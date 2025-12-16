/ Faluszerte

2017. február 04., szombat

Áradással fenyegetett a jókora jégtorlasz

Hatalmas jégtáblák torlódtak össze a Madaras-patakán szombaton, kotrógép bevetésére volt szükség, hogy egy egész falutízest ne öntsön el az ár. Egy kerítés rongálódott meg, két portára pedig befolyt a víz, de nagyobb kár nem keletkezett.