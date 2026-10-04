Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szentkirály lovasa nyerte a 19. Nemzeti Vágtát; székelyföldi versenyző nem jutott a döntőbe

• Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szentkirály lovasa, Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban – közölték a szervezők.

Székelyhon

2026. október 04., 20:232026. október 04., 20:23

Közleményük szerint – melyet az MTI szemléz – a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát, valamint egy herendi Hadik-huszár szobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként ért célba Pöthe Laura, Dunaszerdahely lovasa. A harmadik helyezett Vörös Tamara, Ácsteszér versenyzője lett.

Hirdetés

A döntők napján, vasárnap további négy versenyszámban hirdettek győzteseket. A Huszárgyerek Vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest megyei települést ezúttal is Holczer Hanna képviselte, aki Young Pie nevű 8 éves sportpónijával szerzett győzelmet. A második helyen Rábatamási lovasa, Varga Boróka, míg a harmadikon a Köveskált képviselő Hajdú Bence Mátyás futott be. A döntő negyedik helyén Taksony lovasa, Botár Zoé Bereniké zárt.

A Kishuszár Vágtában szintén Vasad lovasa, a hétvégi versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott BT Newtown Road nevű, hétéves lova nyergében. A második helyen Somorja színeiben Bogár Szófia, míg harmadikként a Köveskált képviselő Sziklay Gizella végzett. A verseny negyedik befutója Rábatamás lovasa, Varga Dorka lett.

• Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Galéria

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Fogatvágtában a Makoviczki Zoltán hajtotta újkígyósi ménes győzött, míg második helyen Veszelszky Gábor hajtóval a lajosmizsei, harmadikként pedig a 2025-ös eredményét megismétlő Makoviczki Richárd által hajtott mezőgyáni ménes végzett.

A Kocsitoló versenyt a hazai színeket képviselő Szilvásvárad nyerte, amely az erdélyi Kraszna település csapatát utasította maga mögé. A harmadik helyen Kocs versenyzői zártak.

A 19. Nemzeti Vágta „történelmi arca” Répásy Mihály honvéd vezérőrnagy, az 1848-49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője, a szabadságharc közel száz tisztjének tanára és mestere volt.

Nem jutott székelyföldi lovas a döntőbe

A 19. Nemzeti Vágtán 16 székelyföldi ló-lovas páros állt rajthoz: kilenc a Nemzeti Vágtán, öt a Kishuszár Vágtán, kettő pedig a Huszárgyerek Vágtán.

A Nemzeti Vágta mezőnyében a kilenc székelyföldi induló közül hárman jutottak tovább a szombati előfutamokból. Kecset képviseletében Demény Magor Szederrel, Nyikómalomfalva színeiben Tamás Csaba Jonagolddal, valamint Illyefalva képviseletében Csiki Árpád Kincsővel kvalifikálta magát a vasárnapi középfutamokra. A Székely Vágta idei győztese, az Etédet képviselő Kelemen Sándor Géza, továbbá Farkaslaka, Nyárádszereda, Sepsiszentgyörgy, Sáromberke és Zágon képviselője már az előfutamokban kiesett.

A vasárnapi középfutamok jelentették a végállomást a továbbjutott székelyföldi felnőtt lovasoknak is: a négyes döntőbe már egyikük sem került be.

A Kishuszár Vágtán öt székelyföldi lovas indult: Kész Laura-Tímea (Gidófalva), Pál Erzsébet Krisztina (Sepsikőröspatak), Gergen Anna-Enikő (Kecset), Orbán Bíborka (Farkaslaka) és Kuti Evelin-Emese (Marosszentgyörgy). Közülük Kész Laura-Tímea és Kassim szerepelt a legeredményesebben: megnyerték az előfutamukat, és továbbjutottak a vasárnapi középfutamba, ott azonban véget ért számukra a verseny.

A Huszárgyerek Vágtán Sepsiszentgyörgyöt Hermány Bianka Puszta nevű lovával, Farkaslakát pedig Sebestyén Örs Csudaszéppel képviselte. Egyikük sem jutott tovább az elődöntőből.

Összességében tehát a székelyföldiek idén döntős helyezés nélkül zárták a Nemzeti Vágtát.

