/ Faluszerte

Több mint fél éven át zsarolták falustársai az idős férfit

Több mint fél éven át zsarolták falustársai az idős férfit

Tizenkétezer lejjel és ezerkétszáz euróval „gazdagodott” két Szépvíz községi fiatal. A pénzt egy idős helyi férfit múlt év júliusa óta zsarolva szerezték.

Bikaütéssel búcsúztatták a mulatozás időszakát

Hagyományos bikaütést tartottak Kászonaltízen: a jelentős múlttal rendelkező eseményt minden évben húshagyókedden szervezik meg, majd az éjfélig tartó mulatozás után „eltemetik a telet és a vígságot, hogy minden ember lásson munkához”. 

Bikaütéssel búcsúztatták a mulatozás időszakát
2017. február 28., kedd
2017. február 28., kedd

Bikaütéssel búcsúztatták a mulatozás időszakát

2017. február 27., hétfő

Harmincezer lejre bírságolták a kászonaltízi önkormányzatot

A környezetőrség is ellenőrzést tartott a kászonaltízi önkormányzat által működtetett, fúrt kútból származó vízzel kapcsolatosan. Mivel a szolgáltatás nincs engedélyeztetve, és a szennyvíz belefolyik a Kászon-patakába, 30 ezer lejes bírságot szabtak ki.

Harmincezer lejre bírságolták a kászonaltízi önkormányzatot
2017. február 27., hétfő
2017. február 27., hétfő

Harmincezer lejre bírságolták a kászonaltízi önkormányzatot

2017. február 23., csütörtök

A csíkrákosi Községházára is nemet mondott a törvényszék

Még egy csíki településen kell eltávolítani a Községháza feliratot a polgármesteri hivatalnak otthont adó épületről – a Hargita Megyei Törvényszék ítélete ezúttal Csíkrákos polgármesterét kötelezi erre. A községvezető azt mondta, fellebbezni fognak.

A csíkrákosi Községházára is nemet mondott a törvényszék
2017. február 23., csütörtök
2017. február 23., csütörtök

A csíkrákosi Községházára is nemet mondott a törvényszék

2017. február 22., szerda

A gyilkosság miatt továbbra is félelem uralkodik Almáson

A múlt év végén történt gyilkosság óta még mindig nagy a félelem Homoródalmáson – jelentette ki a település polgármestere a Területi Közrendi Hatóság első ülésén. A rendőrség és a csendőrség képviselői támogatásukról biztosították a tisztségviselőt.

A gyilkosság miatt továbbra is félelem uralkodik Almáson
2017. február 22., szerda
2017. február 22., szerda

A gyilkosság miatt továbbra is félelem uralkodik Almáson

2017. február 22., szerda

Korszerű helyiségeket vehetnek használatba

Pontot tettek Csíkpálfalva több éves infrastrukturális beruházásának végére: a községi utak felújítása után befejezték a pálfalvi és delnei kultúrotthonok felújítását, bővítését, valamint elkészült a delnei napközi otthonos óvoda is.

Korszerű helyiségeket vehetnek használatba
2017. február 22., szerda
2017. február 22., szerda

Korszerű helyiségeket vehetnek használatba

2017. február 21., kedd

Emlékközpont létesül az egykori öregotthon épületében

Székely határőr emlékközpontot hoznak létre Szépvízen a szocializmusban még öregotthonként működő épületben, miután befejezik annak felújítását. Idén az épület tatarozása és a történelmi visszatekintő anyaga készül el. A központot jövőben rendeznék be.

Emlékközpont létesül az egykori öregotthon épületében
2017. február 21., kedd
2017. február 21., kedd

Emlékközpont létesül az egykori öregotthon épületében

2017. február 20., hétfő

Háromszázezer eurót költhetnek a szennyvíztisztító bővítésére

Elkezdődhet idén a nyikómalomfalvi szennyvíztisztító állomás bővítése, miután a farkaslaki önkormányzat sikeresen pályázott a korszerűsítéshez szükséges összegre.

Háromszázezer eurót költhetnek a szennyvíztisztító bővítésére
2017. február 20., hétfő
2017. február 20., hétfő

Háromszázezer eurót költhetnek a szennyvíztisztító bővítésére

2017. február 10., péntek

Megoldást keresnek a vízhiányra

A vízhiányt tartja a legnagyobb problémának István Adrián székelyderzsi polgármester. Az elmúlt fél évben az elődje által megkezdett projekteken dolgozott. Ezek közül az egyik legfontosabb az akadozó ivóvíz-szolgáltatás. 

Megoldást keresnek a vízhiányra
2017. február 10., péntek
2017. február 10., péntek

Megoldást keresnek a vízhiányra

2017. február 09., csütörtök

Csíkszentmiklóson minden a kolbászról szól majd

Negyedik alkalommal tartanak kolbászfesztivált Csíkszentmiklóson szombaton.

