A Google megmutatja, hogy mennyire veszik komolyan Romániában a kijárási korlátozásokat

A koronavírus-járvány elleni harcban az egészségügyi szakembereknek jelentős segítséget nyújtó adatsort tett közzé a Google arról, hogy az emberek az elmúlt időszakban mennyire tartották be az úgynevezett társadalmi távolságtartást. A cég adatai az elemzett 130 ország között össze is hasonlíthatók, sőt az egyes országok – így Románia is – területi vagy megyei bontásban tanulmányozhatók.