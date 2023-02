Megalakult a Székelyföldi Nagyprodukció Társulat, március 16-án új produkcióval jelentkeznek

Az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció sikerének lenyomataként, külön társulatba szerveződött a produkció valamennyi résztvevője – adják hírül a szerkesztőségünknek is elküldött közleményben. Mint írják, a döntés mögött elsősorban a társulat összetartása áll, valamint az, hogy új élményeket adjanak a közönségnek. Március 16-án egyébként új produkcióval jelentkezik, amelyet Sepsiszentgyörgyön mutatnak be.

A társulat égisze alatt kisebb-nagyobb zenés, színházi előadásokkal készülnek majd, és feltett szándékuk minél több társulati tagot foglalkoztatni a 27 szólistából, 33 szimfonikusból, 63 táncosból, valamint több mint száz kórustagból, mindezek mellett pedig megtartani a világ legjobb rockzenekarát is.

A szervezők úgy fogalmaznak: az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció ezután is része lesz repertoárjuknak, de az elkövetkezendő időszakban más előadásokkal is készülnek.

A székelyföldi vonatkozás továbbra is az alapkoncepció része marad, további kulcsszavaik a zene és a színház – olvasható a közleményben.

2020-ban azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk, ha ez a lelkes csapat valamilyen formában együtt tudna maradni. Akkor mondtuk ki először, hogy ez akár egy székelyföldi társulat is lehetne, és azóta is azon dolgozunk, hogy ez valóra váljon. Most erősíthetem meg, hogy ez a társulat fennmaradt, és együtt szeretne maradandó kulturális élményeket nyújtani.