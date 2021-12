Jelenetet rendezett egy csendőr az egyik oltóközpontban az ételjegyek hiánya miatt

Jelenetet rendezett a csendőrség egy alkalmazottja az egyik csíkszeredai oltóközpontban, mert még nem kapta meg az oltakozás ösztönzésére az állam által biztosított 100 lej értékű ételjegyet, lopással vádolva az oltóközpontban dolgozókat – számolt be a történtekről a központot vezető orvos. A megyei csendőrség átiratban kapott értesítést a történtekről, azt közölték, ha beigazolódik az eset, az fegyelmi eljárást vonhat maga után.

A szóban forgó oltóközpont, ahol az egyik számonkérés történt. Kivizsgálást indítottak az ügyben • Fotó: Pinti Attila

Olvasói jelzésre kerestük fel az egyik csíkszeredai oltóközpont vezető orvosát, ugyanis a beszámoló szerint a központ alkalmazottai voltak az elszenvedő alanyai egy, a napokban lezajlott konfliktusnak, ami a száz lejes ételjegyek, pontosabban azok hiánya miatt robbant ki.

Két, csendőr egyenruhát viselő személy lépett be az oltóközpontba december másodikán, majd a bemutatkozás helyett az egyik férfi ordítozni kezdett az ott dolgozókkal, mert még nem kapta meg az oltás után járó ételjegyet.

„Tolvajnak nevezte itt az egész társaságot, kérte az iratokat, hogy ő majd megmutatja, hogy az ételjegyeket mi elsumákoljuk, kéz alatt adjuk, vagy lehazudjuk. Mindez az oltásra várók és az egészségügyi személyzet előtt zajlott.

Fenyegetőzött, hogy ő majd megmutatja, a DNA-t és mindent emlegetett

– számolt be a történtekről Bokor Márton, az oltóközpont tevékenységének a koordinátora, akit köztiszteletnek örvendő háziorvosként, gyermekorvosként ismernek a csíkszeredaiak. Elmondta, a központ vezetőjeként, illetve azért is, mert az ott dolgozók döntő többsége nő, ő vállalta a konfliktust, és közölte a csendőrrel, hogy ha nincs felhatalmazása ellenőrzésre és be sem mutatkozik, akkor hagyja el a központot és hivatalosan tegyen panaszt az ebben illetékes intézménynél.

Ha valami rendhagyó történik egy oltóközpontban, azt a megyei egészségügyi szakhatóságnál kell jelentse a központ vezetője, ezt Bokor Márton meg is tette, egyszersmind azt is javasolva, hogy az ételjegyek kiosztását bízzák az önkormányzatokra, hogy a központok dolgozói ne legyen kitéve ilyen helyzeteknek.

Az oltóközpontok működését csak nyugdíjas orvosok meggyőzésével tudják fenntartani, a központok alkalmazottai reggel nyolctól este nyolcig dolgoznak minden nap, se hétvégéjük, se ünnepnapjuk nincs, három hónapja fizetést sem kaptak, egyiküknek sem hiányoznak az ilyen helyzetek – panaszolta el az orvos, aki úgy tudja, az említett csendőr a két másik csíkszeredai oltóközpontban is jelenetet rendezett, de később

az egészségügyi szakhatóság székhelyénél is találkoztak, és ott is ordítozott vele.

Előfordul, hogy idősek, nyugdíjasok idegesebben érdeklődnek az ételjegyről – amiből már legalább egy hónapja nem kapott az oltóközpont –, de ilyen indulatosan és minősíthetetlenül még senki nem beszélt velük – mondta. Bokor Márton arról is beszámolt, hogy

a csendőr szerdán felhívta telefonon és nagyon kérte, bocsásson meg neki a viselkedéséért, azt mondta, családi problémák miatt vesztette el az önuralmát.

Ő elfogadta a bocsánatkérést, de továbbra is minősíthetetlennek és jogtalannak véli a kirohanást.

Az biztos, hogy nem volt elrendelt ellenőrzés

A témával kapcsolatban megkerestük a Hargita Megyei Csendőrfelügyelőséget is. Gheorghe Suciu, a hatóság szóvivője elmondta, valóban kaptak egy átiratot a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóságtól, amelyben az áll, hogy

megjelent egy csendőr az oltóközpontban, és az oltás után járó ételjegyekről érdeklődött nem megengedett hangnemet és nyelvezetet használva.

Le kell ellenőrizzék az információkat, az átiratban nem szerepel név, be kell azonosítsák, hogy kiről lehet szó, hogy az illető civil vagy valóban csendőr, hogy szolgálaton kívül volt-e, és hogy milyen ügyben járt az oltóközpontban, tehát minden információt – tájékoztatott a megyei csendőrség szóvivője.

Azt biztosan elmondhatom, hogy nekünk, mint hatóságnak nincs semmilyen jogkörünk ilyen ellenőrzéseket végezni

– hangsúlyozta Gheorghe Suciu az ételjegyekkel kapcsolatban, megjegyezve, hogy a csendőrség biztosan nem küldött ilyen célból senkit az oltóközpontba. Minden bejelentést kivizsgálnak, függetlenül attól, hogy az civiltől, magán- vagy közintézménytől érkezik, hiszen a csendőrség az a hatóság, amely számára elsődleges fontosságú, hogy ne forduljanak elő rendbontások – nyomatékosította a szóvivő, kérdésünkre arról is tájékoztatva, hogy

az elsődleges vizsgálat eredményétől függően fegyelmi eljárást vonhat maga után az, ha beigazolódik a történet.

Tar Gyöngyi: a központokban dolgozók vétlenek

Az ügyről írásban értesítette a megyei csendőrséget, és érintett intézményként a Hargita Megyei Prefektusi Hivatalt is, számolt be megkeresésünkre Tar Gyöngyi, az oltóközpontok működését irányító Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője, tűrhetetlennek és túlkapásnak nevezve az incidenst. Azt biztosan tudja – erősítette meg ő is –, hogy

a csendőrségnek nem volt ilyen ellenőrzési akciója, mindkét intézménytől azt a választ kapta, hogy kivizsgálják az ügyet.

Tudja – folytatta –, hogy a zsögödfürdői oltóközpontban is hasonló jelenet zajlott le aznap, de onnan nem kaptak írásos panaszt.

Az oltóközpontban dolgozók nem tehetnek arról, hogy késnek az ételjegyekre szánt kormánypénzek

– hangsúlyozta Tar Gyöngyi. Kérdésünkre elmondta: ígéretet kaptak arra, hogy a napokban újabb összegeket kapnak az ételjegyekre, és ez ugyan még nem érkezett meg, de

már megrendelték az utalványokat, amelyeknek a kiosztása várhatóan jövő héten kezdődik el.

A történtek után azt viszont még nem tudják, hogy hol válthatják majd ki ezeket a jogosultak, erről majd időben kiadnak tájékoztatást, arra kéri az érintetteket, ne rohanják meg ezért az oltóközpontokat – mondta az egészségügyi szakhatóság vezetője. „Már nem akarnak ott dolgozni az emberek, mert azt mondják, nem arról volt szó, hogy ők még ételjegyeket is fognak osztani. Ez nagyon rosszul érintette az ott dolgozókat, mert sok nyugdíjas szakember besegít nekünk, ők nem adminisztrátorok, nem erre szerződtek.

Békésen végeznék a munkájukat, nem úgy, hogy közben fenyegetik őket

– fogalmazott Tar Gyöngyi.