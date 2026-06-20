Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken

Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a csíkszentlélekieket szombaton este, hogy medvét láttak a település főutcáján.

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Az országos vészjelző rendszer szombaton este 7 körül medve jelenlétére figyelmeztette a Csíkszentléleken tartózkodókat. A hatóságok azt kérik a helybéliektől, hogy

kerüljék el a környéket, maradjanak otthonaikban;

ne közelítsék meg az állatot, ne próbáljanak fényképet készíteni róla, és ne próbálkozzanak az etetésével sem;

helyezzék biztonságba háziállataikat, anélkül, hogy veszélynek tennék ki magukat.

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Az ott élők jelezték, hogy a csendőrség hangjelzésekkel próbálta elriasztani az állatot. Közben minden járókelőt arra kérnek, hogy egy ideig lehetőleg ne sétáljanak.