Sok kényszerszabadságon lévő válhat munkanélkülivé, az állam beavatkozást tervez, hogy ez ne történjen meg

Nehéz helyzetben a vendéglátósok. Ha nem tudják kitermelni a béreket, meg kell válniuk alkalmazottaiktól • Fotó: Veres Nándor

Rengeteg munkaadó küldte kényszerszabadságra alkalmazottait az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében elrendelt intézkedések miatt. Az ezzel járó terheket az állam átvállalta a vállalkozások segítése céljából:

csak március 16-a és 31-e között mintegy 600 ezren részesültek támogatásban az országban.

HIRDETÉS

A múlt héten viszont már az egymilliót is megközelítette a kényszerszabadságra küldött munkavállalók száma. A probléma az, hogy friss bejelentések szerint a szükségállapot március közepén várható feloldása után az állam nem fedezi tovább központi költségvetésből az ebben a helyzetben lévők bérét. Közben a Ludovic Orban vezette bukaresti kormány munkaügyi minisztere a vállalkozókkal folytatott megbeszélését követően elmondta, várhatóan meghosszabbítják a kényszerszabadságot, de még nem döntötték el, hogy két hétre, júniusig, vagy további egy hónappal.

HIRDETÉS

Erről Violeta Alexandru munkaügyi miniszter beszélt először a napokban, elmondása szerint május 15. után az állam nem finanszírozza tovább a kényszerszabadságon lévők bérének 75 százalékát, ehelyett egy intézkedéscsomagot dolgoz ki a kormány, amellyel segíteni fogják a cégeket, hogy újraindíthassák tevékenységüket. A miniszter bejelentését követően Victor Picu, az Országos Munkaerő-elhelyező Ügynökség (ANOFM) elnöke arról beszélt, hogy

a szükségállapot lejárta után a munkaadóknak kell biztosítaniuk azoknak az alkalmazottaknak a bérköltségeit, akiket továbbra is kényszerszabadságon szeretnének tartani.

Victor Picu azt is leszögezte, hogy a munkaadók újra is indíthatják a felfüggesztett munkaszerződéseket. A gond viszont az, hogy számos területen erre nincs lehetőség. Az iskolák, egyetemek szeptemberig zárva maradnak, így sokan nem tudnak visszatérni dolgozni, Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár pedig arról beszélt a héten, hogy számos korlátozás a szükségállapot feloldása után is érvényben marad. Például továbbra sem tartózkodhat közterületen vagy nyilvános beltéri helyen háromnál több személy, tehát belátható időn belül nem rendezhetnek fesztiválokat és tömegrendezvényeket sem az országban, ugyanakkor a vendéglők és a plázák sem működhetnek még. Ezáltal a vendéglátóipari egységek is nehéz helyzetbe kerülnek május 15-e után.

Időközben Violeta Alexandru bejelentette, hogy

meghosszabbíthatja a kormány azt az időszakot, amelynek során átvállalja a kényszerszabadságra küldött munkavállalók bérének egy részét.

Elmondása szerint ezen a héten döntés születik a kérdésben, addig megvizsgálják azt is, melyek azok az ágazatok, amelyek egyhamar nem tudják újrakezdeni tevékenységüket a járvány miatt.

A tárcavezető hozzátette, a kényszerszabadságon lévő dolgozók illetményének folyósítása helyett a kormány várhatóan átvállalja a munkahelyükre visszatérő alkalmazottak bérrel járó költségeinek egy részét. Alexandru előrebocsátotta:

ez a támogatás kisebb lesz a kényszerszabadságon lévőknek jelenleg nyújtott állami hozzájárulásnál. A munkaügyi miniszter szerint ez a fajta állami támogatás több hónapra szól majd, de fokozatosan csökkenni fog.