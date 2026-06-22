Drága kitérő után visszatér régi székházába a csíkszeredai népiskola

Teljes felújítás helyett csak karbantartást végeznek el az épületen
Fotó: Borbély Fanni
Hiába készültek a felújításra, végül elmaradt a beruházás a csíkszeredai Vámszer Géza Művészeti Népiskola Gál Sándor utcai épületénél, ezért kisebb karbantartási munkák után hamarosan visszaköltözik az iskola az épületébe.
Több közintézményben is elkezdődőtt múlt évben az energetikai felújítás Csíkszeredában, és erre készült a Vámszer Géza Művészeti Népiskola is, ezért tavaly februárban kiköltözött a Gál Sándor 9. szám alatti épületből a Venczel József utca 2. szám alá.
Hargita Megye Tanácsa ugyanis sikeresen pályázott az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) programban finanszírozásra, hogy a népiskola székházát felújíthassák.
Felbolydul Csíkszeredában az ügyintézés idén, ugyanis számos közintézményben felújítási munkálatoknak látnak hozzá. Ez esetenként költözéssel vagy a munka átszervezésével jár. Nehézkes lehet az ügyintézés.
Csakhogy tavaly „befagyasztották” azokat a PNRR-s beruházásokat, amelyeknek a kivitelezése nem kezdődött el, és köztük volt a népiskola épületének felújítási projektje is.
Fotó: Borbély Fanni
Bíró Barna Botond megyei tanácselnök érdeklődésünkre elmondta, már megvolt minden terv és építkezési engedély, ezért januárig vártak a projekttel, abban a reményben, hogy „zöld utat ad” a minisztérium a munkálatoknak, hiszen júliusig be lehetett volna fejezni.
Ahány állami intézmény, annyi ideiglenes székhely: Csíkszeredában nem egyszerű megtalálni ezeket. Összesítettük azokat az intézményeket, amelyek a középületek felújítása miatt ideiglenesen költözni kényszerültek.
Azonban kiderült, hogy erre nem fog sor kerülni, ugyanis a fejlesztési minisztérium, mint sok hasonló beruházással kapcsolatosan,
Fotó: Borbély Fanni
„Mivel a finanszírozási szerződést felbontották, nem akartuk, hogy továbbra is bért fizessünk egy másik épületért. Ezért döntöttünk úgy, hogy
– tette hozzá a tanácselnök. A népiskola – ameddig az eredeti épületének energetikai korszerűsítésére várt –, a Venczel József utcai ingatlanban működött, havonta több mint 3 ezer euró bérleti díjért.
Fotó: Borbély Fanni
Mint Sándor Árpád, a Vámszer Géza Művészeti Népiskola igazgatója elmondta,
Addig sürgős beavatkozásokat fognak elvégeztetni az iskola épületében, hiszen ázik a tető, helyenként a vakolat is lejött, ezért vakolásra, falfestésre is szükség volna. Hargita Megye Tanácsának legutóbbi ülésén hagyták jóvá a szükséges forrásokat a karbantartási munkálatok elvégzésére.
Fotó: Borbély Fanni
Az intézmény vezetője abban bízik, hogy a nyár folyamán további támogatást sikerül szerezni, hogy szeptemberre, az új tanév és a beiratkozások kezdetére rendezettebb körülmények fogadják a diákokat. Egyelőre azonban a legfontosabb cél az, hogy július 22-ig ismét birtokba vehessék régi székházukat.
Fotó: Borbély Fanni
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