Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken

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Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a csíkszentlélekieket szombaton este, hogy medvét láttak a település főutcáján.
Az országos vészjelző rendszer szombaton este 7 körül medve jelenlétére figyelmeztette a Csíkszentléleken tartózkodókat. A hatóságok azt kérik a helybéliektől, hogy
kerüljék el a környéket, maradjanak otthonaikban;
ne közelítsék meg az állatot, ne próbáljanak fényképet készíteni róla, és ne próbálkozzanak az etetésével sem;
helyezzék biztonságba háziállataikat, anélkül, hogy veszélynek tennék ki magukat.
Az ott élők jelezték, hogy a csendőrség hangjelzésekkel próbálta elriasztani az állatot. Közben minden járókelőt arra kérnek, hogy egy ideig lehetőleg ne sétáljanak.
A kedden Csíkszeredában elhunyt 48 éves férfi halálával kapcsolatban érdeklődtünk a rendőrségi szóvivőnél. Néhány dolgot már kizártak.
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