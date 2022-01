A járni jár, de nem jut immár sokadik esete ebben az országban

Legalább fél évvel el van maradva az állam a vállalkozások irányába a betegszabadság jellegű költségek kifizetésével. Hargita megyében 27 millió lejes adósságot tol maga előtt az egészségbiztosítási pénztár, és ez nem is fog jelentős mértékben csökkenni, amíg jóvá nem hagyják az intézmény éves költségvetését. Eközben van olyan vállalkozás, amelynél még most is várják a tavaly tavaszra kifizetett betegszabadságok ellenértékét.