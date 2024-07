Tusványos: az erdélyi magyar közösség érdekében összefogásra van szükség

Miért fontos szót ejteni az etnikai alapú politizálásról? Csoma Botond, az RMDSZ frakcióvezetője, parlamenti képviselő és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke az erdélyi magyar közösség érdekeiről vitázott csütörtök délután a Kós Károly sátorban.

A vitát Rostás Szabolcs, a Krónikaonline.ro vezető szerkesztője nyitotta meg, aki elsőként felidézett egy részletet a parlamenti képviselő egy beszédéből, miszerint

nincs alternatívája az etnikai politizálásnak a romániai magyar közösség esetében.

A kontextusából kiragadott kijelentés egyébként elterjedt egy videómegosztó platformon is és több cikk is megjelent a témában. Csoma Botond reagálva a témafelvetésre kifejtette, hogy a fent említett mondat kiragadott részlet, egyébként egy gyűlésen hangzott el, miután etnikuma miatt atrocitást ért egy sportolót.

Nyilván egy kicsit sarkítottam, ezt elismerem. Azt mondtam, hogy amíg ilyen dolgok történnek Romániában, addig úri huncutság lenne lemondani az etnikai alapú politizálásról”

– folytatta Csoma, illetve azt is hozzátette, a kijelentésével nem arra utalt, hogy kizárólag az etnikai alapú ügyekkel kell törődniük, hiszen

az RMDSZ-nek minden olyan kérdéssel foglalkoznia kell, amely érinti a magyarságot, függetlenül attól, hogy van vagy nincs etnikai jellege.

Toró T. Tibor, aki a vita ötletgazdájaként vett részt a beszélgetésen, felvázolta, hogy több keretben létezik a romániai magyar kisebbség: létezik ugyanis egyrészt a romániai magyar politikai közösség kerete, másfelől

szót kell ejteni arról is, hogy a Kárpát-medencei magyar nemzeti politikai közösségnek is tagjai vagyunk, és azzal is ki kell alakítani egy viszonyt.

Utóbbi vonatkozásában arra is kitért, hogy ez tulajdonképpen magyar nemzetpolitika, amely rendezéséért felelős a felülről szemlélő magyar állam, aki látja a pártpolitikai harcokban az érdekeket.

Fotó: Borbély Fanni

Csoma: nem változott az alapvető keret Rostás Szabolcs a témához kapcsolódva egy volt RMDSZ-es parlamenti képviselő szövegéből is idézett, aki azt állítja, hogy

az RMDSZ átcsúszott a szimbolikus politizálás mezejére, politikusai egyházi rendezvényeken vesznek részt, kopjafákat avatnak, székelykapukat állítanak.

A véleményre reagálva Csoma kihangsúlyozta, hogy egy kisebbségi helyzetben nem lehet elvárni, hogy bizonyos intézmények vagy intézmények közötti viszonyok úgy működjenek, és ugyanolyan alapokon helyezkedjenek el, mint Nyugat-Európában, ahol nem feltétlenül beszélünk egy kisebbségi, többségi, társadalmi viszonyításról és szembenállásról. Véleménye szerint

az RMDSZ történetében – amióta ő azt figyelemmel kíséri – nem változott az alapvető keret.

Toró szerint a közéleti ember feladataihoz hozzátartozik a szimbolikus politizálás is, azaz az avatóünnepségeken való részvétel is. Arra is kitért, hogy új értelmezési keretet kellene találni, ahol a jelenlegi politika szót tud érteni egymással intézményesen, és valamilyen ellenőrzött módon, mert

jelenleg egy domináns párt, az RMDSZ „alakítja a játékszabályokat, ő változtatja meg menet közben a játékszabályokat, mert megteheti”

– fogalmazott. Hozzátette, úgy látja a képviseleti monopólium fontosabb a magyar képviseletnél. „Ő képvisel a román társadalom fele, a román politikum és az állam fele, és most már az utóbbi időkben egyre markánsabban a magyar állam és a nemzetpolitika fele is. Ezen kéne változtatni, ha azt akarjuk, hogy valóban összetoljuk azokat a mi kisebb-nagyobb politikai közösségeinket, amik egy nagy erdélyi magyar politikai közösséget alkotnak” – fejtette ki meglátását, ugyanakkor azt is megemlítette, hogy

Tusványoson lehet és kell is hasonló vitákat szervezni, párbeszédeket kezdeményezni, mert ez is az etnikai politizálást erősíti meg.

Fotó: Borbély Fanni

Toró: érdemi vitát kellene folytatni Csoma Botond az elhangzottakra reagálva elmondta, az RMDSZ nem törekedik monopóliumra, és nem akar a pálya szélére szorítani mindenkit, hiszen

ha kizárólagosságra törekedne, nem kötött volna a két másik romániai magyar politikai szervezettel, az Erdélyi Magyar Szövetséggel és a Magyar Polgári Erővel együttműködési megállapodást.

„Ameddig az erdélyi magyar közösséget képviseljük, az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Szövetség, a Magyar Polgári Erők, bármilyen politikai szervezet legyen, nekünk a pragmatizmust nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mert

ha a pragmatizmust figyelmen kívül hagyjuk, akkor szétdarabolódik ez a politikai közösség, és tulajdonképpen elveszítjük minden eszközünket, hogy az erdélyi magyar közösséget képviseljük”

– mondta Csoma. Ugyanakkor kifejezte, hogy fontosnak tartja, hogy olyan hatékony eszköz álljon a rendelkezésükre, amellyel fel tudnak lépni az erdélyi közösség érdekében. Ugyan az identitáspolitikában egyetértenek, Toró úgy véli,

nemcsak az identitást kellene tovább éltetni, hanem olyan körülmények megteremtésére is szükség lenne, amelyben jelen van az otthonosság érzete, és nem félelemben levő kisebbségi közösségként kellene létezni.

Véleménye szerint a domináns pártoknak érdemi vitát kellene folytatni, fórumokat szervezni, hogy megteremthessék az erdélyi magyar társadalomban azokat a feltételeket, hogy szabad emberként élhessenek a pluralizmus adta jogokkal.

Fotó: Borbély Fanni

Csoma Botond a moderátor kérdésére, hogy az RMDSZ-nek a Kárpátokon túl kapott nagyszámú szavazattal sikerült-e áttörnie az etnikai gátat, kifejtette:

a szövetség június 9-én 580 ezer voksot kapott, 20 éve a legtöbbet, bár a demográfiai folyamatok nem neki kedveznek.