Sok a papírmunka, de megéri pályázni

Van pénz, csak igényelni kell azt. Sok papírmunkával jár, de megéri pályázni. Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Simion Crețu szerint a mikrovállalkozások támogatása pozitív hatással van az egész gazdaságra, hiszen a kis cégeknek nő a termelékenysége, új ötleteket tudnak megvalósítani, nagyobb hatékonysággal tudnak dolgozni. Emlékeztetett, hogy 2017-ben volt még egy ilyen kiírásuk, amikor a központi fejlesztési régió szintjén 388 mikrovállalkozást kapott uniós, vissza nem térítendő támogatást.

A nyertes listán összesen 11 Maros, 9 Hargita és 3 Kovászna megyei mikrovállalkozás szerepel, Brassó megyéből 19 nyertes pályázat volt. Az egyik Hargita megyei mikrovállalkozás vezetője, a székelyudvarhelyi Kiss Kálmán a Székelyhonnak elmondta, cége már korábban is pályázott uniós pénzalapokra, s mindig élnek ezzel a támogatási lehetőséggel. A cégvezető kifejtette, azt tapasztalták, hogy

bonyolult összeállítani a pályázatot, tanácsadóra is szükség van, de a régiós ügynökség alkalmazottai rendkívül segítőkészek, mindig időben szólnak, ha valami irat hiányzik vagy téves, és időt adnak annak pótlására, cseréjére.

„Mindenképpen érződik, hogy az uniós pénzt szét akarják osztani, az a céljuk, hogy a pályázatok sikeresek legyenek. Egy-egy ilyen pályázattal több az utánajárás, mint amire én számítottam, de a vissza nem térítendő támogatás egy valós segítség, amivel új gépeket lehet vásárolni, a termelést lehet bővíteni. Ha körbenézek a partnereink, ismerős cégek között, azt látom, hogy bár sokan fejlesztenek, de nem élnek az uniós támogatás lehetőségével” – mondta a vállalkozó. Tőle azt is megtudtuk, hogy egy éve fogtak neki – szaktanácsadók segítségével – összeállítani a pályázatot, és legalább 20 százalékos önrészt is kellett biztosítsanak. Azt is elmondta, hogy a pályázati összegből csak új gépeket, eszközöket lehet vásárolni, s lehetséges, hogy sokan azért nem pályáznak, mert az önrész megpótolásával használt gépeket, eszközöket már be tudnak szerezni.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a napokban hirdette meg a pályázati kiírást a kis- és középvállalatok számára, akinek pályázatait októberben és novemberben fogadják. A régióban működő kis- és középvállalatok rendelkezésére egy 100 millió lejes vissza nem terítendő támogatáskeret áll.