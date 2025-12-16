Nagyon gyenge játékkal a Marosvásárhelyi Sirius KK vereséggel zárta utolsó hazai mérkőzését a női kosárlabda Nemzeti Liga középszakaszában: az alsóház 4. fordulójában nagy arányban kikapott az Aradi ICIM-től a ligeti Sportcsarnokban.
A Kolozsvári U és a CSM Târgoviște legyőzése után egy könnyebb mérkőzés várt a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC csapatára a női kosárlabda bajnokság második szakaszának 6. játéknapján. A zöld-fehérek szerdán este a Szatmárnémeti VSK-t verték meg.
Gyergyószentmiklóson rendezték a hétvégén a 13 év alatti fiúk országos kosárlabda-bajnokságának az egyik elődöntő tornáját.
Szoros mérkőzésen otthon tartotta mindkét pontot a Marosvásárhelyi Sirius KK a Jászvásári Politehnicával szemben, a női kosárlabda Nemzeti Liga alsóházi középszakaszának 3. fordulójában.
Nagyarányú, 35 pontos vereséget szenvedett hazai pályán a VSK Csíkszereda vasárnap délután a Jászvásári Poli együttesétől a román másodosztályú férfi kosárlabda-bajnokságban.
Győzelemmel kezdte menetelését a Marosvásárhelyi Maros KK a férfi kosárlabda Nemzeti Liga középszakaszában, az alsóház 1. fordulójában nyolc ponttal felülmúlta a SCM U Craiovát a Dzsungelben.
Rendkívüli ülést hívott össze a Maros KK alapító tagjaiból álló tanács. A gyűlésen Cornel Lungu benyújtotta lemondását az elnöki tisztségből, amelyet a vezetőtanács el is fogadott. Ugyanakkor egy új elnöknek szavaztak bizalmat, Kibédi Zoltán személyében.
A Brassói Olimpia otthonában lépett pályára a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC a női kosárlabda bajnokság második szakaszának 3. játéknapján.
Tizenkét pontos vereséget szenvedett vasárnap délután a VSK Csíkszereda a román másodosztályú férfi kosárlabda-bajnokság középdöntőjének nyitómérkőzésén. A Bukaresti Știința 67–55-re győzött az Erőss Zsolt Arénában.
Második mérkőzését is elveszítette a Marosvásárhelyi Sirius KK az élvonalbeli női kosárlabda-bajnokság középszakaszának alsóházában, hazai pályán két ponttal alulmaradt a CSBT Alexandriával szemben.
Fölényes győzelmet aratott a BCM U Pitești felett a Marosvásárhelyi Maros KK a férfi kosárlabda Nemzeti Liga alapszakaszának 22., utolsó fordulójában. A szombati mérkőzésen az elejétől a végéig vezettek a Tigrisek a ligeti Sportcsarnokban.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Hamar kiheverte a Román Kupa küzdelmei során megélt kudarcot a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC női kosárlabda csapata, hiszen a bajnokság második szakaszában előbb a Szatmárnémeti VSK-t győzte le idegenben, majd csütörtökön este a Galaci Phoenix-et.
A női és férfi kosárlabda Román Kupa nyolcasdöntő-tornáinak alkalmával a Román Kosárlabda-szövetség közgyűlést szervezett, amelyen a következő szezonban esedékes változtatásokról egyeztettek.
Akárcsak az alapszakasz utolsó fordulójában, a középszakasz első mérkőzésén is nagyarányú vereséggel tért haza a Marosvásárhelyi Sirius KK az Aradi ICIM elleni kiszállásáról, a női kosárlabda Nemzeti Ligában.
A végsőkig kiélezett küzdelemben a Marosvásárhelyi Maros KK a hajrában egy ponttal elveszítette a Román Kupa nagyszebeni döntőjét a Kolozsvári U-BT-vel szemben.
A Marosvásárhelyi Maros KK végig kiegyensúlyozott teljesítménnyel mind a négy negyedet megnyerve legyőzte a Nagyváradi VSK-t, ezzel bejutott a férfi kosárlabda Román Kupa nagyszebeni nyolcasdöntőjének pénteki fináléjába.
Sikerült részleges megoldást találni a Marosvásárhelyi Maros KK anyagi problémáira, így a csapat részt vesz a keddtől péntekig zajló Román Kupa nagyszebeni nyolcasdöntőjének tornáján.
Véget ért Marosvásárhelyen az ország legjelentősebb gyerek- és minikosárlabda tornája, a 6. alkalommal megszervezett Erdély Kupa. Az egy hétig tartó megmérettetésen kolozsvári, bukaresti és ploiești-i győzelmek születtek.