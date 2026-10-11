Aggasztó hírt közölt egészségi állapotáról XIV. Leó pápa

Fotó: Vatican Media
XIV. Leó pápa vasárnap, az Úrangyala-imádság alkalmával jelentette be, hogy a közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható göböt fedeztek fel a tüdejében.
2026. október 11., 17:112026. október 11., 17:11
2026. október 11., 17:212026. október 11., 17:21
Az elváltozást műtéti úton távolítják el a következő napokban a római Gemelli-kórházban. A Szentatya a hívek előtt beszélt egészségi állapotáról, és elmondta, hogy az orvosok műtéti beavatkozást javasoltak, amelybe beleegyezett.
az Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban.
A pápa megköszönte a hívek lelki közelségét, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte – írja a Vatican News. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóiroda igazgatója újságírói kérdésre közölte, hogy
A Szentszék egyelőre nem közölt további részleteket a tüdőben talált elváltozás természetéről.
Egyik sofőr felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, másik ittasan ült volán mögé Csíkszéken – mindkettőt elkapta a rendőrség. Székelyudvarhely környékén pedig közúti ellenőrzést tartottak az elmúlt napokban, és több bírságot kiszabtak.
A csernavodai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre, az újraindításuk pedig a Duna vízszintjétől függ – közölte a Nuclearelectrica.
A főtéri park felújítása miatt az elkövetkező időszakban két helyszínen szervezik meg a heti vásárt, szerdánként Nyárádszeredában – tájékoztat a helyi önkormányzat.
Luca Niculescu hétfőn folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel.
Luxusfehérneműre, parfümökre, kozmetikumokra és több ezer lejes díszcserepekre költötték a közpénzt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter lemondásra szólította fel az intézmény vezetőségét.
A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt sürgős intézkedéseket rendeltek el Romániában.
Felgyulladt a száraz aljnövényzet és a közeli erdő is lángra kapott szombaton Marosszentkirályon a Völgy utcában. A délutáni órákban még a gócpontok eloltásán dolgoztak a tűzoltók.
Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányzati részvétele nem a szociáldemokratáknak tett szívesség, hanem Románia érdeke. Úgy véli, a gazdasági nehézségek miatt irányváltásra és korrekciókra van szükség.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kész hozzájárulni egy működőképes kormány létrejöttéhez, de nem hajlandó ismét közös kormányzásra lépni a Szociáldemokrata Párttal (PSD).
Két Ro-Alert riasztást adtak ki a hatóságok szombat hajnalban Tulcea megye északi részén, miután a radarok drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében.
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