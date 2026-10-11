Aggasztó hírt közölt egészségi állapotáról XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa vasárnap, az Úrangyala-imádság alkalmával jelentette be, hogy a közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során egy korai stádiumban lévő, jól körülhatárolható göböt fedeztek fel a tüdejében.

Székelyhon 2026. október 11., 17:112026. október 11., 17:11 2026. október 11., 17:212026. október 11., 17:21

Az elváltozást műtéti úton távolítják el a következő napokban a római Gemelli-kórházban. A Szentatya a hívek előtt beszélt egészségi állapotáról, és elmondta, hogy az orvosok műtéti beavatkozást javasoltak, amelybe beleegyezett.

A beavatkozásra a hét első napjaiban kerül sor

az Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. Hirdetés A pápa megköszönte a hívek lelki közelségét, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak érte – írja a Vatican News. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóiroda igazgatója újságírói kérdésre közölte, hogy

a műtét utáni felépülés várhatóan körülbelül egy hetet vesz igénybe.