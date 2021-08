Már fél évszázada, hogy megépítették a csíkszeredai kórházat a Nagy Laji dombján

• Fotó: Pinti Attila

Csütörtök délután a megyeházán tartott ünnepségen részt vettek politikai elöljárók, korábbi kórházvezetők és az egészségügyi intézményben jelenleg is dolgozó orvosok, főorvosok. A felvezető beszédben elhangzott, az elmúlt fél évtizedben csaknem hétezer ember dolgozott a kórházban, az ott ellátott beteg száma pedig ennek sokszorosa. Az is kiderült, az elmúlt húsz évben hatszázhúszezer bent fekvő beteget ápoltak az intézményben.

az ötvenéves évforduló alkalmából az egészségügyi intézmény 500 facsemetét fog elültetni. Ebből 100-at a kórház udvarán már el is ültettek, a további négyszázat pedig jövő év tavaszán közbirtokossági felajánlásból a pálfalvi és a csíkkozmási közbirtokosságok területén ültetik el.

Pénteken 11 órától panókiállításon lehet megtekinteni a korabeli fotókat és újságcikkeket a kórházzal kapcsolatban, szintén a megyeháza épületében. A kórház alkalmazottai számára a kórház könyvtárában 13 órától kezdődik az ünnepség, ahol az alkalmazottak régi fotóit is kiállítják. Az eseményen bemutatják a megyeházán egy nappal korábban levetített filmeket és felvágják az ünnepi tortát.

A kórház építésének időszakát Daczó Katalin és Daczó Dénes Megyecsinálók című filmje örökítette meg. Ráduly Elek akkori csíkszeredai polgármester a filmben elmondta, tömbházak és tanintézmények építésével foglalatoskodtak a hetvenes évek elején. A kórház épületének helyszíne első körben a mai Kaufland bevásárlóközpont területén lett volna, de ott mocsaras volt a talaj. A régi traktorgyár – ma a Fészek (Nest) üzletközpont – mellett sem lehetett a közeli rádióállomás miatt, utána pedig a zsögödfürdői ötletet is elvetették. A Nagy Laji dombja sziklás terület volt, de végül erre esett a választásuk. A film szerint Nicolae Ceaușescu volt kommunista diktátor elvárta, hogy mindössze egy év alatt épüljön fel a kórház. A 60 munkás az 1971. augusztus 14-i átadásra fel is építette az intézményt. Az akkori híradások is rekordidőként emlegették a gyors befejezést, amelyet a kommunista diktátor személyesen avatott fel.