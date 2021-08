Érdemes otthon végezni gyorstesztet?

Noha Székelyföldön is népszerűek a gyógyszertárakban kapható, a koronavírus-fertőzés kimutatására alkalmas, otthon is elvégezhető antigéngyorstesztek, ezek eredménye félrevezető lehet. A hiteles visszajelzés érdekében szakemberre kellene bízni a gyorstesztek elvégzését is, otthon ugyanis a nem hozzáértők gyakran fals negatív eredményt kapnak.