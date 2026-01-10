Miket nézhetünk a Stranger Things után? – 10 + 1 sorozat 2026-ra

2026-ban két Trónok harca spin-off is érkezik, de folytatódik az Euphoria és véget ér a vele egyidőben indult The Boys is

Bár év elején már tudjuk, hogy nagyvonalakban mit fogunk nézni, az adott évben bemutatott, széles körben elterjedő sorozatokról sokszor csak a premierjük közelében szerzünk tudomást.

Tamás Attila 2026. január 10., 20:542026. január 10., 20:54

Érdekes időket élünk, hiszen a szemünk előtt alakul át a szórakoztatóipar, elég csak a küszöbön álló Netflix-Warner akvizícióra gondolni, amikor

egyik szórakoztatóipari nagyágyú bekebelez egy másikat, jelen esetben a Netflix az HBO Max-et, valamint a Warner filmes és videójátékos üzletágát

(hacsak időközben a Paramount nem happolja el az üzletet). Ennek hatásait majd csak évek múlva láthatjuk majd a sorozatiparban, most azonban még minden a „régi mederben folyik”, így az éves sorozatnaptár sem tér el nagyban a korábbi évekétől. Idén befejeződött az elmúlt időszak egyik legmeghatározóbb sorozata, így többé nem kell szerepelnie sorozatajánlóinkban a Stranger Thingsnek. korábban írtuk A Trónok harca csapdájába esett a Stranger Things, de legalább megható lett a befejezés Jó metaforája az „egyszer minden véget ér” érzésnek a Stranger Things, aminek befejezése vegyes érzéseket keltett a nézőkben. Ez már nem az a sorozat 2026 elején, amit tíz évvel ezelőtt a szívünkbe zártunk. Spoileres kiritika. De nincs okunk aggodalomra, mert

a streamingplatformok továbbra is gondoskodnak a szórakoztatásunkról amennyiben hajlandóak vagyunk kicsengetni az egyre nehezebb gazdasági helyzetben a havi előfizetési díjat rájuk.

Legújabb összeállításunkba a teljesség igénye nélkül válogattunk össze tizenegy olyan néznivalót, aminek szerintünk érdemes esélyt adni 2026-ban, legyen szó többedik évaddal rendelkező sorozatról, miniszériáról, vagy első szezonos újdonságról. A Netflix, idén érkező újdonságai és folytatódó sorozatainak kedvcsinálója ide kattintva nézhető. Hirdetés His & Hers – Netflix, minisorozat (premier: január 8.) Misztikus thrillerbe vethetjük bele magunkat csütörtöktől a Netflixen, ugyanis Alice Feeney His & Hers című regényét minisorozatként adaptálták a streamingplatformnál. A történet egy gyilkosság történetét meséli el, amiben a nyomozás vezetője lesz a gyanúsított egy újságíró érdeklődésének következtében. A Tessa Thompson és Jon Bernthal főszereplésével érkező, hatrészes minisorozat biztosan bővelkedni fog váratlan fordulatokban.

• Videó: Netflix

Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) – HBO Max, második évad (premier: január 8.) Sokak kedvence lett a tavaly, szintén januárban megjelent újabb orvosos sorozat, a Noah Wyle főszereplésével készült The Pitt, ami egy pittsburgh-i kórház sürgősségi osztályának egy napját mesélte el 15 epizódon keresztül. Igazi felüdülés ez a néznivaló, hiszen az utóbbi időszakban elszokhattunk az ilyen hosszúságú folytatásos történetektől. A második évad egy újabb nap történéseit veszi végig hetenként megjelenő részekkel, aki viszont egyben darálná a sorozat új évadát annak április 16-ig kell várnia, akkor jelenik meg ugyanis a záróepizód.

• Videó: HBO Max

A Hét Királyság lovagja (A Knight of the Seven Kingdoms) – HBO Max, első évad (premier: január 18.) Idén két, a Trónok harca univerzumban játszódó sorozatot is kapunk, amelyek közül az ebben a hónapban érkező, a Hét Királyság lovagja című regényt George R. R. Martin még azelőtt megírta, hogy ráégett volna a billog, miszerint sosem fogja befejezni az eredeti Trónok harca regényfolyamot. Az anyasorozat előtt száz évvel játszódó történet Ser Duncanről és Eggről szól, akiknek sorsa a véletlen folytán fonódik össze, és együtt nagy dolgokat érnek el. És bár száz évvel később játszódnak a Trónok harca eseményei, az egyik szereplő azokat is megéri egy adott pontig. Hogy ki ő, nem spoilerezzük el, de a két évadosra tervezett sorozat egyik nagy fordulata lesz ez a regényt nem ismerők számára.

• Videó: HBO Max

Wonder Man – Disney, minisorozat (premier: január 27.) A Marvel továbbra is próbálkozik kisképernyős fronton is, azonban várhatóan nem a Wonder Man lesz az a sorozat, ami kihúzná őket a jelenlegi lejtmenetből. A Yahya Abdul-Mateen II főszereplésével készült sorozatban ismét láthatjuk az Iron Man 3-ban Ben Kingsley által eljátszott Trevor Slattery-t, aki egy szélhámosnak bizonyult a szuperhős-univerzumban, most azonban a szuperhős-univerzumban helyét kereső Wonder Man útját fogja keresztezni. Hogy ennek a történetnek mekkora impaktja lesz a Marvel Filmes Univerzumra, január végén derül ki, amikor a teljes, nyolcrészes produkció elérhetővé válik.

