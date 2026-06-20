Vasúti szerencsétlenség Angliában: egy mozdonyvezető meghalt, többtucatnyian megsérültek

Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A brit közlekedési rendőrség péntek esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, sokan megsérültek.

Székelyhon 2026. június 20., 10:572026. június 20., 10:57

Szombat hajnalban a közlekedési dolgozók szakszervezetének (Rail, Maritime and Transport Union, RMT) főtitkára, Eddie Dempsey bejelentette, hogy az egyik szerelvény mozdonyvezetője halt meg a balesetben. A kelet-angliai regionális mentőszolgálat nem sokkal korábban közölte, hogy

a balesetnek 89 sérültje van, közülük tizenegyen nagyon súlyos, 22-en súlyos sérüléseket szenvedtek.

További 56 embert könnyebb sérülésekkel láttak el vagy a helyszínen, vagy kórházban – számolt be az MTI. A mentőszolgálat ismertetése szerint a szerencsétlenség helyszínére húsz mentőautó és hat mentőhelikopter érkezett. A sérülteket fogadó bedfordi és lutoni kórház egyaránt arra kérte az ellátási körzetéhez tartozókat, hogy csak a legszükségesebb esetekben keressék fel sürgősségi ügyeleteiket. Hirdetés A közlekedési rendőrség beszámolója szerint az East Midlands Railway vasúttársaság London felé tartó két szerelvénye ütközött össze Bedford és Luton között. Mindkét szerelvény dél felé, a londoni St. Pancras nemzetközi pályaudvarra tartott, amikor

az egyik a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról nekiütközött.