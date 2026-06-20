Vasúti szerencsétlenség Angliában: egy mozdonyvezető meghalt, többtucatnyian megsérültek

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Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A brit közlekedési rendőrség péntek esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, sokan megsérültek.
Szombat hajnalban a közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) főtitkára, Eddie Dempsey bejelentette, hogy az egyik szerelvény mozdonyvezetője halt meg a balesetben.
A kelet-angliai regionális mentőszolgálat nem sokkal korábban közölte, hogy
További 56 embert könnyebb sérülésekkel láttak el vagy a helyszínen, vagy kórházban – számolt be az MTI.
A mentőszolgálat ismertetése szerint a szerencsétlenség helyszínére húsz mentőautó és hat mentőhelikopter érkezett.
A sérülteket fogadó bedfordi és lutoni kórház egyaránt arra kérte az ellátási körzetéhez tartozókat, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel sürgősségi ügyeleteiket.
A közlekedési rendőrség beszámolója szerint az East Midlands Railway vasúttársaság London felé tartó két szerelvénye ütközött össze Bedford és Luton között.
Mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras nemzetközi pályaudvarra tartott, amikor
Az egyik vonat Corby városából, a másik Nottinghamből indult.
A baleset miatt a St. Pancrasról induló és oda érkező teljes észak-déli vasúti forgalom leállt.
A baleset helyszínéhez közeli Luton mellett működik a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike.
Az első szerelvény, amelynek a másik hátulról nekiütközött, a menetrend szerint megállt volna a repülőtér Luton Airport Parkway nevű vasútállomásán.
A rendőrség szerint a Londontól a közép-angliai Sheffield felé vezető vasútvonalon várhatóan egész hétvégén szünetel a forgalom.
Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség.
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