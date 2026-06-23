Évi negyvenezer mintát is vizsgálhat a marosvásárhelyi patológia

Mostantól évente akár negyvenezer szövetmintát is meg tudnak vizsgálni
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
A korábbinál gyorsabban és pontosabban vizsgálhatják a szövetmintákat a Maros Megyei Klinikai Kórház patológiai laboratóriumában. Az intézményben évente már akár negyvenezer mintát is elemezhetnek Maros, Hargita és Beszterce megyei páciensektől is.
Csaknem tizenegy millió lejből fejlesztették a Maros Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó patológiai laboratóriumot:
átszervezték a munkafolyamatokat,
legújabb generációs orvosi eszközöket vásároltak
és felgyorsították a szövettani vizsgálatokat.
Az európai uniós támogatáshoz a kórházfenntartó Maros megyei tanács egymillió lejjel járult hozzá. A pályázatot lezáró sajtótájékoztatót kedden tartották, ezen számoltak be az újdonságokról.
Ovidiu Gîrbovan, a megyei kórház vezetője úgy értékelte, hogy a fejlesztések sorában újabb fontos lépést tettek meg, és ez lehetővé teszi, hogy személyre szabott kezelést tudjanak biztosítani a daganatos betegeknek. Elmondta, hogy a patológiai laboratóriumba vásárolt új eszközök és felszerelések révén gyorsabban és pontosabban tudják kiértékelni a szövetmintákat, felállítani a diagnózist, így a beteg hatékonyabb kezelést kaphat.
Péter Ferenc tanácselnök (balról) és a megyei kórház igazgatója, Ovidiu Gîrbovan
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
Ovidiu Simion Cotoi, a patológia vezetője kiemelte:
A megvásárolt gépek azonosítani tudják a DNS-mutációkat, a modern technikáknak köszönhetően pedig lehetővé válik a telemedicina: a marosvásárhelyi patológusok és onkológusok az ország más kórházaiban dolgozó szakemberekkel vagy külföldön dolgozó orvosokkal is tudnak konzultálni.
Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök arról beszélt, hogy idén harmincmillió lejt különítettek el a megyei költségvetésből a megyei és dicsőszentmártoni kórházak felújítására, valamint orvosi eszközök megvásárlására. „A mi feladatunk döntéshozóként az, hogy megteremtsük a kórházakban dolgozó szakemberek számára a megfelelő feltételeket.”
A keddi eseményen az is elhangzott, hogy mit sikerült vásárolni az uniós pályázatból. Érdekességként elhangzott: többek között beszereztek egy százhatvan kilogrammos asztalt, amelyre a DNS-t azonosító gépet helyezik, és amely
Van egy olyan mikroszkóp is, amelyet egyszerre öten használhatnak, így több orvos és rezidens nézheti a vizsgált mintát.
Pontosabb és gyorsabb a szövetminta kiértékelése
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
Az eddigi évi 28 ezer szövetminta helyett most akár 40 ezer mintát is meg tudnak vizsgálni a patológusok. A szakemberek munkáját a mesterséges intelligencia is segíti.
A szakemberek egybehangzó véleménye szerint a több mint tízmillió lejes beruházással a megyei kórházhoz tartozó patológia az ország egyik legjobban felszerelt egészségügyi intézményévé vált. Azt is hangsúlyozták, hogy a felszerelés önmagában nem elég, biztosítani kell a fogyóanyagokat is, hogy a gépek működhessenek és az eredményre váró betegeknek gyorsan, hatékonyan tudjanak segíteni.
Korszerű gépek segítik a szakemberek munkáját a Maros megyei kórházban
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
Szöveteket és keneteket vizsgál, néha boncol. Másodvéleményt kér, ha szükséges, hogy pontos legyen a diagnózis és hatékony a kezelés. Bár nincs közvetlen kapcsolata a betegekkel, mégis megrázza egy-egy eset, különösen ha fiatal betegről van szó.
Tíz évig kell elrakatározni a mintákat
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
Egyszerre többen is nézhetik a mintát a modern mikroszkópnál
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
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