• Videó: Marvel Entertainment

Bridgerton – Netflix, negyedik évad (premier: január 29.) Nem maradunk habos-babos fiktív arisztokraták nélkül 2026-ban sem, ugyanis negyedik évadával folytatódik a Bridgerton, amely Colin és Penelope története után a Benedictét meséli el. Az első előzetesben látottak alapján egy újramesélt Hamupipőke-történetre számíthatunk, aminek első négy epizódja január 29-én, a következő négy rész pedig február 26-án válik elérhetővé.

• Videó: Netflix

Under Salt Marsh – Sky Atlantic, minisorozat (premier: január 30) Claire Oakley minisorozatában egy kisváros lakóinak tortúráját követhetjük, akiket az áradás veszélye fenyeget, miközben egy nyolc éves fiú holttestére bukkannak, akinek halála korábbi sebeket tép fel a közösségben, ahol egy korábbi eltűnés rejtélyét sem sikerült megoldani. A nálunk várhatóan a SkyShowtime kínálatába érkező sorozatnak olyan húzónevei vannak a főbb szerepekben, mint a néhai Ferenc pápát is eljátszó Jonathan Pryce, vagy a Yellowstone Beth Duttonjaként sztárrá válló Kelly Reilly.

• Videó: Sky TV

Monarch: A szörnyek hagyatéka (Monarch: Legacy of Monsters) – Apple TV, második évad (premier: február 27.) Február végén folytatódik az Godzilla és King Kong szörnyuniverzumában játszódó sorozat a második évadával. Ebben többek között visszatér a Kurt Russel és fia, Wyatt Russel által játszott idősebb és ifjabb Lee Shaw, a folytatás pedig az első előzetes alapján tengeri lények támadásával alapozza meg az újabb események sorozatát, amiben természetesen King Kong és Godzilla is „szerepet kapnak”, ha csak néhány cameo erejéig is. Aki érdeklődéssel követte a 2014-ben rebootolt Godzilla és Kong-mozikat az ezzel a sorozattal is tehet egy próbát, hiszen tovább bővíti ezt a filmes univerzumot.

• Videó: Apple TV

The Boys – Prime Video, ötödik évad (premier: április 8.) Idén búcsúzunk Billy Butchertől és szedett-vedett csapatától na meg az egyik legtenyérbemászóbb Anti-szuperhőstől, Homelandertől, ugyanis befejezéshez érkezik az Amazonnál készült, The Boys képregény-adaptáció. Spin-offja GenV – amelynek tavaly ősszel jelent meg a második évada – beintegrálódik az anyasorozatba, vagyis a fiatal szuperhősök is feltűnnek a végső összecsapás során, amelyben végignézhetjük, hogy miként győzi le Billy Butcher és kompániája a világ legerősebb és legszemétládább megalomán szuperemberét természetesen maximálisra tekert vérözön kíséretében, ami a sorozat védjegyének számít.

• Videó: Prime Video

Lanterns – HBO Max, első évad (premier: várhatóan 2026 nyara) Buddy-cop sorozatban láthatjuk a DC hősuniverzum Zöld Lámpásait, amely immár a James Gunn féle DC Movies részét képezi, és kapcsolódik a tavaly bemutatott Supermanhez és a Peacemaker-sorozathoz. A 2010-ben Ryan Reynolds főszereplésével készült Zöld Lámpás fiaskónak bizonyult, most azonban Gunnék veszik kezelésbe a képregény-karaktert, ami várhatóan jobban sül el majd annál a filmnél. Hal Jordan bőrébe ezúttal Kyle Chandler bújik, társa pedig az Aaron Pierre által megformált John Stewart lesz. A sorozatban szerepet kap Nathan Fillion Guy Gardnerje is, akit a Supermanben és a Békeharcosban is láthattunk a Földet is védelmező Zöld Lámpások képviselőjeként.

Fotó: HBO Max

Eufória – HBO Max, harmadik évad (premier: 2026 áprilisa) Hosszú kihagyás után idén végre folytatódik az HBO népszerű coming of age-szériája, a drogozó és depressziós tinikről szóló Euphoria, Zendaya és Hunter Schafer főszereplésével. Sam Levinson sorozatát, amelynek Rév Marcell az operatőre veszteség is érte, hiszen 2023-ban elhunyt a Fezco-t alakító Angus Cloud. Barbie Ferreira sem tér vissza az új szezonra, de Jacob Elordira, Alexa Demie, Maude Apatow és Sidney Sweeney karaktereire a folytatásban is számíthatunk.

Fotó: HBO Max

Sárkányok háza (House of the Dragon) – harmadik évad, HBO Max (premier 2026 nyara) Idén nyáron visszatérnek a sárkányok a képernyőinkre, hiszen harmadik évadával folytatódik a Trónok harca-előzmenytörténet a Sárkányok háza, amely a véres Targaryen-polgárháborút mutatja be. Azt már tudjuk, hogy összesen négy évadosra tervezik a sorozatot, az utolsó felvonás pedig a tervek szerint 2028-ban érkezik. korábban írtuk Lezárás helyett hosszú felvezető lett a Sárkányok háza második évadának fináléja Akciódús évadzáró helyett hosszú felvezetőt kaptak a Sárkányok háza rajongói a várhatóan két év múlva érkező harmadik évadhoz, ami joggal váltott ki hiányérzetet a nézők többségéből. Spoileres összefoglaló a második évad nyolcadik részéről. A hiányérzet keltő második évad után várhatóan a harmadik felvonás remélhetőleg már jobban elnyeri a nézők tetszését, hiszen számos véres összecsapás és brutális fordulat várható benne, de a puskaporból az évadzáróra is kell majd hagyni, ami reményeink szerint a könyves alapanyag megléte miatt már nem lesz akkora csalódás, mint amilyen az anyasorozat befejezése volt.