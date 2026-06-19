Hétvégi útlezárás Gyergyószentmiklóson

Lezárják a gyergyószentmiklósi főtér egy szakaszát péntek reggeltől hétfő reggelig a FeltöltŐ Keresztény Zenei Fesztivál programjai miatt, ugyanakkor ideiglenesen feloldanak egy másik forgalomkorlátozást a közlekedés megkönnyítése érdekében.

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Útlezárás lesz a Szabadság téren, a Kossuth Lajos utca és a Fürdő utca közötti szakaszon, amely június 19-én, pénteken 6 órakor kezdődik, és június 22-én, hétfőn 6 óráig tart.

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A gyergyószentmiklósi önkormányzat tájékoztatása szerint a közlekedés megkönnyítése érdekében erre az időszakra ideiglenesen feloldják a korlátozást a Márton Áron utca és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon.

A lezárás június 22-től, a fesztivál befejezését követően ismét érvénybe lép, és a munkálatok befejezéséig marad érvényben.