Magyarország
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval
Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
A magyar csapatok nyerték a románok elleni BL-csatákat
ÖröKRE: az online térben is, közel háromszáz videóban hirdetik az igét református lelkipásztorok
Portugália–Norvégia és Görögország–Németország viszi a prímet – a vasárnapi sportműsor
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval
Székelyhon

Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval
Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
Székelyhon

Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
A magyar csapatok nyerték a románok elleni BL-csatákat
Székely Sport

A magyar csapatok nyerték a románok elleni BL-csatákat
ÖröKRE: az online térben is, közel háromszáz videóban hirdetik az igét református lelkipásztorok
Krónika

ÖröKRE: az online térben is, közel háromszáz videóban hirdetik az igét református lelkipásztorok
Portugália–Norvégia és Görögország–Németország viszi a prímet – a vasárnapi sportműsor
Székely Sport

Portugália–Norvégia és Görögország–Németország viszi a prímet – a vasárnapi sportműsor
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 04., vasárnap

Szándékosan gyújthatta meg a matracát, szénné égett egy nő a brassói tüdőkórházban – frissítve

Tűz ütött ki vasárnap a brassói tüdőgyógyászati kórházban, egy páciens szénné égett a kórház első emeletén – közölte az egészségügyi minisztérium.

Szándékosan gyújthatta meg a matracát, szénné égett egy nő a brassói tüdőkórházban – frissítve
Szándékosan gyújthatta meg a matracát, szénné égett egy nő a brassói tüdőkórházban – frissítve
2026. október 04., vasárnap

Szándékosan gyújthatta meg a matracát, szénné égett egy nő a brassói tüdőkórházban – frissítve
Hirdetés
2026. október 04., vasárnap

Fokozott rendőri ellenőrzés a Székelyföldön is áthaladó országúton

A közlekedésbiztonság javítása és a balesetek megelőzése érdekében tartanak fokozott rendőri ellenőrzést vasárnap a 15-ös országúton.

Fokozott rendőri ellenőrzés a Székelyföldön is áthaladó országúton
Fokozott rendőri ellenőrzés a Székelyföldön is áthaladó országúton
2026. október 04., vasárnap

Fokozott rendőri ellenőrzés a Székelyföldön is áthaladó országúton
2026. október 04., vasárnap

Parkolási tartozásról kapott SMS-t? Csalók próbálhatják megszerezni adatait

Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a TPARK szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzetteket.

Parkolási tartozásról kapott SMS-t? Csalók próbálhatják megszerezni adatait
Parkolási tartozásról kapott SMS-t? Csalók próbálhatják megszerezni adatait
2026. október 04., vasárnap

Parkolási tartozásról kapott SMS-t? Csalók próbálhatják megszerezni adatait
2026. október 04., vasárnap

Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval

Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-oldalán vasárnap.

Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval
Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval
2026. október 04., vasárnap

Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval
Hirdetés
2026. október 04., vasárnap

Negyvenméteres szakadékba zuhant, mentőhelikopterrel ereszkedtek le hozzá – videóval

A Fogarasi-havasok Három lépésre a haláltól (La trei pași de moarte) elnevezésű szakaszánál megsérült férfi mentésén dolgoznak vasárnap kora délután a hegyimentők.

Negyvenméteres szakadékba zuhant, mentőhelikopterrel ereszkedtek le hozzá – videóval
Negyvenméteres szakadékba zuhant, mentőhelikopterrel ereszkedtek le hozzá – videóval
2026. október 04., vasárnap

Negyvenméteres szakadékba zuhant, mentőhelikopterrel ereszkedtek le hozzá – videóval
2026. október 04., vasárnap

Több mint ötszáz sofőrből lett gyalogos egy nap alatt

Szombaton országszerte 530 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 143-nak gyorshajtás, 68-nak alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Több mint ötszáz sofőrből lett gyalogos egy nap alatt
Több mint ötszáz sofőrből lett gyalogos egy nap alatt
2026. október 04., vasárnap

Több mint ötszáz sofőrből lett gyalogos egy nap alatt
2026. október 04., vasárnap

Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát – videóval

A Prahova megyei hegyimentőktől szombat este segítséget kért egy turista az 112-es segélyhívó számon, miután a Bucsecs-hegységben, a Jepii Mici túraútvonalon lábsérülést szenvedett és nem tudta folytatni az ereszkedést.

Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát – videóval
Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát – videóval
2026. október 04., vasárnap

Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát – videóval
Hirdetés
2026. október 04., vasárnap

Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak a Hargita megyei rendőrök

Kászonaltízben ittas sofőrt, Újszékelyen felfüggesztett jogosítvánnyal vezető autóst szűrtek ki a forgalomból szombaton a Hargita megyei rendőrök.

Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak a Hargita megyei rendőrök
Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak a Hargita megyei rendőrök
2026. október 04., vasárnap

Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak a Hargita megyei rendőrök
2026. október 04., vasárnap

Hajnalban és délelőtt is rengett a föld

A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt vasárnap délelőtt 11 óra 9 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Hajnalban és délelőtt is rengett a föld
Hajnalban és délelőtt is rengett a föld
2026. október 04., vasárnap

Hajnalban és délelőtt is rengett a föld
2026. október 04., vasárnap

Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában

Mínusz 6,2 Celsius-fokig hűlt a levegő vasárnapra virradóan Csíkszeredában, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete Hargita megye székhelyén.

Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
2026. október 04., vasárnap

Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!