnek.

Ezek is érdekelhetik

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Sokszáz kilométerre az otthontól, karnyújtásra az álmoktól: Mihály Hanna útja Székelyudvarhelyről a profi szerződésig
Kocsis Máté: „Sok hiba, bűn és árulás történt, sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velünk”
Mandel Katával a soraiban lett megyei kézilabda-bajnok a csíkszeredai együttes
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Székelyhon

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Székelyhon

Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Sokszáz kilométerre az otthontól, karnyújtásra az álmoktól: Mihály Hanna útja Székelyudvarhelyről a profi szerződésig
Székely Sport

Sokszáz kilométerre az otthontól, karnyújtásra az álmoktól: Mihály Hanna útja Székelyudvarhelyről a profi szerződésig
Kocsis Máté: „Sok hiba, bűn és árulás történt, sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velünk”
Krónika

Kocsis Máté: „Sok hiba, bűn és árulás történt, sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velünk”
Mandel Katával a soraiban lett megyei kézilabda-bajnok a csíkszeredai együttes
Székely Sport

Mandel Katával a soraiban lett megyei kézilabda-bajnok a csíkszeredai együttes
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 20., hétfő

Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe

Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.

2026. április 20., hétfő

2026. április 19., vasárnap

Háztűzben vesztette életét egy férfi

Kigyulladt lakóházban vesztette életét egy férfi vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei Csatófalván.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 19., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott

Mintegy 150 négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy kibédi lakóháznál, ahol a melléképületek is lángba borultak. Egy nőt a helyszínen pánikroham miatt kellett ellátni.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 19., vasárnap

Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve

Egy mikrobusz és egy személyautó ütközött szombat este Sáromberkén. A mikrobuszban hét kiskorú és két felnőtt utazott, könnyebb sérülésekkel szállították őket a marosvásárhelyi kórházba.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 18., szombat

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait

Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.

2026. április 18., szombat

2026. április 17., péntek

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen

Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.

2026. április 17., péntek

2026. április 17., péntek

Futárral érkezett a kannabisz Spanyolországból, lebuktak a címzettek

Előzetes letartóztatásba helyeztek két embert, miután több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó csomagot akartak átvenni Maros megyében.

2026. április 17., péntek

2026. április 17., péntek

Digitális tudatosságról szülőknek

Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.

2026. április 17., péntek

2026. április 16., csütörtök

Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon

Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán

Öt embert vettek őrizetbe csütörtökön egy tíz nappal korábban történt dicsőszentmártoni verekedés ügyében. A rendőrség szerint a konfliktus alkoholfogyasztás után robbant ki, két ember kórházba került.

2026. április 16., csütörtök

