Nem felhőzte be a máréfalvi Kaláka-tábort az elővigyázatosság

Nem gondolnánk, mégis vannak előnyei is táborszervezésnél a járványügyi korlátozásoknak. Igaz, csendesebb volt a tájházként ismertté vált öregkapus máréfalvi porta augusztus első hetében, mint szokott; nem tudtak messze földről odautazni a szépteremtésre időt szánó gyermekek sem, ám fenntartható stílusú volt az idei tábor. Több figyelem jutott a honismeretre, a kis alkotókra és az alkotásra is.

Örültek a tanulásnak

Tavaly ilyenkor majdnem háromszor ennyi gyermek zsibongott a portán belül. Idén csak helybéli és Máréfalvához kötődő kicsiket és nagyobbacskákat tudott fogadni a Kőlik Hagyományőrző Egyesület rendezvénye. A gyermekek már első nap kifejezték, mennyire örülnek a tanulási lehetőségeknek, hiszen hosszúra nyúlt számukra a megszorításos szünidő.

Az érvényben lévő járványügyi korlátozások miatt nagy körültekintéssel tervezték meg a Kaláka-tábort – világlott ki Szallós-Kis Judit elnök szavaiból. Figyeltek az egészségvédő előírásokra, a korábbiaknál is fokozottabban a higiéniára, a távolságtartásra, és lázat is mértek. A kézműves tevékenységek amúgy is személyes elmélyülést igényelnek, így nem tudta befelhőzni az alkotásvágyat a pandémia árnya.