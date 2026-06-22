Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására

A tavaly túl későn jött létre a Római Katolikus Líceum, így csak idén kezdhetik el az óvodaindítási folyamatot

Ettől a héttől ismét lehet óvodába íratni a gyerekeket a megmaradt férőhelyek számának függvényében, ám Marosvásárhelyen idén még nem indulhat el a katolikus óvoda, ugyanis tavaly túl későn jött létre a líceum, így várni kell még egy évet az óvodára.

Hajnal Csilla 2026. június 22., 14:292026. június 22., 14:29

A katolikus egyház már pár éve elindította volna az óvodáját Marosvásárhelyen, a szükséges engedélyeket 2022 tavaszára be is szerezték, azonban a minisztériumtól való engedélykérése után néhány nappal az iskolát felszámolták, így az óvoda hivatalos működése is meghiúsult akkor. Csak idén nyáron tudják elindítani a folyamatot A tavaly harmadszorra is elindult Római Katolikus Líceum óvodáját idén ősszel tervezték beindítani, azonban még nem sikerült ezt megtenni, mert a tavaly túl későn jött létre az iskola, így

csak idén nyáron tudják elkezdeni az engedélyezési folyamatot

– tudtuk meg Tamási Zsolttól, a Római Katolikus Líceum igazgatójától. Leghamarabb tehát a 2027/2028-as tanévtől fogadhatna mintegy hetven kisgyereket az intézmény.

Fotó: Haáz Vince

Az előző magyar kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében korábban már biztosított 715 millió forintot telekvásárlásra, illetve építésre, majd tavaly további 150 millió forinttal járult hozzá a marosvásárhelyi katolikus óvoda befejezéséhez.

A katolikus óvoda helyszíne a Klastrom utca 20. szám alatti épület lenne, közvetlenül a jelenlegi katolikus iskola épületével szemben.

A ház 1908-ban épült, egykor a Duducz kereskedőcsalád tulajdonát képezte, amely a telket még az Erdélyi Római Katolikus Státustól vásárolta. Az ingatlan az államosítás után más tulajdonba került, majd 2017-ben sikerült visszavásárolni, és ismét az egyház birtokába került.

A katolikus iskolával átellenben kapna helyet az óvoda Fotó: Haáz Vince

Még nem késő óvodába íratni a gyerekeket Közben zajlanak az óvodai beiratkozások országszerte: az első szakasz eredményeit pénteken közölték a tanfelügyelőségek és az óvodák, de a gyerekek beíratására még két szakasz áll a szülők rendelkezésére. Hirdetés A következő iratkozás június 22. és 26. között zajlik, amikor ismét fogadják az iratkozókat a szabad helyekre, ennek eredményeit július 9-én teszik közzé az intézmények. Augusztus 17. és 27. között pedig azoknak a gyerekeknek a beíratását is rendezik, akik lemaradtak az első két szakaszról, vagy akiket nem vettek fel az iskolába. Ekkor már olyan, a két évet betöltött gyerekeket is felvehetnek, akiket a szülők óvodába íratnának. Mint ismert,

óvodai csoportba a 3 és 6 év közötti gyermekeket lehet beíratni a jóváhagyott férőhelyek számának megfelelően.