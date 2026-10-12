Megműtik XIV. Leó pápát, miután elváltozást találtak a tüdejében

XIV. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli-klinikára – közölte a szentszéki sajtóközpont hétfőn.

Székelyhon 2026. október 12., 16:392026. október 12., 16:39

A 71 éves, 2025-ben megválasztott, amerikai pápa vasárnap délben mondott beszédében jelentette be, hogy kora stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. Hirdetés „A közelmúltban egy orvosi vizsgálaton az orvosok csomót találtak a tüdőmben. Nagyon korán sikerült felfedezni” – tudatta a pápa.

Az orvosok szerint tanácsos lenne beavatkozni, és a tanácsukat követve alávetem magam a műtétnek, hogy eltávolítsák. Az operáció a következő napokban esedékes”

– idézi XIV. Leót az MTI.

A műtét időpontját még nem közölték.

A szentszéki szóvivő korábbi bejelentése szerint a lábadozás időszaka közel egy hétig tart majd. korábban írtuk Aggasztó hírt közölt egészségi állapotáról XIV. Leó pápa XIV. Leó pápa vasárnap, az Úrangyala-imádság alkalmával jelentette be, hogy a közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható göböt fedeztek fel a tüdejében. Az egyházfő a tervek szerint november 6. és 17. között Dél-Amerikába utazik, és az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. A pápai államhoz közeli Gemelli-klinika „harmadik Vatikánként”ismert, Vatikánváros és a pápai rezidencia Castel Gandolfo után, mivel

II. János Pál óta itt kezelik a kórházi ellátásra szoruló egyházfőket.

A lengyel pápát első alkalommal 1981. május 13-án vitték a kórházba, azt követően, hogy Ali Agca török terrorista rálőtt a Szent Péter téren. A Corriere della Sera című olasz napilap vatikáni tudósítója hangsúlyozta, hogy

XIV. Leó az első pápa, aki személyesen jelentette be a hívőknek, és az egész világnak, hogy egészségügyi problémái vannak.

Az újság kiemelte, hogy a Gemelli-klinikán négy alkalommal kezelt Ferenc pápa több alkalommal is úgy „szaladt át” a Vatikánból a kórházba vizsgálatra vagy kisebb beavatkozásra, hogy azt csak utána hozta nyilvánosságra. Ferenc pápa leghosszabb kórházi tartózkodása 2025. február 14. és március 23. között volt, a halála előtti hónapokban. A Gemelli-klinika tizedik emeletén található a pápáknak fenntartott kórterem.

A mindenkori pápa kórházi kezelése nem függeszti fel és nem ruházza át másra a hatáskörét, nem üresedik meg a széke, vagyis nem áll fent az egyházjogi „sede vacante” állapot, mint a pápa halála és utódja kinevezése közötti időszakban