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Drága kitérő után visszatér régi székházába a csíkszeredai népiskola

Teljes felújítás helyett csak karbantartást végeznek el az épületen • Fotó: Borbély Fanni

Teljes felújítás helyett csak karbantartást végeznek el az épületen

Fotó: Borbély Fanni

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Hiába készültek a felújításra, végül elmaradt a beruházás a csíkszeredai Vámszer Géza Művészeti Népiskola Gál Sándor utcai épületénél, ezért kisebb karbantartási munkák után hamarosan visszaköltözik az iskola az épületébe.

Barabás Hajnal

2026. június 22., 10:362026. június 22., 10:36

Több közintézményben is elkezdődőtt múlt évben az energetikai felújítás Csíkszeredában, és erre készült a Vámszer Géza Művészeti Népiskola is, ezért tavaly februárban kiköltözött a Gál Sándor 9. szám alatti épületből a Venczel József utca 2. szám alá.

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Hargita Megye Tanácsa ugyanis sikeresen pályázott az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) programban finanszírozásra, hogy a népiskola székházát felújíthassák.

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Felbolydul Csíkszeredában az ügyintézés idén, ugyanis számos közintézményben felújítási munkálatoknak látnak hozzá. Ez esetenként költözéssel vagy a munka átszervezésével jár. Nehézkes lehet az ügyintézés.

Csakhogy tavaly „befagyasztották” azokat a PNRR-s beruházásokat, amelyeknek a kivitelezése nem kezdődött el, és köztük volt a népiskola épületének felújítási projektje is.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Bíró Barna Botond megyei tanácselnök érdeklődésünkre elmondta, már megvolt minden terv és építkezési engedély, ezért januárig vártak a projekttel, abban a reményben, hogy „zöld utat ad” a minisztérium a munkálatoknak, hiszen júliusig be lehetett volna fejezni.

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Ahány állami intézmény, annyi ideiglenes székhely: Csíkszeredában nem egyszerű megtalálni ezeket. Összesítettük azokat az intézményeket, amelyek a középületek felújítása miatt ideiglenesen költözni kényszerültek.

Azonban kiderült, hogy erre nem fog sor kerülni, ugyanis a fejlesztési minisztérium, mint sok hasonló beruházással kapcsolatosan,

a finanszírozási szerződést egyoldalúan felbontotta.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Mivel a finanszírozási szerződést felbontották, nem akartuk, hogy továbbra is bért fizessünk egy másik épületért. Ezért döntöttünk úgy, hogy

Idézet
a népiskola visszaköltözik a Gál Sándor utcai székházba. Ehhez előbb még el kell végezni a legszükségesebb javításokat

– tette hozzá a tanácselnök. A népiskola – ameddig az eredeti épületének energetikai korszerűsítésére várt –, a Venczel József utcai ingatlanban működött, havonta több mint 3 ezer euró bérleti díjért.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mint Sándor Árpád, a Vámszer Géza Művészeti Népiskola igazgatója elmondta,

miután kiderült, hogy elmarad a beruházás, felmondták a bérleti szerződést, így legkésőbb július 22-ig ki kell költözniük.

Addig sürgős beavatkozásokat fognak elvégeztetni az iskola épületében, hiszen ázik a tető, helyenként a vakolat is lejött, ezért vakolásra, falfestésre is szükség volna. Hargita Megye Tanácsának legutóbbi ülésén hagyták jóvá a szükséges forrásokat a karbantartási munkálatok elvégzésére.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A kivitelezést a következő napokban kezdhetik el.

Az intézmény vezetője abban bízik, hogy a nyár folyamán további támogatást sikerül szerezni, hogy szeptemberre, az új tanév és a beiratkozások kezdetére rendezettebb körülmények fogadják a diákokat. Egyelőre azonban a legfontosabb cél az, hogy július 22-ig ismét birtokba vehessék régi székházukat.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
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