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Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a csíkszentlélekieket szombaton este, hogy medvét láttak a település főutcáján.

Székelyhon

2026. június 20., 20:022026. június 20., 20:02

Az országos vészjelző rendszer szombaton este 7 körül medve jelenlétére figyelmeztette a Csíkszentléleken tartózkodókat. A hatóságok azt kérik a helybéliektől, hogy

  • kerüljék el a környéket, maradjanak otthonaikban;

  • ne közelítsék meg az állatot, ne próbáljanak fényképet készíteni róla, és ne próbálkozzanak az etetésével sem;

  • helyezzék biztonságba háziállataikat, anélkül, hogy veszélynek tennék ki magukat.

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Az ott élők jelezték, hogy a csendőrség hangjelzésekkel próbálta elriasztani az állatot. Közben minden járókelőt arra kérnek, hogy egy ideig lehetőleg ne sétáljanak.

Csíkszék medve Csíkszentlélek
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