Romániában már kihaltnak hitt madárfaj tojásaira találtak

Az élő természet nem zárkózott be a karantén idején sem, hiszen pár napja kikelt a sáromberki gólyapár öt fiókája, amelyeket online lehet követni a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet szóvivője arról is beszámolt nekünk, hogy több évtizedes kihagyás után végre Európa legnagyobb röpképes madara, a túzok is fészket rakott Romániában. Ráadásként Nyárádmagyarós mellett a térségre nem jellemző vörhenyes fecskét is láttak az egyesület szakemberei.