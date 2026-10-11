Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Aggasztó hírt közölt egészségi állapotáról XIV. Leó pápa

• Fotó: Vatican Media

Fotó: Vatican Media

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

XIV. Leó pápa vasárnap, az Úrangyala-imádság alkalmával jelentette be, hogy a közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható göböt fedeztek fel a tüdejében.

Székelyhon

2026. október 11., 17:112026. október 11., 17:11

2026. október 11., 17:212026. október 11., 17:21

Az elváltozást műtéti úton távolítják el a következő napokban a római Gemelli-kórházban. A Szentatya a hívek előtt beszélt egészségi állapotáról, és elmondta, hogy az orvosok műtéti beavatkozást javasoltak, amelybe beleegyezett.

A beavatkozásra a hét első napjaiban kerül sor

az Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban.

Hirdetés

A pápa megköszönte a hívek lelki közelségét, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte – írja a Vatican News. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóiroda igazgatója újságírói kérdésre közölte, hogy

a műtét utáni felépülés várhatóan körülbelül egy hetet vesz igénybe.

A Szentszék egyelőre nem közölt további részleteket a tüdőben talált elváltozás természetéről.

Világ Egyház
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt
Valentin Suciu: A bizalom kölcsönös a csapat és közöttem
Böjte Csaba keményen üzent azoknak, akik elvitatják a piski emlékhelyre kapott támogatást
Hit, hűség, remény – a szurkolók töretlenül hisznek a Sepsi OSK-ban (videó)
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
Székelyhon

Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt
Székelyhon

Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt
Valentin Suciu: A bizalom kölcsönös a csapat és közöttem
Székely Sport

Valentin Suciu: A bizalom kölcsönös a csapat és közöttem
Böjte Csaba keményen üzent azoknak, akik elvitatják a piski emlékhelyre kapott támogatást
Krónika

Böjte Csaba keményen üzent azoknak, akik elvitatják a piski emlékhelyre kapott támogatást
Hit, hűség, remény – a szurkolók töretlenül hisznek a Sepsi OSK-ban (videó)
Székely Sport

Hit, hűség, remény – a szurkolók töretlenül hisznek a Sepsi OSK-ban (videó)
Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Nőileg

Balázsy Hajnalka: Az egyenruhával magunkra öltünk egyfajta felelősséget
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 11., vasárnap

Ittas és eltiltott járművezetőket értek tetten a rendőrök Hargita megyében

Egyik sofőr felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, másik ittasan ült volán mögé Csíkszéken – mindkettőt elkapta a rendőrség. Székelyudvarhely környékén pedig közúti ellenőrzést tartottak az elmúlt napokban, és több bírságot kiszabtak.

Ittas és eltiltott járművezetőket értek tetten a rendőrök Hargita megyében
Ittas és eltiltott járművezetőket értek tetten a rendőrök Hargita megyében
2026. október 11., vasárnap

Ittas és eltiltott járművezetőket értek tetten a rendőrök Hargita megyében
Hirdetés
2026. október 11., vasárnap

A Duna alacsony vízszintje miatt továbbra is áll a cernavodai atomerőmű két reaktora

A csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre, az újraindításuk pedig a Duna vízszintjétől függ – közölte a Nuclearelectrica.

A Duna alacsony vízszintje miatt továbbra is áll a cernavodai atomerőmű két reaktora
A Duna alacsony vízszintje miatt továbbra is áll a cernavodai atomerőmű két reaktora
2026. október 11., vasárnap

A Duna alacsony vízszintje miatt továbbra is áll a cernavodai atomerőmű két reaktora
2026. október 11., vasárnap

Két helyszínen lesz piac ezentúl Nyárádszeredában

A főtéri park felújítása miatt az elkövetkező időszakban két helyszínen szervezik meg a heti vásárt, szerdánként Nyárádszeredában – tájékoztat a helyi önkormányzat.

Két helyszínen lesz piac ezentúl Nyárádszeredában
Két helyszínen lesz piac ezentúl Nyárádszeredában
2026. október 11., vasárnap

Két helyszínen lesz piac ezentúl Nyárádszeredában
2026. október 11., vasárnap

Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat Luca Niculescu, csütörtökön jöhet a parlamenti szavazás

Luca Niculescu hétfőn folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel.

Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat Luca Niculescu, csütörtökön jöhet a parlamenti szavazás
Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat Luca Niculescu, csütörtökön jöhet a parlamenti szavazás
2026. október 11., vasárnap

Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat Luca Niculescu, csütörtökön jöhet a parlamenti szavazás
Hirdetés
2026. október 11., vasárnap

Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye

Luxusfehérneműre, parfümökre, kozmetikumokra és több ezer lejes díszcserepekre költötték a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter lemondásra szólította fel az intézmény vezetőségét.

Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
2026. október 11., vasárnap

Luxusfehérneműre és parfümökre szórták a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, meg lett a következménye
2026. október 10., szombat

Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt sürgős intézkedéseket rendeltek el Romániában.

Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt
Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt
2026. október 10., szombat

Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt
2026. október 10., szombat

Égett a száraz aljnövényzet és az erdő is Marosszentkirályon

Felgyulladt a száraz aljnövényzet és a közeli erdő is lángra kapott szombaton Marosszentkirályon a Völgy utcában. A délutáni órákban még a gócpontok eloltásán dolgoztak a tűzoltók.

Égett a száraz aljnövényzet és az erdő is Marosszentkirályon
Égett a száraz aljnövényzet és az erdő is Marosszentkirályon
2026. október 10., szombat

Égett a száraz aljnövényzet és az erdő is Marosszentkirályon
Hirdetés
2026. október 10., szombat

Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányzati részvétele nem a szociáldemokratáknak tett szívesség, hanem Románia érdeke. Úgy véli, a gazdasági nehézségek miatt irányváltásra és korrekciókra van szükség.

Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban
Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban
2026. október 10., szombat

Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban
2026. október 10., szombat

A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kész hozzájárulni egy működőképes kormány létrejöttéhez, de nem hajlandó ismét közös kormányzásra lépni a Szociáldemokrata Párttal (PSD).

A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz
A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz
2026. október 10., szombat

A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz
2026. október 10., szombat

Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt

Két Ro-Alert riasztást adtak ki a hatóságok szombat hajnalban Tulcea megye északi részén, miután a radarok drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében.

Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt
Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt
2026. október 10., szombat

Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!