Csúcstechnológiás fizioterápia a borszéki gyógyfürdőben

A borszéki Fontana Gyógyfürdőben egy hosszabb távú fejlesztési stratégia mentén igyekeznek bővíteni az eszköztárat, amely által a szolgáltatásaik színvonala is fejlődik. Ennek egyik fontos eleme a napokban érkezett új készülék. Amint a személyzet kiképzése megtörténik ennek használatára, a hozzájuk forduló gyógyulni vágyók számára is hozzáférhető lesz az új típusú kezelés.

a most beszerzett készülék egy fontos eleme a hosszabb, több évre kiterjedő fejlesztési tervüknek,

Ugyanakkor azt is látják, hogy a meglévő eszközeik kihasználtsága indokolná olyan készülékek beszerzését is, amilyenekkel már rendelkeznek, hiszen nagy lenne az igény ezek használatára. Így például újabb galvánkád (elektromos fürdő) beszerzését is tervbe vették.

„Nem mondhatjuk azt, hogy teljesen nulláról indultunk, de még keressük a helyünket a gyógykezelési turizmus piacán.