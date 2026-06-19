Hétvégi útlezárás Gyergyószentmiklóson

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Fotó: Csató Andrea
Lezárják a gyergyószentmiklósi főtér egy szakaszát péntek reggeltől hétfő reggelig a FeltöltŐ Keresztény Zenei Fesztivál programjai miatt, ugyanakkor ideiglenesen feloldanak egy másik forgalomkorlátozást a közlekedés megkönnyítése érdekében.
Útlezárás lesz a Szabadság téren, a Kossuth Lajos utca és a Fürdő utca közötti szakaszon, amely június 19-én, pénteken 6 órakor kezdődik, és június 22-én, hétfőn 6 óráig tart.
A gyergyószentmiklósi önkormányzat tájékoztatása szerint a közlekedés megkönnyítése érdekében erre az időszakra ideiglenesen feloldják a korlátozást a Márton Áron utca és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon.
A lezárás június 22-től, a fesztivál befejezését követően ismét érvénybe lép, és a munkálatok befejezéséig marad érvényben.
A fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának helyzetéről, a Vitalissima új szolgáltatási feladatairól és az Ifjúsági Főváros program finanszírozása körüli aggályokról is szó esett a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtöki ülésén.
Megnyitották Gyergyószentmiklóson a Tejút oktató- és élményközpontot, amely interaktív és szórakoztató módon mutatja be a sajtkészítés hagyományait és a természetközeli gazdálkodás értékeit.
Elmarad az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének csütörtökre tervezett tisztújító küldöttgyűlése, miután az egyetlen elnökjelölt, Bende Sándor visszalépett.
Folytatódik a Nyári Ifjúsági Színpad programja a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán: szombaton a budapesti Momentán Társulat interaktív impróshowja és karaoke party, vasárnap társasjáték-maraton, és a színházi előadás várja a közönséget.
Zenével, közösségi élményekkel és lelki feltöltődéssel várja Gyergyószentmiklós a FeltöltŐ Keresztény Zenefesztivál közönségét. Június 18–21. között a „Boldogok, akik békét teremtenek” mottóval szólalnak meg a dallamok, hangzanak el az előadások.
Két házkutatást tartottak szerdán Hargita megyében jövedéki termékek illegális birtoklása és forgalmazása miatt. A rendőrök 4720 szál cigarettát, 56 liter etil-alkoholt, 33,5 liter tömény szeszes italt és 5000 lej készpénzt foglaltak le.
Gyergyószentmiklóson jelenleg több infrastrukturális beruházás is zajlik párhuzamosan. Egyszerre dolgoznak a szennyvízhálózat bővítésén, a korábban felásott utak helyreállításán, és készülnek az elektromosautó-töltőállomások is.
A Brassói Ítélőtábla helyt adott a Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke által benyújtott fellebbezésnek, és jogerős döntéssel megszüntette az ellene korábban elrendelt hatósági felügyeletet.
Salamási verekedéshez riasztották a maroshévízi rendőrséget június 6-án.
Szombat éjjel kigyulladt a gyergyótölgyesi pszichiátria. A tűzesetnek nincsenek sérültjei.
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