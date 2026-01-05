Hargitafürdőn 50, Csíkszeredában 20 centi hó esett

Hargitafürdőn 120 tonna, míg Csíkszeredában 210 tonna csúszásgátló anyagot szórtak az utakra a munkagépek az idei havazás kezdete óta – derül ki Bors Béla csíkszeredai alpolgármester közleményéből.

Székelyhon 2026. január 05., 18:292026. január 05., 18:29 2026. január 05., 20:182026. január 05., 20:18

Január 2-án este kezdődött el a havazás Csíkszereda és Hargitafürdő térségében, amely azóta csak rövidebb időszakokra állt meg – közli Bors Béla. Információi szerint

Hargitafürdőn azóta 50 centiméter hó esett.

Hirdetés Itt két hókotró dolgozik folyamatosan, amelyek sofőrjei 72 munkaórát tudhatnak maguk mögött, ezalatt pedig 120 tonna csúszásgátló anyagot szórtak az utakra. Ezzel szemben

Csíkszeredában 20 centiméter hó hullott,

öt munkagép dolgozik a hóeltakarítással a főbb utakon, három a mellékutcákban, kettő pedig a járdák járhatóvá tételéért felel. Ezek kezelői 189 munkaórát tudnak maguk mögött, amely időszak alatt 210 tonna csúszásgátló anyagot szórtak ki. A gépi munkákat 28 alkalmazott egészíti ki, akik kézi erővel végzik a járdák, gyalogátkelők és parkolók csúszásmentesítését.

Fotó: Pinti Attila

A polgármesteri hivatal számít a lakószövetségek, cégek, intézmények magánházak lakóinak együttműködésére a munka során, hiszen az ingatlanokhoz tartozó járdaszakaszok megtisztítása az ő feladatuk. Ennek egyébként sokan eleget is tesznek. Fennakadások esetén 0755-520 515-ös telefonszámot kell tárcsázni. Az alpolgármester ugyanakkor elővigyázatosságra int mindenkit, hiszen

az elkövetkezőkben jegesedésre kell számítani a térségben.