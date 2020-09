Kerékpárút épül a kisvasút helyén, amennyiben a képviselőház jóváhagyja

Elfogadta a héten a szenátus azt a törvénytervezetet, amely által a Maros megyei önkormányzat tulajdonába kerülhetne a közlekedési minisztériumtól a már évtizedek óta nem használt Maros megyei keskeny nyomtávú vasút. Ha a képviselőház is jóváhagyja, akkor elkezdődhet a műszaki tervek készítése a Nyárádmentére és a Mezőségre tervezett kerékpárút megépítéséhez.

Archív • Fotó: Haáz Vince

A törvény kezdeményezője, Császár Károly RMDSZ-es szenátor érdeklődésünkre elmondta, egy módosító javaslatot is megfogalmazott és iktatott a tervezetbe, amely szerint a törvény nem vonatkozna a Szováta és Vármező között működő kisvasútra. „Amúgy sem vonatkozna arra a szakaszra, de hogy egyértelmű legyen, nem fenyegeti veszély a kisvonatot, ezért pontos adatokkal kiegészítve tettem le a módosító javaslatot” – magyarázta a Székelyhonnak a szenátor.

Amennyiben a képviselőház is elfogadja a törvényjavaslatot, és azt követően az államelnök is rábólint arra, kezdődik az érdemi munka, amely a kerékpárút megépítésére szolgál: előbb a kataszteri felmérést készíti el a megyei önkormányzat, majd a műszaki tervet, utána a megvalósíthatósági tanulmányt és így jut el az építkezés megkezdéséhez.

A tanácsnak öt éve van a projekt megvalósítására.

A Marosvásárhely és Szováta között működő keskeny nyomtávú vasút nagy részét a kilencvenes években felszámolták, a síneket a szakasz java részén ellopták, az állomásépületeket téglánként elhordták, az úttestet átvágó sínpárokat leaszfaltozták, a töltést fák és bokrok nőtték be. Csak a Vármező és Szováta közötti szakaszt sikerült megmenteni, ahol egy gőzmozdony által húzott sétavonat működik. Néhány évvel ezelőtt a vonal másik, marosvásárhelyi végén is pöfékelt egy kirándulóvonat, azonban a mezőségi gőzös nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A vasút helyén, illetve annak mentén létesülő kerékpárutak a megye idegenforgalmát fejlesztenék, fellendülne a turizmus, biciklivel könnyen megközelíthetőbbé válnának a települések, vagy a környék látnivalói

– vélik a kezdeményezők.