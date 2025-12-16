szekelyhon szekelyhon

Kosárlabda
Vereség az utolsó hazai meccsen

Vereség az utolsó hazai meccsen

Nagyon gyenge játékkal a Marosvásárhelyi Sirius KK vereséggel zárta utolsó hazai mérkőzését a női kosárlabda Nemzeti Liga középszakaszában: az alsóház 4. fordulójában nagy arányban kikapott az Aradi ICIM-től a ligeti Sportcsarnokban.

Félgőzzel is nyert a Sepsi SIC

A Kolozsvári U és a CSM Târgoviște legyőzése után egy könnyebb mérkőzés várt a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC csapatára a női kosárlabda bajnokság második szakaszának 6. játéknapján. A zöld-fehérek szerdán este a Szatmárnémeti VSK-t verték meg.

2017. március 09., csütörtök

Félgőzzel is nyert a Sepsi SIC

2017. március 07., kedd

Két ellenfelet legyőztek a gyergyói kosárlabdázó fiúk

Gyergyószentmiklóson rendezték a hétvégén a 13 év alatti fiúk országos kosárlabda-bajnokságának az egyik elődöntő tornáját. 

2017. március 07., kedd

Két ellenfelet legyőztek a gyergyói kosárlabdázó fiúk

2017. március 06., hétfő

Ötödszörre is legyőzte Jászvásár csapatát a Sirius

Szoros mérkőzésen otthon tartotta mindkét pontot a Marosvásárhelyi Sirius KK a Jászvásári Politehnicával szemben, a női kosárlabda Nemzeti Liga alsóházi középszakaszának 3. fordulójában.

2017. március 06., hétfő

Ötödszörre is legyőzte Jászvásár csapatát a Sirius

2017. március 05., vasárnap

Nem bírt moldvai ellenfelével a VSK Csíkszereda

Nagyarányú, 35 pontos vereséget szenvedett hazai pályán a VSK Csíkszereda vasárnap délután a Jászvásári Poli együttesétől a román másodosztályú férfi kosárlabda-bajnokságban.

2017. március 05., vasárnap

Nem bírt moldvai ellenfelével a VSK Csíkszereda

2017. március 05., vasárnap

Szünet után fordított és nyert a Maros KK

Győzelemmel kezdte menetelését a Marosvásárhelyi Maros KK a férfi kosárlabda Nemzeti Liga középszakaszában, az alsóház 1. fordulójában nyolc ponttal felülmúlta a SCM U Craiovát a Dzsungelben.

2017. március 05., vasárnap

Szünet után fordított és nyert a Maros KK

2017. március 02., csütörtök

Cornel Lungu lemondott, új elnöke van a Maros KK-nak

Rendkívüli ülést hívott össze a Maros KK alapító tagjaiból álló tanács. A gyűlésen Cornel Lungu benyújtotta lemondását az elnöki tisztségből, amelyet a vezetőtanács el is fogadott. Ugyanakkor egy új elnöknek szavaztak bizalmat, Kibédi Zoltán személyében.

2017. március 02., csütörtök

Cornel Lungu lemondott, új elnöke van a Maros KK-nak

2017. február 27., hétfő

Folytatódik a Sepsi SIC győzelmi sorozata

A Brassói Olimpia otthonában lépett pályára a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC a női kosárlabda bajnokság második szakaszának 3. játéknapján. 

2017. február 27., hétfő

Folytatódik a Sepsi SIC győzelmi sorozata

2017. február 26., vasárnap

Vereséggel kezdte a középdöntőt a VSK

Tizenkét pontos vereséget szenvedett vasárnap délután a VSK Csíkszereda a román másodosztályú férfi kosárlabda-bajnokság középdöntőjének nyitómérkőzésén. A Bukaresti Știința 67–55-re győzött az Erőss Zsolt Arénában.

