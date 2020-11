Életet adó magokat kaphatnak a pedagógusok

A természetközelivé nevelés a cél. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Fontos, hogy a gyerekek már egész pici korban megtanulják, mire is van igazán szükségük ahhoz, hogy szelíden és összhangban éljenek a természettel, hiszen a levegőn és az ivóvízen kívül a táplálékot is a természeti erőforrásaink adják. Ehhez pedig termésre, a terméshez pedig beporzókra van szükség. Marosvásárhelyen is van sok pedagógus, aki fontosnak tartja a természetközeli életmódra való nevelést, de ennél sokkal többre van szükség ahhoz, hogy el is induljon egy mozgalom. A marosvásárhelyi Szelíd élet nevű non-profit szervezet a Nemzetközi Slow Food (magyarul: lassú étel – szerk. megj.) program keretében indított el egy Európai Unió által támogatott projektet, amelynek célja, hogy a város tíz óvodás csoportja és tíz kisiskolás osztálya tanítóik vezetésével kialakítson a tanintézetük udvarán egy-egy kertet, tele beporzók számára fontos organikus növényekkel.

HIRDETÉS

Több a magyar pedagógus, aki érdeklődik iránta

Claudia Rânja, a szervezet és a projekt képviselője elmesélte, tapasztalatai szerint van elég pedagógus Marosvásárhelyen, akik a természetközeliséget szem előtt tartják az oktatási folyamat során, sokat vannak kinn a gyerekekkel, hogy megtanítsák nekik, mennyire függünk a minket körülvevő természettől. „Gyakrabban láttam ezt a magyar közösségekben, mintha több magyar pedagógus, óvónő tartja ezt fontosabbnak, a Waldorf-csoportok és az erdei óvoda is ilyen.

Az hiszem, még kevés az érdeklődés ez iránt, de pont elég ahhoz, hogy elindítson egy mozgalmat.

Vannak olyan intézmények, ahol már eddig is zajlottak hasonló tevékenységek, van már egy »mag« a városban, de sokkal többre van szükség” – világított rá Claudia Rânja, a Szelíd élet szervezet képviselője. Eddig két óvodai csoport jelentkezett a felhívásukra, és november 15-éig lehet még jelentkezni egy formanyomtatvány kitöltésével, amelyet a szervezet képviselőjének személyes oldalán is megtalálnak az érdeklődő pedagógusok. Egy hét alatt kielemzik a jelentkezéseket, és értesítik a jelentkezőket, hiszen fontosnak tartják, hogy személyesen is beszélgessenek a Slow Food-filozófiáról, hogy a jelentkezők megértsék mihez csatlakoznak – tette hozzá Claudia Rânja.

Ha tudják, hogy függenek tőle

A hónap végén elküldik a résztvevőknek a magokat, majd felvilágosító képzéseket is szerveznek, és terveik szerint a csatlakozott pedagógusoknak legkevesebb három, a növények beporzásával kapcsolatos tevékenységet is kell végezniük a gyerekekkel közösen. A felhívás szerint öt négyzetméternyi területet kell biztosítani az óvoda kertjében erre, hogy a gyerekekkel lehessen figyelni a kert alakulását. Elmennek méhészekhez, virágtermelőkhöz, és jövőre egy tábort is terveznek az iskolai kertészkedés témában. Ez az első lépés, amikor kiválasztják a pedagógusokat, akiket valóban érdekel a téma, és magokat adnak nekik – fűzte hozzá a projekt ötletgazdája.

Fontos, hogy a gyerekek egész pici kortól megtanulják, hogy szépen tudnak élni, ha vannak természeti erőforrásaik, megismerjék a természet lényeges szerepét az ember életében.

„Ha nem tartjuk tiszteletben a természeti erőforrásainkat, és ha a gyerekek nem értik meg, hogy minden élőlénynek, növénynek megvan a maga szerepe az ökoszisztéma kialakulásában, amely az ételünkért is felelős, soha nem fognak vigyázni rá, csak akkor, ha tudják, hogy függenek tőle” – világított rá a projekt céljára Claudia Rânja.

A murok nem a bevásárlóközpontban terem

A marosvásárhelyi Stefánia napköziotthonos óvoda óvónője, Sütő Edith az egyik olyan pedagógus, aki csatlakozott a szervezet felhívásához, hiszen ők eddig is felkarolták a beporzók ügyét óvoda szintjén. Az elmúlt három évben mindig szenteltek egy vagy több napot a méhekre óvodai tevékenységeikkel, amióta március 10-e hivatalosan is a Beporzók napjává lett nyilvánítva – magyarázta Sütő Edith.

Hozzátette, három éve tartják a Beporzók napját, volt amikor méhészt hívtak, aki bemutatta a munkájához szükséges felszereléseit, a gyerekek kézbe vehették azokat, mézeskalácsot sütöttek és díszítettek, viaszból gyertyát készítettek, pollenes krémet gyártottak, és a gyerekeket nagyon érdekelte mindez.

Az a lényeg, hogy a kicsik megértsék, hogy a murok nem a bevásárlóközpontban terem, hanem a földben, és megtapasztalják, hogyan lesz élet ezekből a magvacskákból, és miért van szükség a természet védelmére.

Minden évben egy kicsivel többet adunk hozzá a gyerekek ismereteihez, és mire iskolások vagy majd kamaszok lesznek, addig el lehet érni, hogy érzékenyek legyenek a természetre, és figyeljenek rá, de természetesen függ ez az otthoni környezettől, mintáktól is” – foglalta össze az óvónő jelentkezésének legfontosabb okait.