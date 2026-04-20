Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium

A szakszervezeti elnök reméli, hogy Bukarestben eredményesek lesznek a tárgyalások
Fotó: Haáz Vince
Tízszázalékos költségcsökkentést kér a tanügyminisztérium az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményeknél, ami állások megszüntetését és ingyenes foglalkozások leállását is hozhatja.
Rossz hírrel zárták a múlt hetet a megyei tanfelügyelőségek: a tanügyminisztérium átiratban kérte tőlük, hogy tíz százalékkal csökkentsék az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézmények személyzeti költségeit. A megszorító intézkedés a Tanulók Házát, az iskolai sportklubokat és a megyei kiválósági központokat érinti. A minisztérium hétfőn délutánra várja a választ.
Iolanda Cătinean, a Spiru Haret Szakszervezet Maros megyei elnöke hétfői sajtótájékoztatóján számolt be az újabb költségcsökkentést előíró átiratról. Mint mondta, a tanügyben már eddig is több kedvezőtlen intézkedés született:
iskolákat vontak össze,
növelték az osztályok létszámát,
a kötelező óraszámot 18-ról 20-ra emelték,
és a pedagógusok jövedelme is csökkent.
„Bolojan miniszterelnök úr azt ígérte, hogy a tanügyet idén nem befolyásolják az újabb költségcsökkentési intézkedések. Mindezek ellenére a pénteken kapott tanügyminisztériumi átiratban a kormány azt kéri, hogy tíz százalékkal csökkentsék az iskolán kívüli tevékenységeket folytató intézmények személyzeti költségeit. Érintettek a Tanulók Háza, az iskolai sportklubok és a kiválósági központok.
Fontos tevékenységek vannak ezekben a központokban, amelyek fejlesztik a gyermekek és fiatalok képességeit, támogató közösségeket hoznak létre, megalapozzák a diákok szakmai képzését és fejlődését” – sorolta a szakszervezeti elnök.
Hasznosabban tölteni a szabadidőt. Erre is lehetőséget biztosít a Tanulók Háza. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Hozzátette, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Tanulók Házában és az iskolai sportkluboknál a foglalkozások ingyenesek, ezért olyan gyermekek számára is elérhetők, akiknek a szülei nem tudnák megteremteni az ilyen képzések anyagi hátterét.
Az illetékes szerint jelenleg a szakszervezetek a tanügyminiszterrel egyeztetnek. Elmondása alapján a tízszázalékos csökkentés a Maros megyei Tanulók Háza esetében hat állás megszüntetését jelenthetné, és azt, hogy
Ez több száz gyermeket érintene, hiszen Maros megyében csak a Tanulók Házában évente több mint háromezer tanuló vesz részt különböző foglalkozásokon.
Az intézménynek Marosvásárhely mellett Marosludason, Dicsőszentmártonban, Radnóton és Ludason is vannak kirendeltségei.
A Maros megyei főtanfelügyelő helyettese, Antal Levente a Székelyhonnak jelezte, egyelőre nem született döntés arról, milyen módon csökkentik a költségeket az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményekben, erről jelenleg is egyeztetnek.
szóljon hozzá!