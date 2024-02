Italcsomagolások visszaváltása: ha az volt a cél, hogy elrejtsék a logót, sikerült

Nagy előrelépés történt Romániában két hónappal ezelőtt az újrahasznosítást illetően: a kereskedelmi egységekben 50 banis betétdíjjal ösztönzik a vásárlókat, hogy visszaváltsák a kiürült üveg-, alumínium- és PET-palackokat. A betétdíjas rendszer tavaly november végén startolt, ahogy azonban az lenni szokott, a hiányosságok ebben az esetben is az elindulást követően mutatkoztak meg.

A termék vásárlása során a fogyasztó nemcsak annak árát fizeti meg, hanem egy fix betétdíjat is leperkál, amit a csomagolás visszaváltásakor visszakaphat.

Most, hogy már a gyakorlatban is működik, fény derült az egyik nagy hiányosságára, amely pontosan abban a bizonyos speciális védjegyben rejlik, ami annyira nem is speciális: