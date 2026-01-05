Hargitafürdőn 50, Csíkszeredában 20 centi hó esett

Fotó: Borbély Fanni
Hargitafürdőn 120 tonna, míg Csíkszeredában 210 tonna csúszásgátló anyagot szórtak az utakra a munkagépek az idei havazás kezdete óta – derül ki Bors Béla csíkszeredai alpolgármester közleményéből.
Január 2-án este kezdődött el a havazás Csíkszereda és Hargitafürdő térségében, amely azóta csak rövidebb időszakokra állt meg – közli Bors Béla. Információi szerint
Itt két hókotró dolgozik folyamatosan, amelyek sofőrjei 72 munkaórát tudhatnak maguk mögött, ezalatt pedig 120 tonna csúszásgátló anyagot szórtak az utakra. Ezzel szemben
öt munkagép dolgozik a hóeltakarítással a főbb utakon, három a mellékutcákban, kettő pedig a járdák járhatóvá tételéért felel. Ezek kezelői 189 munkaórát tudnak maguk mögött, amely időszak alatt 210 tonna csúszásgátló anyagot szórtak ki. A gépi munkákat 28 alkalmazott egészíti ki, akik kézi erővel végzik a járdák, gyalogátkelők és parkolók csúszásmentesítését.
A polgármesteri hivatal számít a lakószövetségek, cégek, intézmények magánházak lakóinak együttműködésére a munka során, hiszen az ingatlanokhoz tartozó járdaszakaszok megtisztítása az ő feladatuk. Ennek egyébként sokan eleget is tesznek. Fennakadások esetén 0755-520 515-ös telefonszámot kell tárcsázni. Az alpolgármester ugyanakkor elővigyázatosságra int mindenkit, hiszen
Mint arról beszámoltunk a hétfő reggeli órákban Csíkszereda kisebb mellékutcáiban, ahová a hókotrók még nem jutottak el, nehézkes volt az autós közlekedés a havas, csúszós utak miatt.
Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.
