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Hétvégi útlezárás Gyergyószentmiklóson

Képünk illusztráció • Fotó: Csató Andrea

Képünk illusztráció

Fotó: Csató Andrea

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Lezárják a gyergyószentmiklósi főtér egy szakaszát péntek reggeltől hétfő reggelig a FeltöltŐ Keresztény Zenei Fesztivál programjai miatt, ugyanakkor ideiglenesen feloldanak egy másik forgalomkorlátozást a közlekedés megkönnyítése érdekében.

Székelyhon

2026. június 19., 09:332026. június 19., 09:33

Útlezárás lesz a Szabadság téren, a Kossuth Lajos utca és a Fürdő utca közötti szakaszon, amely június 19-én, pénteken 6 órakor kezdődik, és június 22-én, hétfőn 6 óráig tart.

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A gyergyószentmiklósi önkormányzat tájékoztatása szerint a közlekedés megkönnyítése érdekében erre az időszakra ideiglenesen feloldják a korlátozást a Márton Áron utca és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon.

A lezárás június 22-től, a fesztivál befejezését követően ismét érvénybe lép, és a munkálatok befejezéséig marad érvényben.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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