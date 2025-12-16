/ Marosszék

szekelyhon szekelyhon

Kötelező gázérzékelőt szerelni a lépcsőházba?

Ajánlott gázérzékelőt szerelni a tömbházak lépcsőházaiba, és ennek költsége a tulajdonosi társulásokat terheli – mondta érdeklődésünkre a gázszolgáltató sajtóirodája, tisztázva azt is, hogy kihez tartoznak a köztes vezetékek.

Közösségi munkájáért díjazták a Bekecs Táncegyesületet

A Bekecs Táncegyesület vehette át idén az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezetének Szabó György Pál-díját, elismerésként a kiemelkedő művészeti munkáért és a közösségi szolgálatért.

2025. december 15., hétfő

2025. december 12., péntek

Váljon divattá a hazaköltözés – elindult az RMDSZ Hazaváró programja

Marosvásárhelyen indította útjára az országos RMDSZ Hazaváró programját, amelynek célja, hogy személyre szabott információkkal és ügyintézési segítséggel támogassa a külföldről hazatelepedni kívánó erdélyi magyarokat.

2025. december 12., péntek

2025. december 12., péntek

A Színház térre érkeznek a motoros Mikulások

Idén is megszervezik a Motoros Mikulások adománygyűjtő eseményt Marosvásárhelyen. Szombaton a Színház térre várják a kicsiket, nagyokat.

2025. december 12., péntek

2025. december 12., péntek

Súlyos baleset Segesvárnál: autó borult a híd alá, egy férfit ki kellett menteni

Híd alá borult egy személygépkocsi csütörtök éjjel Segesvár Segesd felőli kijáratánál. A roncsba szorult sofőrt a tűzoltók szabadították ki, a sérültet súlyos állapotban szállították kórházba.

2025. december 12., péntek

2025. december 11., csütörtök

Édesapja jelentette 16 éves lánya eltűnését

Édesapja jelentette be csütörtökön a Maros megyei rendőrségen, hogy szerdán elment otthonról és nem tért haza 16 éves lánya.

2025. december 11., csütörtök

2025. december 11., csütörtök

Új vállalkozásokat fogadnak a nyárádszeredai Inkubházba

Szakmai támogatást, munkateret, kapcsolatépítést ígérnek a nyárádszeredai Inkubházban azoknak a vállalkozóknak, akik most szeretnék megvalósítani ötleteiket, vagy nemrég indítottak céget.

2025. december 11., csütörtök

2025. december 11., csütörtök

Márton Áron püspök életéről vetítenek filmet Marosszentgyörgyön

Újabb kulturális eseményre készül Marosszentgyörgy: a kultúrotthonban csütörtökön 18 órától ingyenes filmvetítést tartanak Márton Áron erdélyi püspök életéről.

2025. december 11., csütörtök

2025. december 10., szerda

Jövő év közepéig átadják az új ANL-s lakásokat Nyárádszeredában

Zajlanak az új ANL-s lakások belső munkálatai Nyárádszeredában. A kivitelező tervei szerint jövő év áprilisában átadásra kerül az épület, benne 25 lakással.

2025. december 10., szerda

2025. december 09., kedd

Lehet már alkudozni a fenyőfára a marosvásárhelyi nagypiacon

Megérkeztek az első fenyőfák a marosvásárhelyi nagypiacra, több mint háromszáz fa közül lehet válogatni, a készlet pedig folyamatosan frissül.

2025. december 09., kedd

2025. december 09., kedd

Gázszag miatt vonultak a tűzoltók egy marosvásárhelyi tömbházhoz

Gázszagról érkezett bejelentés csütörtökön egy, az 1918. december 1. sugárúton található marosvásárhelyi tömbházból, ami miatt a helyi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.

2025. december 09., kedd

2025. december 09., kedd

Gyerekkórus hangol az ünnepre a Nemzeti Színházban

Karácsonyi koncerttel lép színpadra a Superar kórus a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében december 10-én, szerdán 14 órától. A belépés díjtalan.

2025. december 09., kedd

2025. december 08., hétfő

Felkészülés a téli szezonra: sífelvonón rekedt emberek mentését gyakorolták

A szovátai sípályán megszervezett közös akció keretében gyakorolta a székes felvonón rekedt emberek mentését hétfőn a Maros megyei hegyimentő szolgálat és a készenléti felügyelőség (ISU).

2025. december 08., hétfő

2025. december 08., hétfő

Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett

Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.

2025. december 08., hétfő

2025. december 07., vasárnap

Ép bőrrel megúszta a balesetet az ittasan vezető marosludasi férfi

Anyagi károkkal járó balesetet okozott egy 22 éves fiatalember Marosludason. Az autó előbb egy betonpillérnek, majd fáknak és egy hídfőnek csapódott, végül pedig az árokban kötött ki.

2025. december 07., vasárnap

2025. december 07., vasárnap

Lakástűzhöz és balesethez riasztották a tűzoltókat

Két helyszínre is ki kellett vonulniuk a Maros megyei tűzoltóknak az elmúlt éjszaka. Marosludason közúti balesetnél, Libánfalván pedig lakástűznél avatkoztak be.

2025. december 07., vasárnap

2025. december 05., péntek

A lakók fizettek, a pénz eltűnt – csúszik a vádemelés a milliós sikkasztás ügyében

A rendőrség március óta még mindig csak vizsgálódik annak a tulajdonosi társulási adminisztrátornak az ügyében, akit milliós sikkasztással vádolnak. A vízszolgáltató, amelynek a legtöbbel tartoztak a lakótársulások, részben megkapta pénzét.

2025. december 05., péntek

2025. december 04., csütörtök

Pénteken nyílik a marosvásárhelyi karácsonyi vásár és ünnepi díszkivilágításba borul a város

December 5-én ünnepi programokkal, kóruskoncerttel és látványos fényben úszó megnyitóval veszi kezdetét a marosvásárhelyi karácsonyi vásár, amely több mint egy hónapon át várja a látogatókat.

2025. december 04., csütörtök

