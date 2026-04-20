Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium

Tízszázalékos költségcsökkentést kér a tanügyminisztérium az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményeknél, ami állások megszüntetését és ingyenes foglalkozások leállását is hozhatja.

Rossz hírrel zárták a múlt hetet a megyei tanfelügyelőségek: a tanügyminisztérium átiratban kérte tőlük, hogy tíz százalékkal csökkentsék az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézmények személyzeti költségeit. A megszorító intézkedés a Tanulók Házát, az iskolai sportklubokat és a megyei kiválósági központokat érinti. A minisztérium hétfőn délutánra várja a választ.

Arról volt szó, a tanügyet békén hagyják

Iolanda Cătinean, a Spiru Haret Szakszervezet Maros megyei elnöke hétfői sajtótájékoztatóján számolt be az újabb költségcsökkentést előíró átiratról. Mint mondta, a tanügyben már eddig is több kedvezőtlen intézkedés született:

iskolákat vontak össze,

növelték az osztályok létszámát,

a kötelező óraszámot 18-ról 20-ra emelték,

és a pedagógusok jövedelme is csökkent.

„Bolojan miniszterelnök úr azt ígérte, hogy a tanügyet idén nem befolyásolják az újabb költségcsökkentési intézkedések. Mindezek ellenére a pénteken kapott tanügyminisztériumi átiratban a kormány azt kéri, hogy tíz százalékkal csökkentsék az iskolán kívüli tevékenységeket folytató intézmények személyzeti költségeit. Érintettek a Tanulók Háza, az iskolai sportklubok és a kiválósági központok.