2017. február 26., vasárnap

Vereséggel kezdte a középdöntőt a VSK

2017. február 26., vasárnap

Felzárkóztak, de egyenlíteni nem tudtak

Második mérkőzését is elveszítette a Marosvásárhelyi Sirius KK az élvonalbeli női kosárlabda-bajnokság középszakaszának alsóházában, hazai pályán két ponttal alulmaradt a CSBT Alexandriával szemben.

2017. február 26., vasárnap

Felzárkóztak, de egyenlíteni nem tudtak

2017. február 26., vasárnap

Magabiztosan zárták az alapszakaszt

Fölényes győzelmet aratott a BCM U Pitești felett a Marosvásárhelyi Maros KK a férfi kosárlabda Nemzeti Liga alapszakaszának 22., utolsó fordulójában. A szombati mérkőzésen az elejétől a végéig vezettek a Tigrisek a ligeti Sportcsarnokban.

2017. február 26., vasárnap

Magabiztosan zárták az alapszakaszt

2017. február 25., szombat

Lendületben a Sepsi SIC

Hamar kiheverte a Román Kupa küzdelmei során megélt kudarcot a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC női kosárlabda csapata, hiszen a bajnokság második szakaszában előbb a Szatmárnémeti VSK-t győzte le idegenben, majd csütörtökön este a Galaci Phoenix-et.

2017. február 25., szombat

Lendületben a Sepsi SIC

2017. február 21., kedd

Szabálymódosításokról egyeztettek a klubok vezetőivel

A női és férfi kosárlabda Román Kupa nyolcasdöntő-tornáinak alkalmával a Román Kosárlabda-szövetség közgyűlést szervezett, amelyen a következő szezonban esedékes változtatásokról egyeztettek.

2017. február 21., kedd

Szabálymódosításokról egyeztettek a klubok vezetőivel

2017. február 19., vasárnap

Aradon esélye sem volt a Sirius KK-nak

Akárcsak az alapszakasz utolsó fordulójában, a középszakasz első mérkőzésén is nagyarányú vereséggel tért haza a Marosvásárhelyi Sirius KK az Aradi ICIM elleni kiszállásáról, a női kosárlabda Nemzeti Ligában. 

2017. február 19., vasárnap

Aradon esélye sem volt a Sirius KK-nak

2017. február 17., péntek

Az ötödik elveszített döntő

A végsőkig kiélezett küzdelemben a Marosvásárhelyi Maros KK a hajrában egy ponttal elveszítette a Román Kupa nagyszebeni döntőjét a Kolozsvári U-BT-vel szemben.

2017. február 17., péntek

Az ötödik elveszített döntő

2017. február 17., péntek

Bejutott a döntőbe a Maros KK

A Marosvásárhelyi Maros KK végig kiegyensúlyozott teljesítménnyel mind a négy negyedet megnyerve legyőzte a Nagyváradi VSK-t, ezzel bejutott a férfi kosárlabda Román Kupa nagyszebeni nyolcasdöntőjének pénteki fináléjába.

2017. február 17., péntek

Bejutott a döntőbe a Maros KK

2017. február 14., kedd

Maros KK: részleges megoldást találtak a gondokra

Sikerült részleges megoldást találni a Marosvásárhelyi Maros KK anyagi problémáira, így a csapat részt vesz a keddtől péntekig zajló Román Kupa nagyszebeni nyolcasdöntőjének tornáján.

2017. február 14., kedd

Maros KK: részleges megoldást találtak a gondokra

2017. február 14., kedd

Nem született hazai diadal az Erdély Kupán

Véget ért Marosvásárhelyen az ország legjelentősebb gyerek- és minikosárlabda tornája, a 6. alkalommal megszervezett Erdély Kupa. Az egy hétig tartó megmérettetésen kolozsvári, bukaresti és ploiești-i győzelmek születtek.

2017. február 14., kedd

Nem született hazai diadal az Erdély Kupán

