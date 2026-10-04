Szentkirály lovasa nyerte a 19. Nemzeti Vágtát; székelyföldi versenyző nem jutott a döntőbe

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI
Szentkirály lovasa, Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban – közölték a szervezők.
Közleményük szerint – melyet az MTI szemléz – a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát, valamint egy herendi Hadik-huszár szobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként ért célba Pöthe Laura, Dunaszerdahely lovasa. A harmadik helyezett Vörös Tamara, Ácsteszér versenyzője lett.
A döntők napján, vasárnap további négy versenyszámban hirdettek győzteseket. A Huszárgyerek Vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest megyei települést ezúttal is Holczer Hanna képviselte, aki Young Pie nevű 8 éves sportpónijával szerzett győzelmet. A második helyen Rábatamási lovasa, Varga Boróka, míg a harmadikon a Köveskált képviselő Hajdú Bence Mátyás futott be. A döntő negyedik helyén Taksony lovasa, Botár Zoé Bereniké zárt.
A Kishuszár Vágtában szintén Vasad lovasa, a hétvégi versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott BT Newtown Road nevű, hétéves lova nyergében. A második helyen Somorja színeiben Bogár Szófia, míg harmadikként a Köveskált képviselő Sziklay Gizella végzett. A verseny negyedik befutója Rábatamás lovasa, Varga Dorka lett.
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI
Fogatvágtában a Makoviczki Zoltán hajtotta újkígyósi ménes győzött, míg második helyen Veszelszky Gábor hajtóval a lajosmizsei, harmadikként pedig a 2025-ös eredményét megismétlő Makoviczki Richárd által hajtott mezőgyáni ménes végzett.
A Kocsitoló versenyt a hazai színeket képviselő Szilvásvárad nyerte, amely az erdélyi Kraszna település csapatát utasította maga mögé. A harmadik helyen Kocs versenyzői zártak.
A 19. Nemzeti Vágta „történelmi arca” Répásy Mihály honvéd vezérőrnagy, az 1848-49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője, a szabadságharc közel száz tisztjének tanára és mestere volt.
A 19. Nemzeti Vágtán 16 székelyföldi ló-lovas páros állt rajthoz: kilenc a Nemzeti Vágtán, öt a Kishuszár Vágtán, kettő pedig a Huszárgyerek Vágtán.
A Nemzeti Vágta mezőnyében a kilenc székelyföldi induló közül hárman jutottak tovább a szombati előfutamokból. Kecset képviseletében Demény Magor Szederrel, Nyikómalomfalva színeiben Tamás Csaba Jonagolddal, valamint Illyefalva képviseletében Csiki Árpád Kincsővel kvalifikálta magát a vasárnapi középfutamokra. A Székely Vágta idei győztese, az Etédet képviselő Kelemen Sándor Géza, továbbá Farkaslaka, Nyárádszereda, Sepsiszentgyörgy, Sáromberke és Zágon képviselője már az előfutamokban kiesett.
A Kishuszár Vágtán öt székelyföldi lovas indult: Kész Laura-Tímea (Gidófalva), Pál Erzsébet Krisztina (Sepsikőröspatak), Gergen Anna-Enikő (Kecset), Orbán Bíborka (Farkaslaka) és Kuti Evelin-Emese (Marosszentgyörgy). Közülük Kész Laura-Tímea és Kassim szerepelt a legeredményesebben: megnyerték az előfutamukat, és továbbjutottak a vasárnapi középfutamba, ott azonban véget ért számukra a verseny.
A Huszárgyerek Vágtán Sepsiszentgyörgyöt Hermány Bianka Puszta nevű lovával, Farkaslakát pedig Sebestyén Örs Csudaszéppel képviselte. Egyikük sem jutott tovább az elődöntőből.
Összességében tehát a székelyföldiek idén döntős helyezés nélkül zárták a Nemzeti Vágtát.
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