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Évi negyvenezer mintát is vizsgálhat a marosvásárhelyi patológia

Mostantól évente akár negyvenezer szövetmintát is meg tudnak vizsgálni • Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

Mostantól évente akár negyvenezer szövetmintát is meg tudnak vizsgálni

Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

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A korábbinál gyorsabban és pontosabban vizsgálhatják a szövetmintákat a Maros Megyei Klinikai Kórház patológiai laboratóriumában. Az intézményben évente már akár negyvenezer mintát is elemezhetnek Maros, Hargita és Beszterce megyei páciensektől is.

Simon Virág

2026. június 23., 18:012026. június 23., 18:01

Csaknem tizenegy millió lejből fejlesztették a Maros Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó patológiai laboratóriumot:

  • átszervezték a munkafolyamatokat,

  • legújabb generációs orvosi eszközöket vásároltak

  • és felgyorsították a szövettani vizsgálatokat.

Az európai uniós támogatáshoz a kórházfenntartó Maros megyei tanács egymillió lejjel járult hozzá. A pályázatot lezáró sajtótájékoztatót kedden tartották, ezen számoltak be az újdonságokról.

Személyre szabott kezelés

Ovidiu Gîrbovan, a megyei kórház vezetője úgy értékelte, hogy a fejlesztések sorában újabb fontos lépést tettek meg, és ez lehetővé teszi, hogy személyre szabott kezelést tudjanak biztosítani a daganatos betegeknek. Elmondta, hogy a patológiai laboratóriumba vásárolt új eszközök és felszerelések révén gyorsabban és pontosabban tudják kiértékelni a szövetmintákat, felállítani a diagnózist, így a beteg hatékonyabb kezelést kaphat.

Péter Ferenc tanácselnök (balról) és a megyei kórház igazgatója, Ovidiu Gîrbovan • Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala Galéria

Péter Ferenc tanácselnök (balról) és a megyei kórház igazgatója, Ovidiu Gîrbovan

Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

Ovidiu Simion Cotoi, a patológia vezetője kiemelte:

a személyre szabott kezelés akár tíz évvel is meghosszabbíthatja a beteg életét.

A megvásárolt gépek azonosítani tudják a DNS-mutációkat, a modern technikáknak köszönhetően pedig lehetővé válik a telemedicina: a marosvásárhelyi patológusok és onkológusok az ország más kórházaiban dolgozó szakemberekkel vagy külföldön dolgozó orvosokkal is tudnak konzultálni.

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Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök arról beszélt, hogy idén harmincmillió lejt különítettek el a megyei költségvetésből a megyei és dicsőszentmártoni kórházak felújítására, valamint orvosi eszközök megvásárlására. „A mi feladatunk döntéshozóként az, hogy megteremtsük a kórházakban dolgozó szakemberek számára a megfelelő feltételeket.”

Százhatvan kilós asztal

A keddi eseményen az is elhangzott, hogy mit sikerült vásárolni az uniós pályázatból. Érdekességként elhangzott: többek között beszereztek egy százhatvan kilogrammos asztalt, amelyre a DNS-t azonosító gépet helyezik, és amely

biztosítja, hogy az érzékeny orvosi eszköz stabilan álljon, ne zavarja meg semmilyen rezgés.

Van egy olyan mikroszkóp is, amelyet egyszerre öten használhatnak, így több orvos és rezidens nézheti a vizsgált mintát.

Pontosabb és gyorsabb a szövetminta kiértékelése • Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala Galéria

Pontosabb és gyorsabb a szövetminta kiértékelése

Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

Az eddigi évi 28 ezer szövetminta helyett most akár 40 ezer mintát is meg tudnak vizsgálni a patológusok. A szakemberek munkáját a mesterséges intelligencia is segíti.

A Maros megyei kórházakból érkező minták mellett Hargita és Beszterce megyei kórházak is küldenek ide szövetmintákat, amikor felmerül a daganatos megbetegedés gyanúja.

A szakemberek egybehangzó véleménye szerint a több mint tízmillió lejes beruházással a megyei kórházhoz tartozó patológia az ország egyik legjobban felszerelt egészségügyi intézményévé vált. Azt is hangsúlyozták, hogy a felszerelés önmagában nem elég, biztosítani kell a fogyóanyagokat is, hogy a gépek működhessenek és az eredményre váró betegeknek gyorsan, hatékonyan tudjanak segíteni.

Korszerű gépek segítik a szakemberek munkáját a Maros megyei kórházban • Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala Galéria

Korszerű gépek segítik a szakemberek munkáját a Maros megyei kórházban

Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

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Marosszék Egészségügy
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