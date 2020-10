Meghittebben, családias körülmények között ünnepelte fennállásának huszadik évét a Sapientia

a tanárok ez alkalommal sem a könnyebb megoldást, az online módszert választották, hanem azt a hibrid formát, amely lehetővé teszi a közösségi létformát, az együttlétet is, még ha a szigorú szabályok betartásával is.

Bár hiányzik a hajnalig tartó vidám ceremónia, a buli, most mégis jóval kedélyesebb és optimistább az ünneplés – figyelmeztetett Tonk Márton, a szenátus elnöke, aki arra emlékeztetett, hogy a kolozsvári magyar egyetemnek milyen napokat kellett átélnie 1944 őszén, amikor a várost körbezárták, az egyetemet kiürítették, megszakítva ezzel egy szálat, amelyet most, a 21. században sikerült igazán újból folytatni.

Az erdélyi magyar felsőoktatás 400 éves

„Nem voltunk olyan szerencsések, mint az angolok, többször is felszámolták az erdélyi magyar felsőoktatást” – mondta Soós Zoltán, Marosvásárhely frissen megválasztott polgármestere, aki azt hangsúlyozta, hogy

nem az számít, hogy hányszor rombolták le az egyetemeinket, hanem az, hogy mindig képesek voltunk felállni és újrakezdeni.

„Húsz éves a Sapientia, holott az erdélyi magyar felsőoktatás már 400 évre tekint vissza” – fogalmazott Soós, aki felidézte azt is, hogy az egyetem néhai professzorai közül Tonk Sándor is tanította és Weszely Tibor is, és nem csak tudományt tanult tőlük, de emberséget és magyarságot is.

Köszönet és tisztelet illeti azokat, akik az egyetem születésénél bábáskodtak és akik nevelgették

– mondta Kelemen András, a marosvásárhelyi kar dékánja házigazdaként, aki szerint a bizakodást és a jövőbe vetett hitet kell ünnepelni. Mert „rajtunk a világ szeme” – tette hozzá, hogy „el tudjuk a terhet viselni, tudjuk járni a saját utunkat és el tudjuk viselni a vállalt szerepet”.

Az ünnepségen egy kisfilmet is levetítettek, ahol a 2019-es és a 2020-as tanév egy-egy sajátosabb pillanatát örökítették meg, nyüzsgő diákélettel, tanórákkal, majd a hirtelen beállt csenddel, ahogy kiürültek a folyósók és a termek. De jött a folytatás, mert van folytatás – emelték ki az üzenetet, online ballagással, online beiratkozással és most hibrid oktatással.