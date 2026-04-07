Csángó énekesről szóló filmvetítés és közönségtalálkozó Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Gecse Noémi
Az EMKE Mozi keretében mutatják be Marosvásárhelyen a „Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék…” című portréfilmet, amely Nyisztor Ilona életét és munkásságát dolgozza fel.
A Film Positive Productions alkotása egy különleges életutat és a csángó népi örökség gazdagságát mutatja be,
A vetítést követően közönségtalálkozót is szerveznek: a nézők személyesen találkozhatnak Nyisztor Ilonával, valamint a film rendezőjével, Maksay Ágnessel. A beszélgetést Kányádi Orsolya vezeti.
Az esemény április 9-én, csütörtökön 18 órától kezdődik az IKE Ház épületében, Marosvásárhelyen. A belépés ingyenes, azonban a helyek száma korlátozott,
amelyet itt tehetnek meg az érdeklődők.
szóljon hozzá!