Csíkszentmiklóson minden a kolbászról szól majd
2017. február 09., csütörtök
2017. február 09., csütörtök

Csíkszentmiklóson minden a kolbászról szól majd

2017. február 09., csütörtök

Házasság hete Csíkszentimrén

A házasság hete alkalmából egyhetes programsorozatot állítottak össze az érdeklődő házasok, jegyesek számára a csíkszentimrei házas csoport tagjai. Vasárnap ünnepi szentmise keretében nyitják meg a rendezvényt.

Házasság hete Csíkszentimrén
2017. február 09., csütörtök
2017. február 09., csütörtök

Házasság hete Csíkszentimrén

Egy függöny, amely mesél
Megnyitás

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Megnyitás

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Robogókon szelték át a kontinenseket
Megnyitás

Robogókon szelték át a kontinenseket
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Megnyitás

Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Megnyitás

Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
2017. február 07., kedd

Illegális hulladéklerakóként használják a bánya környékét

Ismeretlenek rendszeresen ipari és háztartási hulladékkal szennyezik a székelylengyelfalvi homokbánya környékét, ezért egy helybéli arra kéri a lakókat, készítsenek fényképeket a szemetelőkről, hogy tudják őket felelősségre vonni.

Illegális hulladéklerakóként használják a bánya környékét
2017. február 07., kedd
2017. február 07., kedd

Illegális hulladéklerakóként használják a bánya környékét

2017. február 06., hétfő

Zenés könyvbemutató Hodgyában

Falustársai, rokonai, szomszédai jelenlétében mutatta be a hodgyai születésű László Zoltán Isten és ember című verseskötetét vasárnap a református templomban.

Zenés könyvbemutató Hodgyában
2017. február 06., hétfő
2017. február 06., hétfő

Zenés könyvbemutató Hodgyában

2017. február 05., vasárnap

Árvízveszély miatt kellett feltörni a jeget – több száz méteren

Agyagfalván a Nagy-patak vize annyira felfagyott, hogy a jég helyeként magasabban volt, mint az udvarok bejáratai. A bögözi polgármesteri hivatal árvízveszélytől tartva elrendelte a helyenként nyolcvan centi vastag jég feltörését és elszállíttatását. 

Árvízveszély miatt kellett feltörni a jeget – több száz méteren
2017. február 05., vasárnap
2017. február 05., vasárnap

Árvízveszély miatt kellett feltörni a jeget – több száz méteren

2017. február 04., szombat

Áradással fenyegetett a jókora jégtorlasz

Hatalmas jégtáblák torlódtak össze a Madaras-patakán szombaton, kotrógép bevetésére volt szükség, hogy egy egész falutízest ne öntsön el az ár. Egy kerítés rongálódott meg, két portára pedig befolyt a víz, de nagyobb kár nem keletkezett.

Áradással fenyegetett a jókora jégtorlasz
2017. február 04., szombat
2017. február 04., szombat

Áradással fenyegetett a jókora jégtorlasz

2017. február 01., szerda

Még csak a negyedénél tart a szépvízi kultúrközpont felújítása

Amíg a polgármester meglátása szerint az elvártnál lassabban halad a szépvízi kulturális központ felújítása, addig a kivitelező állítja, a májusi határidőig elkészülnek a hátralevő munkálatokkal.

Még csak a negyedénél tart a szépvízi kultúrközpont felújítása
2017. február 01., szerda
2017. február 01., szerda

Még csak a negyedénél tart a szépvízi kultúrközpont felújítása

2017. január 31., kedd

A szűkös felszerelés nem szegi a máréfalvi önkéntes tűzoltók kedvét

Megkezdte működését a Forrás Önkéntes Tűzoltó Egyesület Máréfalván. A tűzeseteken kívül a szélsőséges időjárás okozta károk és más problémák elhárításában is segítséget nyújtanak a település lakóinak.

A szűkös felszerelés nem szegi a máréfalvi önkéntes tűzoltók kedvét
2017. január 31., kedd
2017. január 31., kedd

A szűkös felszerelés nem szegi a máréfalvi önkéntes tűzoltók kedvét

2017. január 29., vasárnap

Farsangi gyermeklakodalmas Karácsonyfalván

Tíz évvel ezelőtt szólt először gyermekajkakról a Lakodalom van a mi utcánkban nóta Homoródkarácsonyfalván. Akkoriban ritka volt arrafelé a menyegző, ezért a Dungó Kulturális Egyesület így próbálta átörökíteni a hagyományos lakodalmi szerepeket.

Farsangi gyermeklakodalmas Karácsonyfalván
2017. január 29., vasárnap
2017. január 29., vasárnap

Farsangi gyermeklakodalmas Karácsonyfalván

