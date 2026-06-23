Évi negyvenezer mintát is vizsgálhat a marosvásárhelyi patológia

A korábbinál gyorsabban és pontosabban vizsgálhatják a szövetmintákat a Maros Megyei Klinikai Kórház patológiai laboratóriumában. Az intézményben évente már akár negyvenezer mintát is elemezhetnek Maros, Hargita és Beszterce megyei páciensektől is.

Simon Virág 2026. június 23., 18:012026. június 23., 18:01

Csaknem tizenegy millió lejből fejlesztették a Maros Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó patológiai laboratóriumot: átszervezték a munkafolyamatokat,

legújabb generációs orvosi eszközöket vásároltak

és felgyorsították a szövettani vizsgálatokat. Az európai uniós támogatáshoz a kórházfenntartó Maros megyei tanács egymillió lejjel járult hozzá. A pályázatot lezáró sajtótájékoztatót kedden tartották, ezen számoltak be az újdonságokról. Személyre szabott kezelés Ovidiu Gîrbovan, a megyei kórház vezetője úgy értékelte, hogy a fejlesztések sorában újabb fontos lépést tettek meg, és ez lehetővé teszi, hogy személyre szabott kezelést tudjanak biztosítani a daganatos betegeknek. Elmondta, hogy a patológiai laboratóriumba vásárolt új eszközök és felszerelések révén gyorsabban és pontosabban tudják kiértékelni a szövetmintákat, felállítani a diagnózist, így a beteg hatékonyabb kezelést kaphat.

Péter Ferenc tanácselnök (balról) és a megyei kórház igazgatója, Ovidiu Gîrbovan Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

Ovidiu Simion Cotoi, a patológia vezetője kiemelte:

a személyre szabott kezelés akár tíz évvel is meghosszabbíthatja a beteg életét.

A megvásárolt gépek azonosítani tudják a DNS-mutációkat, a modern technikáknak köszönhetően pedig lehetővé válik a telemedicina: a marosvásárhelyi patológusok és onkológusok az ország más kórházaiban dolgozó szakemberekkel vagy külföldön dolgozó orvosokkal is tudnak konzultálni. Hirdetés Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök arról beszélt, hogy idén harmincmillió lejt különítettek el a megyei költségvetésből a megyei és dicsőszentmártoni kórházak felújítására, valamint orvosi eszközök megvásárlására. „A mi feladatunk döntéshozóként az, hogy megteremtsük a kórházakban dolgozó szakemberek számára a megfelelő feltételeket.” Százhatvan kilós asztal A keddi eseményen az is elhangzott, hogy mit sikerült vásárolni az uniós pályázatból. Érdekességként elhangzott: többek között beszereztek egy százhatvan kilogrammos asztalt, amelyre a DNS-t azonosító gépet helyezik, és amely

biztosítja, hogy az érzékeny orvosi eszköz stabilan álljon, ne zavarja meg semmilyen rezgés.

Van egy olyan mikroszkóp is, amelyet egyszerre öten használhatnak, így több orvos és rezidens nézheti a vizsgált mintát.

Pontosabb és gyorsabb a szövetminta kiértékelése Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

Az eddigi évi 28 ezer szövetminta helyett most akár 40 ezer mintát is meg tudnak vizsgálni a patológusok. A szakemberek munkáját a mesterséges intelligencia is segíti.

A Maros megyei kórházakból érkező minták mellett Hargita és Beszterce megyei kórházak is küldenek ide szövetmintákat, amikor felmerül a daganatos megbetegedés gyanúja.

A szakemberek egybehangzó véleménye szerint a több mint tízmillió lejes beruházással a megyei kórházhoz tartozó patológia az ország egyik legjobban felszerelt egészségügyi intézményévé vált. Azt is hangsúlyozták, hogy a felszerelés önmagában nem elég, biztosítani kell a fogyóanyagokat is, hogy a gépek működhessenek és az eredményre váró betegeknek gyorsan, hatékonyan tudjanak segíteni.

Korszerű gépek segítik a szakemberek munkáját a Maros megyei kórházban Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala

korábban írtuk A patológus, akinek oroszlánszerepe van a diagnózis felállításában Szöveteket és keneteket vizsgál, néha boncol. Másodvéleményt kér, ha szükséges, hogy pontos legyen a diagnózis és hatékony a kezelés. Bár nincs közvetlen kapcsolata a betegekkel, mégis megrázza egy-egy eset, különösen ha fiatal betegről van szó.

Tíz évig kell elrakatározni a mintákat Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala