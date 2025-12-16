/ Faluszerte

Tizenkétezer lejjel és ezerkétszáz euróval „gazdagodott” két Szépvíz községi fiatal. A pénzt egy idős helyi férfit múlt év júliusa óta zsarolva szerezték.
Hagyományos bikaütést tartottak Kászonaltízen: a jelentős múlttal rendelkező eseményt minden évben húshagyókedden szervezik meg, majd az éjfélig tartó mulatozás után „eltemetik a telet és a vígságot, hogy minden ember lásson munkához”.
A környezetőrség is ellenőrzést tartott a kászonaltízi önkormányzat által működtetett, fúrt kútból származó vízzel kapcsolatosan. Mivel a szolgáltatás nincs engedélyeztetve, és a szennyvíz belefolyik a Kászon-patakába, 30 ezer lejes bírságot szabtak ki.
Még egy csíki településen kell eltávolítani a Községháza feliratot a polgármesteri hivatalnak otthont adó épületről – a Hargita Megyei Törvényszék ítélete ezúttal Csíkrákos polgármesterét kötelezi erre. A községvezető azt mondta, fellebbezni fognak.
A múlt év végén történt gyilkosság óta még mindig nagy a félelem Homoródalmáson – jelentette ki a település polgármestere a Területi Közrendi Hatóság első ülésén. A rendőrség és a csendőrség képviselői támogatásukról biztosították a tisztségviselőt.
Pontot tettek Csíkpálfalva több éves infrastrukturális beruházásának végére: a községi utak felújítása után befejezték a pálfalvi és delnei kultúrotthonok felújítását, bővítését, valamint elkészült a delnei napközi otthonos óvoda is.
Székely határőr emlékközpontot hoznak létre Szépvízen a szocializmusban még öregotthonként működő épületben, miután befejezik annak felújítását. Idén az épület tatarozása és a történelmi visszatekintő anyaga készül el. A központot jövőben rendeznék be.
Elkezdődhet idén a nyikómalomfalvi szennyvíztisztító állomás bővítése, miután a farkaslaki önkormányzat sikeresen pályázott a korszerűsítéshez szükséges összegre.
A vízhiányt tartja a legnagyobb problémának István Adrián székelyderzsi polgármester. Az elmúlt fél évben az elődje által megkezdett projekteken dolgozott. Ezek közül az egyik legfontosabb az akadozó ivóvíz-szolgáltatás.
Negyedik alkalommal tartanak kolbászfesztivált Csíkszentmiklóson szombaton.
A házasság hete alkalmából egyhetes programsorozatot állítottak össze az érdeklődő házasok, jegyesek számára a csíkszentimrei házas csoport tagjai. Vasárnap ünnepi szentmise keretében nyitják meg a rendezvényt.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Ismeretlenek rendszeresen ipari és háztartási hulladékkal szennyezik a székelylengyelfalvi homokbánya környékét, ezért egy helybéli arra kéri a lakókat, készítsenek fényképeket a szemetelőkről, hogy tudják őket felelősségre vonni.
Falustársai, rokonai, szomszédai jelenlétében mutatta be a hodgyai születésű László Zoltán Isten és ember című verseskötetét vasárnap a református templomban.
Agyagfalván a Nagy-patak vize annyira felfagyott, hogy a jég helyeként magasabban volt, mint az udvarok bejáratai. A bögözi polgármesteri hivatal árvízveszélytől tartva elrendelte a helyenként nyolcvan centi vastag jég feltörését és elszállíttatását.
Hatalmas jégtáblák torlódtak össze a Madaras-patakán szombaton, kotrógép bevetésére volt szükség, hogy egy egész falutízest ne öntsön el az ár. Egy kerítés rongálódott meg, két portára pedig befolyt a víz, de nagyobb kár nem keletkezett.
Amíg a polgármester meglátása szerint az elvártnál lassabban halad a szépvízi kulturális központ felújítása, addig a kivitelező állítja, a májusi határidőig elkészülnek a hátralevő munkálatokkal.
Megkezdte működését a Forrás Önkéntes Tűzoltó Egyesület Máréfalván. A tűzeseteken kívül a szélsőséges időjárás okozta károk és más problémák elhárításában is segítséget nyújtanak a település lakóinak.
Tíz évvel ezelőtt szólt először gyermekajkakról a Lakodalom van a mi utcánkban nóta Homoródkarácsonyfalván. Akkoriban ritka volt arrafelé a menyegző, ezért a Dungó Kulturális Egyesület így próbálta átörökíteni a hagyományos lakodalmi szerepeket.